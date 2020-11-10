Распад американской демократии выдают за ее торжество

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10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Михаил Мишустин и многие его министры знают о коронавирусе не понаслышке Александр Астафьев/ТАСС
Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее, определенно, не делает мир лучше. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев

Почему Трамп проиграл

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
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  • Да

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Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
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    Распад американской демократии выдают за ее торжество

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		10 ноября 2020, 17:55

    Победа нерушимого блока демократов и беспартийных, провозглашенная после президентских выборов в США, была с энтузиазмом встречена как вождями западного мира, так и практически всеми ведущими западными медиа. Сообщения о многочисленных и грубых нарушениях в ходе голосования, о мертвецах, покинувших кладбища, чтобы проголосовать за Байдена, о случаях отказа допустить к процессу подсчета голосов сторонников действующего президента, и тому подобном были встречены решительным «враги клевещут» и «все это теории заговора». Выборы были самыми честными в истории, победила правильная сторона, таково единодушное мнение всех справедливых людей планеты, и несогласие с этим мнением в свободном мире может стоить вам, как минимум, карьеры.

    Находясь за пределами этого мира, мы можем иметь свое мнение – и, глядя со стороны, трудно не заметить трещины, которые побежали по фасаду сверхдержавы. Конечно, отношения России и США были отмечены острым соперничеством, и кто-то может поспешно обрадоваться ослаблению нашего геополитического оппонента. Но радоваться тут нечему – США как национальное государство со своими интересами – это гораздо менее беспокойный сосед по планете, чем идеологизированная глобалистская элита, которая поглотила США и использует их в качестве плацдарма.

    Разрушение американской демократии – это катастрофа, последствия которой затронут нас всех. Историки будущего еще напишут толстые тома о том, почему так получилось – но уже сейчас мы можем обратить внимание на некоторые ключевые моменты.

    Для американской политической риторики было характерно провозглашение веры в универсальность американской политической модели, приложимой ко всем странам и культурам. Систему правления, подобную американской, можно установить в любой стране мира – и тогда ее жители будут наслаждаться миром, порядком, свободой и процветанием, которыми уже пользуются сами американцы. Вера в демократию была чем-то вроде миссионерской религии – причем распространять истинную веру надлежало не только (и не столько) кроткими увещеваниями, но и прямо военной силой – как, например, в Ираке.

    В реальности оказалось, что экспорт демократии не работает. Демократические институты требуют определенных религиозных, культурных и исторических предпосылок, которых не было в том же Ираке. Теперь мы видим, что они могут быть утрачены и в самих США.

    Фото: HANNAH MCKAY/Reuters

    Как сказал один из отцов-основателей этой страны, Джон Адамс, «Жадность, амбиции, мстительность или воинственность порвали бы самые крепкие узы нашей конституции как кит прорывает сеть. Наша конституция была создана только для нравственных и религиозных людей. Она совершенно не годится для управления любыми другими».

    Это, конечно, не означает, что правящий класс США до сих пор состоял из людей высоконравственных – но функционирование всей системы требовало от них приверженности определенным принципам.  В частности, веры в то, что играть по правилам – важнее, чем выигрывать. Чтобы демократическая система работала, люди должны быть в большей степени преданы системе, чем конкретным кандидатам.

    Должен существовать определенный (весьма высокий) уровень доверия к согражданам и к политическим оппонентам – мы тут честные люди и играем по правилам, а нечестные люди будут разоблачены честными журналистами и с позором изгнаны (как Никсон).

    В 1977 году протопресвитер Александр Шмеман писал о выборах президента Картера: «После часов, проведенных у телевизора, – восхищение этой системой, «вынимающей» из политики то, что делает ее злом: ненависть. Чудо Америки». 

    В самом деле, до сравнительно недавних пор публичная демонстрация ненависти в политической борьбе была не принята; Джон Маккейн – человек, которого я не назвал бы лично добродетельным или мудрым – был носителем этой старой культуры, и подчеркивал, что Обама (с которым он состязался на выборах в 2008 году) – «порядочный человек». Восприятие политического оппонента как человека лично достойного, честного гражданина, тоже желающего общего блага – но по-другому видящего, как его достичь, было важной чертой политической культуры.

    Чудо, увы, кончилось – ненависть с обеих сторон сделалась обычной, кандидат противника объявлялся преступником, место которому в тюрьме, грязное белье – и оно было поистине грязным – извлекалось на поверхность, демонстрируя, насколько отвратные нравы царят в американской политической элите.

    Возникла поразительная ситуация, когда демократическая система выносила на самый верх людей безобразно распущенных и коррумпированных, а десятки миллионов честных граждан за них голосовали – потому что больше не за кого.

