Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

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20 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

Южные Курилы, похоже, навсегда останутся только японской мечтойФото: Андрей Шапран/РИА «Новости»
Токио сделал редкий, и потому еще более демонстративный жест в адрес Москвы. В японскую «Синюю книгу по дипломатии» вновь включены так называемые Северные территории (российские Южные Курилы) как острова, якобы принадлежащие Японии. Зачем японское правительство поступает подобным образом и в какой стадии находятся переговоры по поводу территориальных претензий к России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

              Южные Курилы, похоже, навсегда останутся только японской мечтой   20 мая 2020, 11:04
              Фото: Андрей Шапран/РИА «Новости»
              Текст: Геворг Мирзаян

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              Токио сделал редкий, и потому еще более демонстративный жест в адрес Москвы. В японскую «Синюю книгу по дипломатии» вновь включены так называемые Северные территории (российские Южные Курилы) как острова, якобы принадлежащие Японии. Зачем японское правительство поступает подобным образом и в какой стадии находятся переговоры по поводу территориальных претензий к России?

              Япония вернула Курильские острова. Но не под свой контроль, а в так называемую Синюю книгу по дипломатии, в которой расписывается статус отношений Японии с другими странами. Южные Курилы (японцы называют их Северными территориями) теперь указаны как острова, на которые распространяется японский суверенитет.

              «Теперь» – потому что еще в 2019 году такой формулировки в Книге не было. Весь прошлый год Синдзо Абэ пытался выторговать у Владимира Путина компромиссную формулу по решению курильского вопроса и не хотел содержанием «Синей книги» злить российского президента и портить переговорный климат.

              Япония, по ее мнению, искренне старалась найти территориальный компромисс. Предлагала разные варианты: и «по справедливости» вернуть все четыре острова, и вернуть сначала два, а потом еще два, и принять формулу «два плюс альфа» (передачу Шикотана и группы островов Хабомаи плюс совместную экономическую деятельность на Итурупе и Кунашире). Выкладывала на стол планы компенсации в виде инвестиционных проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов. Наконец, просто призывала понять и пойти навстречу. Японские дипломаты в частных беседах говорили о том, что эти острова нужны их стране не столько для эксплуатации, сколько ради самого возврата.

              Токио очень хочет укрепить отношения с Москвой, сбалансировать китайское влияние в российских коридорах власти – однако власти Страны восходящего солнца стали заложниками организованной ими пропаганды среди японского населения. Японцам десятилетиями внушали миф об «исконно японских Северных территориях», сделали этот вопрос мерилом патриотизма – и теперь японское население сметет любого премьера, который пойдет на укрепление отношений с Москвой без решения территориального вопроса.

              В этом, по сути, и есть главная проблема курильского вопроса.

              Как верно отметил эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков, «там слишком мало экономики и чересчур много политики». Причем не только с японской стороны, но и с российской.

              На все японские предложения в Кремле отвечали японцам по-японски – вежливым, но твердым отказом. К сожалению для Токио, сейчас во главе России нет ни наивного Хрущева (мечтавшего за счет передачи островов оторвать Японию от США), ни жадного Ельцина (рассматривавшего вопрос продажи островов Японии – по слухам, за 25 миллиардов долларов, которые вряд ли даже оказались бы в российском бюджете). Есть трезвый во всех отношениях прагматик Путин, прекрасно понимающий цену, которую придется заплатить России в случае передачи даже двух островов. И цену эту не перекроет ни одна японская компенсация.

              Утром Курилы, вечером Крым

              Ряд экспертов говорят об экономических (акватория Курил богата рыбными ресурсами), а также военно-политических последствиях. Так, по словам Сергея Лаврова, «мы не можем пропускать мимо ушей то, что США в своих доктринальных документах объявили Россию противником, врагом и постоянно официально заявляют, что нас надо урезонить, в том числе допуская некие превентивные военные меры. Мы обращаем на это внимание наших японских партнеров. Причем делаем это в том смысле, что такая агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями на высшем уровне фундаментального характера военного союза с США. Сопоставьте два этих факта воедино, и поймете, в чем здесь заключается проблема».

              Москве не нужно, чтобы Курильские острова могли быть использованы как плацдарм или поле для недружественных антироссийских мер – начиная с размещения американских систем ПРО и заканчивая попытками ограничить с их помощью действия Тихоокеанского флота. Японцы понимают всю стратегическую важность островов, и гарантий того, что Южные Курилы не будут использоваться американцами против РФ, не дают. В этом и есть суть противоречий между Москвой и Токио.

