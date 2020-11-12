Игры в демократию закончились

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12 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Пандемия коронавируса срывает новогодние праздники

Ситуация с COVID-19 в стране заставила задуматься об изменении продолжительности новогодних праздников в 2021 году Геодакян Артем/ТАСС
Бурные новогодние гуляния, которыми в последние годы славилась столица России, отменены. Виной всему борьба с пандемией коронавируса. А кроме того, многие поставили под вопрос судьбу и длительность одного из важнейших символов российского Нового года – длительных выходных. Что предлагается на этот счет и как эти предложения оценивают специалисты? Подробности...
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Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

Гексель Кахья (слева) и Бахтияр Эрсай – творцы победы Азербайджана над Карабахом eskisehir.meb.gov.tr
Аналитики подводят итоги важнейшего военного конфликта последнего времени – победы Азербайджана над Нагорным Карабахом. Особенно внимательно изучается роль турецких военных, в том числе с точки зрения управления беспилотниками. Кто из турецкого генералитета стоял за успешным наступлением азербайджанской армии и чем недовольны военные в Баку – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Игры в демократию закончились

Владимир Можегов, публицист
Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа. Подробности...

Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Азербайджан ослабил железную хватку Эрдогана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Обсуждение: 5 комментариев

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Владимир Можегов

    Игры в демократию закончились

    Владимир Можегов
    публицист
    		12 ноября 2020, 09:19

    Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа.

    И пока на наших глазах под дружные возгласы одобрения всех людей доброй воли либеральная демократия перетекает в либеральную диктатуру, пока в самих США растет и ширится конституционный кризис, грозящий перерасти в тотальный раскол и полномасштабную гражданскую войну, зададимся достойным происходящих событий вопросом: что ожидает мир в случае полного успеха демократических сил?

    До сих пор относительно нынешних американских выборов, у нас в России существовало два распространенных заблуждения: первое – нам что Байден, что Трамп – всё равно, ожидать улучшения отношений в любом случае не приходится. Второе – да гори эта Америка синим пламенем, чем хуже, тем лучше. При Байдене и левых ее ждет развал – туда ей и дорога.

    На всё это мы не будем пока возражать, а лучше вспомним ситуацию четырехлетней давности, когда к власти в США, неожиданно для всех, пришел Трамп. Чем жил тогда мир? А вот чем: разгар войны в Сирии, всё усиливающееся давление администрации Обамы на Асада и готовность начать наземную операцию; всё более сгущающиеся тучи над Ираном и готовность (в этом сходились и ястребы-демократы и неоконы) произвести авиаудары; крайняя активность американцев на Украине с явным намерением привести конфликт с Россией в горячую фазу; все более настойчивые попытки разогрева конфликтов по границам России и Средней Азии, куда в большом количестве перемещались боевики ИГИЛ* (организация запрещена в России).

    И всё это на фоне все более агрессивно ведущейся работы по реализации договоров типа ТТП, ТТИП и ТИСА – соглашений, сутью которых являлось провозглашение доминирования юридических прав транснациональных корпораций над национальным правом, то есть окончательное разрушение суверенитета национальных государств. А теперь представим себе, что было бы с миром, если бы все эти потенциальные проекты реализовались с приходом к власти Клинтон. В каком мире мы сегодня бы жили?

    Фото: Imagespace/Global Look Press

    А вот в каком: мире перманентного хаоса, горящего в огне Ближнего Востока и точечных локальных конфликтов по всему миру. Это бы дополнял внутренний хаос государств, экономически ослабленных, не способных противодействовать внешнему давлению и справиться с террором внутри. Всё это, очевидно, и ждет наш мир при товарище Байдене. С одним существенным дополнением: ковидо-кризисом, который справляется с убийством национальных экономик даже надежнее, чем МВФ. И, конечно, с, мягко говоря, сильно урезанными правами граждан всего мира, вынуждаемых своими правительствами к обмену свободы на безопасность.

    Итак, то, о чем так долго говорили необольшевики, наконец свершилось. И аккурат 7 ноября (как символично!), когда международными СМИ была объявлена победа Байдена на президентских выборах (подчеркнем: именно СМИ, а не официальные институты, объявили победу Байдена, и именно на их реляции с радостным визгом откликнулись руководители национальных государств, приветствуя новоизбранного (СМИ, а не государством) президента Соединенных Штатов.

    Всё это смотрелось бы слишком дико еще вчера. Но сегодня, когда все мы уверено входим в новый порядок мира – мира уже не либеральной демократии, а мировой либеральной диктатуры – это смотрится в порядке вещей. Следовательно, с сегодняшнего дня это порядок вещей становится нормой. То, как эта, рождающаяся на наших глазах, новая нормальность будет распоряжаться властью, сконцентрированной в ее руках, мы увидели в ходе так называемых выборов-2020.  

