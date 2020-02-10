Дональд Трамп добьет демократов

Взгляд
10 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
Разделы

От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
Перейти а раздел…

Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
Перейти а раздел…

Бойцы украинского спецназа способны разоблачить миф о Майдане

Сергей Тамтура – один из бывших спецназовцев, вернувшихся в КиевФото: Zuma/ТАСС
Вся Украина обсуждает безумное, на первый взгляд, решение, которое приняли участники недавнего обмена между Киевом и непризнанными республиками. Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», которые обвинялись в убийствах во время Майдана в 2013-2014 годах, вернулись в Киев. Зачем же они вернулись туда, где еще недавно сидели в СИЗО, и что с ними будет теперь? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Дональд Трамп добьет демократов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Инициатива сейчас на стороне президента, а демократы не только лишились информационных козырей, но и постепенно тонут в болоте внутриполитической борьбы. Подробности...

Зеленский приступил к продаже родины

Андрей Манчук, политолог
На Украине приватизируют последнее, что осталось у страны и граждан – землю. Стратегические предприятия, железные дороги, почта – уже проданы или находятся под внешним управлением. Вот такая она, независимость. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

Владимир Можегов, публицист
Зрелый Пушкин был убежденным монархистом, а кредо его политической доктрины было совмещение фундаментальной традиции с необходимостью поступательного развития страны. Лучшие изменения те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

    В каких странах мира больше всего выпивают

    Обсуждение: 4 комментария

    Провал импичмента осложнит жизнь Трампу

      Перейти а раздел…

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
          • Дешевле, чем Европе

          • Дороже, чем Европе

          • Так же, как Европе

          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Минобороны раскрыли детали предстоящего парада на 9 мая в Москве
              Новак пообещал построить «Северный поток – 2» вопреки сопротивлению СШАУкраина собралась ввести санкции против россиян из-за ареста украинских моряковТурция нанесла «ответный» удар по сирийским войскамМЧС прокомментировало сообщения о скачке радиации в Москве
              Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масокВ Минздраве назвали треть россиян «тихими алкоголиками»Ирландский политик прокомментировал историческую победу «Шинн Фейн»
              Вандалы осквернили памятник Ватутину в КиевеКитайские ученые усомнились в надежности тестов на коронавирусВ Донбассе отреагировали на планы Киева построить базы в Мариуполе и СеверодонецкеУченые обнаружили в Бразилии вирус с неизвестными науке генами

              Главная тема


              Сторонница давления на Россию потеряла шанс стать канцлером

              угроза санкций


              Эксперт сказал, что может помешать «Академику Черскому» достроить «Северный поток – 2»

              «оно меня не слушает»


              Зеленского назвали «ссыклом» на заседании киевского суда

              экипаж не пострадал


              Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты сирийских боевиков

              Видео

              парад в Париже


              Позорные ошибки Запада научились замалчивать

              массовые погромы


              Китайские мусульмане оказались в центре беспорядков в Казахстане

              статус Шпицбергена


              Норвегия применила против России наглую тактику

              домашнее насилие


              Мужчины Запада нашли ответ на женское издевательство

              Мирное соседство


              Андрей Колесник: Россия должна богатеть вместе с Украиной

              Противоречие со справедливостью


              Дмитрий Грунюшкин: Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

              Легитимный правитель


              Владимир Можегов: Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?


              Геворг Мирзаян

              Дональд Трамп добьет демократов

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 10 февраля 2020, 17:25

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Прошлая неделя стала настоящим кошмаром для Демократической партии США. Демократы получили два серьезных удара. Причем, не со стороны республиканцев – в обоих случаях речь идет, фактически, о самострелах.

              Рафик невиновен

              Один кошмар пришел из Сената. 5 февраля сенаторы завершали Импичиаду – долгий, фактически, многолетний крестовый поход Демократической партии в надежде на отстранение Дональда Трампа от должности. И этот поход закончился громким, позорным фиаско.

              Дело даже не в том, что ни по одному обвинению – злоупотребление властью (Трамп пытался принудить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование украинских делишек Джозефа Байдена – главного соперника Трампа на выборах) и воспрепятствование работе Конгресса (когда Трамп запретил членам своей команды помогать Конгрессу в расследовании первого обвинения) – сторонникам импичмента не удалось набрать две трети голосов Сената. Иного и не ожидалось – обвинения были высосаны из пальца.

              Фиаско было в том, что из всей республиканской партии лишь один сенатор – Митт Ромни, испытывающий «большую личную неприязнь» к Трампу – поддержал импичмент, да и то лишь по первому пункту. В результате голосование показало, что Трамп – еще несколько лет назад тотальный изгой – полностью контролирует Республиканскую партию. Сенатор-демократ Шеррод Браун со ссылкой на кулуарные разговоры с республиканскими коллегами уверял, что те поддержали президента «из чувства страха», поскольку доверенные лица Трампа обещали «насадить головы на пики» тем, кто проголосует за импичмент. Насадить не физически, конечно, а электорально – 90% республиканского электората симпатизирует Трампу, а, значит, тем, кого Трамп назовет своим персональным врагом, будет очень сложно (а в некоторых штатах и невозможно) выиграть республиканские праймериз, обязательные для участия кандидата в общих выборах от Республиканской партии.

              Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

              Трамп, конечно же, ликует и стебется над демократами. Он уже вовсю издевается над «сумасшедшей Нэнси» (спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая публично разорвала его обращение к нации), «плачущим Чаком» (лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, который активно топил за импичмент).  Однако издевательствами дело может не закончиться – Трамп готовится добивать. «Директор ФБР только что заявил, что слежка, которую вели за моей предвыборной кампанией, была незаконна. Как и фейковое досье (собранное бывшим британским агентом Кристофером Стилом по заказу демократов – Г.М.). Так что все это мерзкое расследование, доклад Мюллера и все остальное, что происходило последние три года, было заранее спланированным обманом. И кто за это ответит?», – вопрошает президент в своем твиттере.

