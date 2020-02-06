Трамп обвинил демократов в подготовке свержения президента США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Белом доме выразил уверенность, что Демократическая партия США предпримет новую попытку отстранения его от должности.

«Я уверен, что [Нэнси] Пелоси и плачущий Чак [Шумер] (так Трамп называет лидеров демократов в Конгрессе США) <...> попытаются сфабриковать что-нибудь еще», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Это порочные люди. Но они <...> держатся друг за друга – исторически, не только сейчас. Они держатся друг за друга как клей. Именно так они устроили импичмент: потому что у них было 220 человек или около того, так что если от них никто не отколется, то у них будет возможность начать импичмент против кого угодно», – сказал американский лидер.

«Вы можете быть [Джорджем] Вашингтоном (первым президентом США), который только что выиграл войну – они все равно предложат отстранить вас от должности», – убежден Трамп.

«Они держатся друг за друга, и они ужасно порочные люди. И они, вероятно, вернутся за большим», – считает американский лидер.

В то же время он не исключил, что на этом попытки демократов отстранить его от должности могут и закончиться, поскольку провал импичмента стал для них серьезным репутационным ударом, а рейтинг Республиканской партии лишь возрос. «Это [импичмент] – явно неудачный способ увеличить свой рейтинг, он не работает», – отметил глава Белого дома.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Сам Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неудавшейся попытке импичмента Трампа.

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