Путин выписал предателям билет в ад

Обычно сдержанный Путин на заседании коллегии ФСБ России был взволнован. Ну как взволнован – он говорил про предателей и власовцев. И то, что адресаты так или иначе услышали, должно, вообще-то, заставить их срочно прятаться по подвалам. Или менять документы, наклеивать бороду и цеплять темные очки. Потому что они приговорены к уничтожению без срока давности.

«Я хочу обратить внимание. Когда я сказал про этих предателей… Так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. Прошу внимание достаточное уделить этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле, и этих никогда не простим», – это Путин про участников нападений на русское приграничье, пик которых пришелся на последние дни до выборов.

Эти события достаточно хорошо описаны в российских СМИ и в сетях. Более того, они описаны и в западной прессе. Причем вполне с определенной целью – показать, что это не режим Зеленского, белый и пушистый, нападает на русские города по эту сторону границы, а некие «русские повстанцы, оппонирующие Путину».

При этом совершенно не упоминая некоторые детали – например, вылет боевых вертолетов с территории Украины, наличие тяжелой техники и танков: ну вот, теперь у нас такой «повстанец» пошел – с вертолетами и танками прямиком с Украины.

Они стараются всяческий отмазать Киев от подготовки и оснащения акций против гражданского населения России на ее территории. Тут не спишешь на «захваченный Крым» и «аннексированные территории ЛНР и ДНР», тут в натуре – война с самой Россией.

Но мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в этих нападениях принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства, он же главнокомандующий, и называет «власовцами». Путин поручил ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ, искать их поименно и наказывать без срока давности.

Им приписывают различные наименования в западной прессе. Вот, скажем, в газете The Sun бывший депутат Госдумы, а ныне ярый заукраинец Илья Пономарёв* называет себя «повстанцем», который возглавляет «армию антипутинских воинов», которые снесут Путина и устроят в России революцию – самую большую за 100 лет.

«Теперь, находясь на свободе, он возглавляет сеть проукраинских партизан и помогает руководить теневым кабинетом министров России, готовясь к «неизбежной» кончине Путина. Он знает, что его товарищи не «предатели» родины, а однажды станут ее «освободителями» – очистят Россию от путинизма».





Тут врут оба – и The Sun, и Пономарёв – потому что ссылка в самой газете ведет к «Легиону «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен), а там совершенно четко сказано, что это сформированное из добровольцев воинское подразделение ВСУ. Если ими «руководит» Илья Пономарёв, то он уже имеет чин в ВСУ. А если не руководит и не зачислен в ВСУ, а как всегда, балаболит, то он просто идеологически и пиаровски фронтит этот самый «легион».

Балабол-то он балабол, но он сегодня получил повесточку в ад без срока давности. И остальным таким же ублюдкам и мразям придется туго. И если бы «Моссад» не оказался настолько скомпрометирован Газой, то мы бы сослались на пример «Моссада». Но Ганди уже умер и поговорить совершенно не с кем.

Но смотрим дальше: «31 августа 2022 года, после того, как Илья Пономарёв объявил себя представителем «Национальной республиканской армии», якобы участвовавшей в убийстве Дарьи Дугиной, представителями легиона и Пономарёвым была подписана «Ирпеньская декларация» о создании «политического центра», который возглавил Пономарёв. Во время подписания декларации Пономарёв утверждал, что к подписанию декларации также присоединится Русский добровольческий корпус, но РДК отказался от участия».

А это что еще за хрень такая – Русский добровольческий корпус? Государство их признало террористической организацией ультраправого толка, но нам достаточно того, что они воевали вместе с «Азов Днепр» (батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен). Да еще и считается укро-«теробороной». Думается, свою inevitable bullet они сегодня из уст Главнокомандующего схлопотали. Без срока давности. Вне территориальности.

Кстати, если хохлу еще денег за их головы пообещать, то они их уничтожат, не дожидаясь спецоперации ФСБ. Хатку же красить надо. И мальвы высаживать. И шоп Халю молодая серпом им головы отрезала для отчетности.