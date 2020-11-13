России не стоит жалеть о поражении Трампа

Не понимаю, что все так приуныли после того, как американские СМИ провозгласили Джо Байдена победителем президентской гонки в США. Многие политологи грустят, что Дональду Трампу не дали выиграть, используя различные электоральные махинации, и надеются, что ему еще удастся отыграться с помощью судебных исков. Журналисты сокрушаются, что вероятная победа Байдена не сулит России ничего хорошего.

Ничего хорошего от отношений с Вашингтоном Москве не приходилось ждать последние лет 20. Более того, позитивных трендов в российско-американских отношениях не наблюдалось, по сути, с 1945 года. Исключение – 80-90-е годы прошлого века, да и эта оттепель вылилась лишь в распад СССР и попытки поставить новообразованную РФ в максимальную политическую и экономическую зависимость от Штатов.

Еще больше и еще жестче антироссийские санкции? Да, конечно. Джо Байден и его соратники-демократы с радостью такое устроят. Но, во-первых, всё это мы уже видели при Бараке Обаме, если не с 2008-го, то с 2014-го уж точно. А во-вторых, за последние четыре года санкции против нашей страны тоже вполне себе вводились. И какая нам разница, делает это «пророссийский» Трамп без особого желания или «русофоб» Байден – с огромным желанием?

Именно Россия, а не Китай, Иран или КНДР, станет для США целью номер один во внешней политике? Сомневаюсь. Если бы речь шла о победе покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна, то, вероятно, так и было бы. А у представителей Демпартии всё совсем по-другому. Помните список главных мировых угроз по версии Обамы? В нем, помимо РФ, были еще Эбола и международный терроризм. Терроризм никуда не делся, а вместо странной для внешнеполитического приоритета Эболы сейчас есть коронавирус. Кроме того, развернулась глобальная BLM-кампания, которую демократы уж точно не смогут обойти своим вниманием. Так что Вашингтону вряд ли удастся полностью сконцентрироваться на одной лишь Москве.

Иными словами, чего-то такого, что наша страна не видела раньше или к чему не способна подготовиться, ждать вряд ли стоит. Зато у вероятного избрания Байдена есть и обратная сторона. Прежде всего она связана с тем, что он хочет поставить крест на всех начинаниях своего предшественника.

Что же такого за свои президентские четыре года сделал Трамп? Ему удалось снизить налоги для бизнеса, создать большое количество новых рабочих мест, возродить добычу энергоресурсов в США, ввести ряд протекционистских мер, повышающих конкурентоспособность американской продукции на внутреннем рынке, побудить многие компании возвращать производственные мощности на территорию страны, а также снизить бюджетные расходы. Да-да, ведь все эти трамповские наезды на отказывающихся платить за себя союзников по НАТО и выходы из наднациональных структур, таких как ВОЗ, Парижское соглашение по климату и т. д. – не что иное, как экономия государственных средств. Как и сокращение участия в затянувшихся и уже не приносящих дивидендов военных конфликтах. Даже борьба с раздутой и во многом бесконтрольной иммиграцией – это именно про экономическую безопасность страны.

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Кроме того, действующий глава Белого дома активно наращивал военный бюджет Соединенных Штатов, совершенствовал структуру вооруженных сил (новые виды войск, командования и пр.), а также пытался реорганизовать работу внешней разведки США, в последнее время изрядно просевшей, например, в части агентурной работы . Он также продвигал модернизацию ядерных сил, обычных вооружений и военной техники. Неплохой пример – курс на увеличение корабельной численности ВМС и отказ от зашедшей в тупик программы так называемых литоральных кораблей (небольшие корабли прибрежной зоны) в пользу чуть более крупной и более мощной техники. Отдельный аспект – выход из военных соглашений, связывающих руки американской военщине, вроде того же ДРСМД

Иными словами, Трамп приложил серьезные усилия, чтобы укрепить экономику и военную мощь Штатов. При этом он еще и параллельно оказывал давление на Китай, который по указанным параметрам создает США реальную конкуренцию. То есть трамповское Make America Great Again – ни что иное, как попытка возродить американскую мировую гегемонию.

Новая администрация в Вашингтоне хочет все эти начинания обратить и уничтожить. Байдену уже удалось подорвать международный авторитет американских выборов. Вполне вероятно, что его команда будет подобрана максимально толерантно и максимально маргинально (Камала Харрис как кандидат в вице-президенты – это ведь явно только начало), и это вряд ли придаст крепости политической системе США, и так в последнее время несколько пошатнувшейся.

Если при этом демократы еще и ослабят экономику и вооруженные силы Штатов, то Москва – уж точно одна из последних, кому об этом стоит сожалеть, а Пекину и вовсе впору такое отпраздновать.