    Уже в 2016 вскрылось, что для многих политиков и журналистов ведущих медиа сохранность системы оказалась чем-то менее важным, чем низвержение конкретного политика. Оказалось, что, как они уверяли, лучшую в мире американскую демократию может перехватить и использовать в своих целях президент России – или вообще кто угодно, у кого хватит денег нанять команду хакеров. Настойчиво утверждая, что Трампа протащили в Белый Дом русские, невозможно было не выставить всю американскую государственность в крайне глупом виде.

    А разговоры о «русских троллях», которые всей своей враждебной сутью навалились и вредят, изображали в крайне странном свете американские медиа – чего же стоит ваша десятилетиями заработанная репутация честных и пекущихся об общем благе людей, если население охотнее верит иностранным троллям с ломаным английским, которые едва ли вообще ориентируются во внутриамериканских реалиях? 

    Это не могло не подрывать доверия к демократическим институтам – цель, которая и приписывалась легендарным «русским троллям», но на практике осуществлялась самими американскими политиками и медиа. Люди своими руками и с большим усердием разрушали главные государствообразующие мифы.

    Было ли это просто невероятных масштабов глупостью? Можно сказать и так, но принципы – это, в частности, то, что помогает людям избегать глупостей, когда простая рассудительность не срабатывает.

    Можно было бы сказать «нам страшно не нравится Трамп, но все равно американская демократия – лучшая в мире, и, конечно же, смехотворные русские хакеры не могли ее сломать». Но увы – ненависть оказалась слишком сильной, а вера в то, что американская демократия стоит того, чтобы ее поддерживать, слишком слабой. Десятилетиями американское высшее образование контролировалось людьми, которые намеренно расшатывали скрепы американского общества, изображая традиционную христианскую Америку в самом отвратительном свете и накачивая себя – и своих студентов – чувством острой самоправедности и великой миссии, которая состоит в том, чтобы разрушить это – глубоко несправедливое, на их взгляд – общество.

    Лет пятнадцать назад я смотрел американский документальный фильм о гражданской войне 1861-65 гг. – тогда меня поразило, в каком примирительном тоне он был снят. У всех была своя правда, и там и там были порядочные люди, исполнявшие свой долг, как они его видели, и, главное, все они были американцами.

    Сейчас такой фильм был бы уже невозможен – никакого примирения с проклятыми расистами, надо снести их памятники, проклясть их имена, а также проклясть всякого, кто посмеет иметь на этот счет другое мнение.

    Люди, которые ценят сохранность системы в целом низко, ниже, чем необходимость прогнать конкретного политика, будут испытывать сильный соблазн не играть по старым правилам – и не будут иметь причин этому соблазну противиться. При этом они неизбежно разрушают то, что для этой системы необходимо – доверие.

    Западные (не только американские) медиа, по большей части, и не пытались изображать «объективность и беспристрастность», осторожно обходя данные, за которые политически менее ангажированные журналисты ухватились бы как за редкую удачу – например, скандальное поведение сына Джо Байдена Хантера и вообще свидетельства грандиозной коррупции клана Байденов – или подавая информацию в самом про-байденовском ключе,  когда игнорировать ее было невозможно.

    Корпорации, контролирующие социальные сети – такие, как фейсбук и твиттер – массово цензурировали анти-байденовские голоса. Фейсбук уничтожил, например, группу сторонников Трампа, на которую были подписаны 360 тысяч человек, а Твиттер помечал сообщения действующего президента США как «недостоверные» и ограничивал к ним доступ.

    Раньше для американской внутренней политики было важным  следование принципам – «Мы уважаем принципы свободы слова, даже если они оборачиваются против нас. Мы играем по правилам, даже если не выигрываем». Но теперь гораздо важнее оказалась поддержка определенной стороны.

    Однако следование принципам – даже если на короткой дистанции оно не окупается – на среднесрочной обеспечивает нечто более важное: доверие аудитории. Отказ от принципов это доверие разрушает – мы понимаем, что медиа не имеют цели информировать людей, а социальные сети – предоставлять им площадку для обмена мнениями. Они являются информационной обслугой глобалистской элиты, говорят и молчат по команде, продвигают – как, в свое время, газета «Правда» – четко идеологизированную картину мира.  

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    Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам, которые могут сами выбирать, к каким источникам прислушиваться и за кого голосовать, цивилизованные отношения между политическими оппонентами – все это быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее, определенно, не делает мир лучше.

    Злорадство в этой ситуации было бы глупым (и недостойным), а доверие пропаганде, которая уверяет, что ничего ужасного не происходит, а то, что мы видим – это не распад демократии, а ее торжество – еще глупее.


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