              Вопрос не случайно является открытым. Кто и как ответит, Трамп решит несколько позже – в разгар предвыборной кампании. В нужный момент, когда, благодаря расследованию своего конфидента Джулиани, он попытается доказать, что демократы не только нарушали закон ради преследования Трампа, но и в рамках этого нарушения пытались спасти своего однопартийца Байдена от расследования прегрешений на Украине. Таким образом, инициатива сейчас на стороне президента, а демократы не только лишились информационных козырей, но и постепенно тонут в болоте внутриполитической борьбы.

              Социалист против гея?

              Ярким свидетельством этому стал второй провал Демократической партии на прошлой неделе. Громкий скандал на праймериз в Айове (там, конечно, они по процедуре отличаются от классических праймериз и называются «кокусами», но мы для простоты их будем называть праймериз). 

              Все опросы показывали, что в Айове – первом штате, где проходят демократические праймериз – должен был победить Берни Сандерс. Пожилой социалист, который пользуется бешеной популярностью у американской либеральной молодежи, но в то же время вызывает колоссальное недоверие у американского политического истеблишмента. Они опасаются, что Сандерс со своей социалистической повесткой будет просто уничтожен Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании, особенно с учетом того, что «капиталист» Трамп может похвастаться серьезными экономическими успехами за время своего президентства.

              Да, пока кандидат истеблишмента Байден (которого социологи считают самым опасным противником Трампа из числа демократов) лидирует в опросах среди демократического электората – однако опросы отдавали Сандерсу победу в двух первых штатах праймериз (Айове и Нью-Гемпшире). И две эти победы подряд (вкупе с дискредитацией Байдена, которой занимается команда Трампа) могли привести к тому, что отставание могло бы резко сокращаться.

              И вот случилось интересное – после проведения праймериз в Айове Демократическая партия не могла подсчитать итоги голосования. Как ни странно, не по вине русских хакеров, а – как они объяснили – из-за технических ошибок.  Народ начал роптать, стали высказываться подозрения в фальсификациях – и у некоторых эти подозрения переросли в уверенность после того, как партия объявила результаты. Выяснилось, что победу в Айове одержал не Берни Сандерс (который по всем опросам лидировал), и даже не шедший за ним Байден (чья победа была бы неприличной, да и ненужной – Байден наберет свои голоса в других штатах) а находившийся у социологов на третьем месте Пит Бутеджеч. Да, Сандерс отстал ненамного и в итоге получил лишь на одного делегата меньше (у Бутеджеча – 13, у Сандерса – 12), но, тем не менее, он не победил.

              При этом Бутеджеч – как тогда казалось – не будет соперником Байдену хотя бы потому, что демократический электорат хочет избрать кандидата, который свалит Дональда Трампа, а Бутеджеч является непроходным из-за своей сексуальной ориентации (он открытый гей). Однако опросы стали показывать, что рейтинг Бутеджеча пополз вверх, а кое-кто из демократических випов уже называет его «восходящей звездой». Сейчас, за сутки до выборов в Нью-Гемпшире Сандерс опережает Бутеджеча лишь на 5 процентных пунктов (26,1% против 21,3%), тогда как неделю назад рейтинг Пита Бутеджеча был около 14%. Фаворит партийной элиты Байден лишь на 4-м месте – он рухнул с 18 до 13%, и его призыв к избирателям Нью-Гемпшира «запустите меня вверх» пока остается без электорального ответа

              Неудивительно, что сейчас Сандерс активно начинает компанию по дискредитации нового оппонента. Естественно, не через тему о его ориентации – Сандерс и его апологеты позиционируют Бутеджеча как ставленника толстосумов.   «В отличие от кое-кого здесь, за мной не стоят 40 миллиардеров, Пит, которые вложили деньги в мою кампанию. Миллиардеров из фармацевтической индустрии, Уолл-Стрит и других сфер, где крутятся большие деньги», – заявил Берни Сандерс. С аналогичными обвинениями в адрес Бутеджеча выступает идейный соратник и конкурент (пока еще) Сандерса на праймериз – сенатор Элизабет Уоррен, которая уверяет, что «кое-кто тут пытается купить номинацию». 

              Чем бы ни закончился демократический бардак на праймериз, у него будет лишь один явный победитель. Имя ему – Дональд Трамп.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Зеленский приступил к продаже родины

              Андрей Манчук, политолог
              На Украине приватизируют последнее, что осталось у страны и граждан – землю. Стратегические предприятия, железные дороги, почта – уже проданы или находятся под внешним управлением. Вот такая она, независимость. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

              Владимир Можегов, публицист
              Зрелый Пушкин был убежденным монархистом, а кредо его политической доктрины было совмещение фундаментальной традиции с необходимостью поступательного развития страны. Лучшие изменения те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
              Обсуждение: 45 комментариев

              И эти люди будут учить нас демократии?

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
              Обсуждение: 61 комментарий

              Опомнитесь, русофобы!

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
              Обсуждение: 98 комментариев

              Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

              Сергей Лукьяненко, писатель
              Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
              Обсуждение: 132 комментария

              Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

              Дмитрий Грунюшкин, писатель
              Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
              Обсуждение: 52 комментария

              Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

              Владимир Можегов, публицист
              7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
              Обсуждение: 137 комментариев

              Западная демократия превращается в пародию

              Алексей Алешковский, сценарист
              Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
              Обсуждение: 28 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............