              Однако куда более серьезными станут территориальные последствия. «Россия десятки лет оккупировала чужую территорию, называла своей – однако жертва российской агрессии не сдавалась, при помощи союзников давила на Москву и в конце концов добилась возвращения своей исконной земли». Если эта умозрительная формула благодаря передаче островов оживет, то ее можно будет использовать и применительно к Крыму.

              Принцип «Крым российский, Украине его не вернуть, поэтому давайте говорить о том, как всем с этим дальше жить», который продвигала российская дипломатия и который казался западным коллегам безальтернативным, сразу же будет подорван. Да и на Крыме дело не закончится. Эстонцы активизируются в вопросе спорных (по их мнению) районов Псковской области. Финны вспомнят о территориальных потерях в ходе «захватнической» войны с СССР 1939–1940 годов. А отдельные партнеры из ЕС и вовсе могут начать рассуждать о европейской судьбе Калининграда. Поэтому создавать «курильский прецедент» Москва не хочет.

              Как, в общем-то, не хотят и сами жители Курил. Напомним, что 19 февраля ВЦИОМ огласил результаты опроса жителей Курил относительно перспективы передачи двух самых маленьких островов (Шикотана и группы островов Хабомаи, которые условно называют «островом Хабомаи») Японии. Почти 96% населения высказались против. Никакого «провала» нет ни в каких группах – ни по месту проживания (мнение, что Россия не должна передавать острова, выразили 97% жителей Итурупа, 96% жителей Кунашира и 92% жителей Шикотана), так и в различных возрастных категориях (показатели колеблются в пределах 94–97%). В целом же было опрошено 7695 человек из 20 тысяч, составляющих все население островов.

              Прошлогодние намеки Синдзо Абэ на то, что в случае решения вопроса в пользу Японии жителей вывезут с островов, вряд ли поспособствовали росту там прояпонских настроений.

              Иллюзии развеялись?

              Неудивительно, что в переговорном процессе наступила пауза. Для сравнения – с 2012 по конец 2018 года Путин и Абэ встречались более двух десятков раз, а сейчас японцы сокрушаются, что не было ни одной встречи с сентября 2019 года (со времен саммита во Владивостоке).

              Более того, в двусторонних отношениях назревает скандал. Сейчас японцы упрекают Россию в том, что она перенесла празднование 75-летия Победы с 9 мая на первые числа сентября – то есть на день капитуляции Японии. Синдзо Абэ (который получал приглашение на 9 мая и собирался ехать) уже заявил, что если парад Победы в Москве состоится в день капитуляции Японии, то его там не будет. В японском МИДе пояснили, что присутствие премьера на этом мероприятии «неприемлемо», поскольку его можно будет трактовать как «оправдание российской оккупации Северных территорий».

              Наконец, у премьера Японии сейчас другие приоритеты. Синдзо Абэ должен бороться не за мирный договор с Россией, а за собственное политическое будущее. Его критикуют за недостаточную готовность страны к эпидемии коронавируса – и не хватало еще, чтобы к этим обвинениям в халатности присоединились еще и обвинения в «ослаблении японской позиции по возвращению стране четырех островов», которые звучали в адрес правящей партии после опубликования прошлогоднего варианта «Синей книги».

              Именно поэтому в нынешнюю версию документа был включен пункт о суверенитете над «Северными территориями».

              Российские власти дают понять, что особой проблемы в этом не видят. По крайней мере, для российских интересов. «Думаю, Япония неоправданно питала иллюзии, что мирный договор все же можно увязать с вопросом о так называемых Северных территориях, – поясняет сенатор Олег Морозов. – Иллюзии развеялись, и Япония снова вернулась к своему традиционному толкованию темы островов, хотя еще раз подчеркну: мы никаких поводов к этому не давали ни прежде, ни сейчас. Японские политики оказались жертвами самообмана».

              И действительно, никаких оснований не было. Да, Россия вела переговоры – но это не означает, что она соглашалась обсуждать возврат. Суть позиции Москвы в диалоге с Токио гениально (по-другому тут и не скажешь) сформулировал Владимир Путин почти четыре года назад в интервью японским СМИ. «Мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать», – отметил президент.

              К тому же не стоит забывать, что для закрепления понимания мысли о незыблемости российского суверенитета над Курилами в Конституцию РФ будет внесена поправка о запрете на отчуждение российских территорий. Японцы уже обсуждают, как ее обойти, однако обсуждать тут нечего. Впрочем, если наши восточные соседи хотят и дальше разговаривать о своих проблемах – мы готовы и дальше их выслушивать.


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