    Действующему первому лицу самого великого государства мира (но неугодному deep state) затыкали рот даже Facebook и Twitter, не говоря уже о транснациональных медийных гигантах, которые просто прервали трансляцию пресс-конференции Трампа, когда тот заговорил о массовых махинациях и вбросах. Так, c помощью вагонов бюллетеней, собранных волонтерами с инертных масс цветного населения штатов (где-то парой долларов, где-то угрозами) и безальтернативной властью массмедиа, на наших глазах свершался государственный переворот в самой некогда великой демократической стране мира. И то ли еще будет!

    Если можно вот так нагло, на виду у всех, бесстыдно лгать и унижать президента самой великой страны мира, что же ждет других, менее великих? Стоит ли удивляться дружному хору восхвалений от глав «независимых государств», приносящих свои заверения в великом почтении новому Султан-паше? Если ты не принесешь заверений в великой любви сегодня, кто знает, где ты окажешься завтра? На дворе-то, чай, снова 1917-й...

    А если вы этих выводов еще не сделали, если вас еще не убедили в этом BLM-погромщики и исламские террористы, то, будьте уверены, они убедят вас завтра. Помните комиссаров в пыльных шлемах и кожаных тужурках? Если подзабыли, то – и снова здравствуйте! – вот они снова здесь, товарищ Троцкий и товарищ Коллонтай с большими планами мировой революции и свободной любви, при помощи уничтожения прежней буржуазной, читай – христианской) цивилизации и культуры и насаждения культуры нового пролетарского ЛГБТ.

    Итак, показательно разделавшись с американской демократией и институтом свободных выборов, куда, как вы думаете, зверь победившего необольшевизма оборотится завтра? То есть, простите, уже сегодня? Всё верно: следующими его жертвами должны, по очереди, стать популистские (национальные) движения Европы, Иран и Россия. Очевидно, Европу в самое ближайшее время ждет тотальная – без всяких уже церемоний (каких-то там прав человека и законности) – зачистка всех национально ориентированных сил.

    А Россию – активизация украинского и прибалтийского национализма, который будут вновь, суровыми пинками, толкать на конфликт с Россией, и ожерелье вновь зажженных «оранжевых революций» по всему периметру границ, особенно в Средней Азии.

    Что же до самой Америки, то обратимся теперь к тем, кто с нетерпением ждет развала и окончательной гибели этой некогда великой страны – надо хорошо понимать, что самим «демократам», то есть американским глобалистам, Америка совсем не нужна. Точнее, она нужна им лишь как стратегический плацдарм для осуществления экспансии. Им нужен контроль над Америкой, а не ее процветание. И если им не удастся контролировать Америку «подмороженной», они будут контролировать ее как зону «управляемого хаоса», одновременно шантажируя весь мир ее ядерным потенциалом.

    Для необольшевиков (будем называть их так) Америка хороша тем, что с нее удобно запрыгивать на Европу и весь остальной мир. В 1917-м их духовные предшественники для тех же целей использовали Россию. Но мировая революция тов. Троцкого – Свердлова захлебнулась. И тогда отцы нынешних революционеров оборотили свои взоры на США. Создав, с помощью идеологов Франкфуртской школы, новый, уже не ортодоксально марксистский, а фрейдо-марксистский извод революционной доктрины – с сексуальной революцией, цветными пролетарскими массами и ЛГБТ в качестве революционного авангарда. Осуществление именно этого плана мировой революции мы и наблюдаем сегодня.

    Глядя на нынешние американские «выборы», до нас должно наконец дойти: мы имеем дело с людьми, не имеющими никаких моральных ограничений и принципов; руководствующимися лишь безмерным вожделением власти и столь же безмерным презрением к человечеству.

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    И еще раз: не стоит себя обманывать. Мы имеем дело лишь с новым лицом хорошо знакомого нам большевизма, причем в самом его тоталитарном изводе. Не поменялись ни его стиль, ни задачи, ни цели. Была лишь слегка отреферирована идеология: вместо старого марксизма-ленинизма – подновленный фрейдо-марксизм в изложении Адорно-Маркузе, вместо ортодоксального пролетариата – межрасовые подонки больших городов, так называемая американская улица и ЛГБТ, вместо Партии-Нашего-Рулевого – мозговые тресты Демпартии, поддержанные пулом международных организаций от ООН и ВОЗ до ведущих цифровых транснациональных корпораций FAGMA (Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple) включительно.

    И вот с этим, почти вездесущим уже злом нам и придется теперь иметь дело. И к неизбежной встрече с этим злом надо быть морально готовыми.

    И, быть может, хорошая новость для нас во всем этом заключается в том, что, пожалуй, единственной сегодня в мире страной, способной морально противостоять этому злу, страной, которая своей официальной доктриной называет консерватизм, остается Россия.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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