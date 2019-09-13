Откуда берутся Гитлеры в российских школах

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Для ядерной войны появились новые причины

Угроза ядерной войны между Москвой и Вашингтоном вновь перестала казаться фантастикойФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
МИД России выступил с предупреждением об усилении риска ядерной войны. Причем она может вспыхнуть даже вопреки желанию обеих сторон, абсолютно случайно. Виной тому – разрыв договоров между Москвой и Вашингтоном, а также общая напряженность в международных отношениях. Есть и другие факторы, которые могут привести к нажатию «красной кнопки». Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

Албанский ирредентизм и гордыня косовских властей стали опасной угрозой для всей ЕвропыФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...

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Обсуждение: 9 комментариев
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

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              Игорь Мальцев

              Откуда берутся Гитлеры в российских школах

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 13 сентября 2019, 17:20

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              Только сейчас я понимаю, как мне повезло с семьей. Мой отец играл на саксофоне, рояле и гитаре, будучи офицером морской разведки. Мой дедушка играл на инструментах, будучи профессиональным диверсантом. Мой прапрадедушка, генерал царской армии, играл на рояле. А прапрапрадедушка пел со своими рабочими в церковном хоре в Дятьково. Именно поэтому семья поддерживала мое увлечение рок-н-роллом, который не приветствовался в СССР от слова «совсем». Пока дело не доходило до гребаной школы.

              Я тоже хотел носить длинные волосы, как Харрисон и Леннон. Причем в 1965 под понятием «длинные волосы» подразумевалось одно, а в 1968-м – уже совсем другое. А когда пришел Роберт Плант – это было уже третье.

              Я слушал про то, что «волосы закрывают уши и это нарушает школьный распорядок», «что ты как баба?» – это довод, как вы понимаете,  женщин – учительниц. «И вообще – что ты лыбишься, это делает твою морду простецкой» (от них же).

              Тем не менее, при молчаливой поддержке семей мы носили длинные волосы – мой сосед по парте в нашей деревенской школе, ныне лауреат Государственной премии, мой друг из старшего класса, который теперь директор вычислительного центра РЖД, и я – простой журналист.

              Страшнее всего то, что мы не спрашивали наших училок – слушать нам последний альбом Creedence Clearwater Revival или нет. Мы просто его слушали на плавающем советском магнитофоне Весна 208, или 306, могу ошибиться – магнитофон был не мой,  а того друга,  который теперь директор центра в РЖД.

              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

              В моем морском институте никто до причесок не докапывался. Нам даже разрешали носить джинсы с морским форменным кителем с большими якорями вместо погон – всем было наплевать. И я начал думать, что тема политизации длины волос уже умерла. Не тут-то было. 

              Потому что когда молодняк стал стричься коротко, оказалось, что это тоже плохо. Ну, нас-то стригли коротко, потому что мы пошли во флот служить. А там одна прическа – типа скинхед. Особенно поначалу. Это позволяет избежать вшей и осуществляет одну очень важную функцию – сакральную. Дело в том, что принудительное лишение волос во всех культурах трактуется, как отправка в рабство. «И она сломала твой трон и обрезала твои волосы» – «Аллилуйя» Леонарда Коэна. Поэтому нам, бывшим длинноволосым, было очень странно смотреть, как учителя и пресса начали чморить новых коротковолосых. Это было ближе к 87-му. А чегой-то они так коротко стригутся? А чегой-то они себе делают челочки? А вот это слишком похоже на Гитлера и гитлерюгенд. Чего?  Че-го???

              То есть, отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо.  Этим советским учителям все было плохо. Откуда советские учителя брали свои представления о прическе, которую якобы носил гитлерюгенд, трудно понять – интернета не было, а в газете Правда и Красная Звезда фотографии гитлерюгенда публиковали не очень часто, я бы даже сказал – никогда. Но учителя отличаются от нормальных людей прежде всего тем, что у них какие-то отдельные представления о действительности.

              Короче – я помню себя в контексте стрижки и прически лет 55 уж как. И понимаю сейчас, что каждый отдельный кусок времени находились люди и даже группы населения – я бы даже сказал, целые социальные группы – которые были недовольны прическами других людей.

              Постоянно недовольные, они подводили под свой бред идеологическое обоснование и продолжали бредить и применять репрессии, если у них было хотя бы на полшишечки власти над другими людьми.

              Потом, пока рушилась страна, всем было наплевать на детские прически. Но, похоже сейчас в стране гораздо лучше, чем вам по Эху Москвы рассказывают «искперды». Потому что у учителей опять началось обострение по поводу причесок. Больше им нечего делать.

              Вот теперь скандал с четвероклассником в школе №4 Сосновоборска Красноярского края. Он хотел походить на своего кумира, футболиста Златана Ибрагимовича, поэтому обесцветил волосы и выбрил виски, оставив маленький хвостик. Однако руководство школы оценило новый имидж ребенка, как неподобающий и запретило ему в таком виде посещать занятия. Якобы, новый имидж четвероклассника сказывается на «моральном здоровье» других учеников.

              Завуч уверяет, что такие прически, как у мальчика, были у нацистов: «Я выходила на него. Говорю: «Давай поговорим об этом. Он мне показал футболистов, у которых пучки. Я рассказала историю возникновения этой прически. Гитлерюгенд».

              Погоди, погоди, учитель. Ну-ка, расскажи мне историю возникновения прически «гитлерюгенд». А я тебе расскажу, что не было там никакой особой прически, а были прически, которые в любом обществе, в любой стране классифицируются как «прически очень приличных мальчиков». Вот просто до тошноты приличных.  И, собственно, в то время точно так же стриглись советские пионеры. И, да, у наркома Ягоды были очень модные усики, которые теперь тупые пропагандисты называют «гитлеровскими». Один в один. Мода, если она есть – никакого отношения к политике не имеет.

              К тому же, у нас, у мужчин, есть одна проблема – у нас до полного облысения есть крайне мало вариантов носить что-то на своей башке. Ну, типа, бокс, полубокс и т.д. Причем, я подозреваю, в воспаленном мозгу завуча прическа «полубокс» – это и есть Гитлерюгенд.

              А я говорю, что Гитлер тут только один, и это – завуч. Потому что разговор этот не про парикмахерское искусство и не про длину волос. Это разговор о манипуляциях детьми и подавлении маленького человека.

              Я с ужасом думаю, что эта тетя – младше меня лет на десять, потому что мои ровесницы уже пять лет как на пенсии. А это значит, что пока мы с лауреатом Государственной премии за борьбу с онкологическими заболеваниями Володей Анищенко в наших длинных волосах звонили в выпускной колокольчик, в первый класс какой то школы поступила вот эта девочка – завуч, которая вынашивала планы выкидывать из школы носителей коротких волос. Не так побритой головы. Не так завязанных хвостиков. Не тем цветом покрашенного затылка.

              Откуда репродуцируется эти люди? Откуда они приходят в школу? Какое они имеют право учить чему-то детей? Я не могу, как Володя, бороться с раком, но у меня есть абсолютно бритая голова, серебряные браслеты King Baby, черная майка с черепом и костями, татуировки на все руки и гитара Fender Stratocaster за 10 000 долларов. Я втыкаю Strat в усилок, и, да – эта песня посвящается работникам образования: We don’t need no education. We don’t need no thoughts control. Teacher! Leave us kids alone. Ну и дальше соло в пентатонике от ре минора – наша училка музыки была настолько бездарна, что не смогла привить нам ненависть к музыке.

              Кароч, пацан из четвертого класса – мы с  тобой!


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