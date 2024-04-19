Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

Любая блогосфера склонна к примитивизации процессов в обществе, русская – не исключение. Вот уже несколько дней у нас гуляет тема: «В Германии разрешили раз в год менять пол».

Ну да, разрешили, только проблемой является совсем не это, и все гораздо хуже. Можно, конечно, отшутиться и спросить – почему не раз в полгода и не раз в месяц, и самим же ответить – потому что в Германии нет ничего похожего на «Госуслуги» и бумагооборот во всех сферах так и остается бумажным, и чтобы переписать все бумажки, понадобится ровно год, а то и больше.

А то, кончено же, было бы полно людей, которые бы меняли пол столько раз, сколько бы им приспичило пойти в женскую сауну. Хотя, кстати, именно Германия имеет огромную традицию FKK – «культуры свободного тела», и общими саунами тут никого не удивишь, кроме арабских беженцев.

Но шутки шутками, а Бундестаг принял «закон о самоопределении». В день, когда его принимали, у стен парламента проходила демонстрация возмущенных феминисток и сочувствующих женскому движению. Потому что новый закон прежде всего нарушает права женщин – причем в самых разных сферах.

В будущем станет гораздо проще изменить запись о половой принадлежности человека в ЗАГСе. В будущем трансгендеры и интерсексуалы, а также люди, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу, смогут изменить свою гендерную принадлежность с помощью простого заявления.

374 члена германского парламента проголосовали за принятие закона. Против проголосовал 251 депутат, 11 воздержались. ХДС/ХСС, «Альтернатива для Германии» и «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) однозначно отказались голосовать «за».

Новый закон предусматривает, что с 1 ноября этого года люди смогут изменить свою гендерную принадлежность и имя, подав заявление в ЗАГС. Прежнее требование о предоставлении медицинской справки и нескольких экспертных заключений будет отменено.

Новый закон о самоопределении заменяет закон о транссексуалах, который действует уже 40 лет. Федеральный конституционный суд неоднократно признавал отдельные части этого закона неконституционными и указывал на унизительность процедуры для пострадавших.

Теперь этому унижению положен конец, пояснил уполномоченный федерального правительства по делам квиров Свен Леманн, выступая в пятницу в Бундестаге. Закон о транссексуалах причинил достаточно страданий. Депутат от партии «зеленых» Нюке Славик, которая сама принадлежит к группе транссексуалов и была вынуждена изменить свою гендерную принадлежность на основании прежних правил, поблагодарила всех, кто сделал возможным принятие нового закона. «Как транссексуалы, мы снова и снова сталкиваемся с тем, что наше достоинство становится предметом переговоров, – пояснила она. Теперь это осталось в прошлом».

В будущем можно будет изменить пол и для несовершеннолетних. Молодым людям в возрасте 14 лет и старше потребуется согласие родителей. До 14 лет родители могут сделать заявление о смене пола – но не против воли ребенка. С пяти лет ребенок должен дать свое согласие.

Так как широкая публика, которая ощущает дыхание экономического рукотворного кризиса, и занята совсем другими проблемами, с удивлением смотрит на весь этот всемирные цирк с корнем «транс» и не вдается в детали, надо несколько уточнить, что именно происходит.

Начнем с того, что никакой проблемы с людьми, которые пришли к необходимости поменять свой пол от рождения на противоположный, в цивилизованном мире нет уже давным-давно. В 1970-х впервые в мире такую операцию провели в СССР (хирург Виктор Калнберз). С тех пор хирургией и гормональной терапией помогают людям, жизнь которых буквально зависит от этой операции. Но тут есть одно «но»: приобретая вторичные признаки другого пола, никому не удавалось избавиться от природного набора хромосом (для жертв ЕГЭ и пропаганды – они разные у мужчины и женщины), а также приобрести способность вырабатывать либо яйцеклетки, либо сперматозоиды – эта способность организма и определяет пол.

Но процесс такой трансформации – весьма длительный, болезненный, как любая серия операций и лечения. То есть на нее шли весьма ответственно и обдуманно. Более того, для этого приняты законы – как тот 40-летней давности немецкий закон, который предусматривает тщательное врачебное исследование, массу заключений и т.д. То, что сегодняшние активисты называют «унижающим наше достоинство».

Но такие же активисты, например, препятствуют проверке возраста мигрантов без документов (например, по кистям рук или по состоянию зубов) в результате чего страну наводнили «подростки без сопровождения», утверждающие, что им 14 лет, а в школьных классах сидят «детки» с бородами. Препятствуют именно по причине «унижающей процедуры» проверки.

Но в реальной, а не политической и активистской сфере «смены пола» есть такой фактор, как страховая медицина, и во многом закон 40-летней давности был принят именно для того, чтобы проработать технологию – кто будет оплачивать процедуру обратного перехода, если уже покалеченное тело решит, что оно как-то сильно ошиблось в своем выборе пола? И давайте отдельно отметим количество реальных «трансов»:

«За последние пять лет количество заявок на покрытие расходов на лечение транссексуалов удвоилось. Это следует из статистики Федеральной медицинской службы, которая имеется в распоряжении Welt.

В 2017 году в систему обязательного медицинского страхования обратились 2923 человека с просьбой покрыть расходы на их лечение, в то время как в 2018 году таких обращений было 5813. В число процедур входят удаление груди (мастэктомия) и операция по смене пола.

После подачи заявления пациентом соответствующая больничная касса поручает Медицинской службе провести оценку. Необходимым условием является, прежде всего, «патологическое страдание», которое не может быть достаточно облегчено по меньшей мере двенадцатью сеансами психотерапии. В случае операции по смене пола, как правило, также необходимо предоставить доказательства того, что в течение как минимум одного года пациент ежедневно испытывал себя в новом поле. Это сделано для того, чтобы свести к минимуму риск принятия неверного решения и последующего ре-трансфера.

По данным медицинской службы, в прошлом году 55,2% заявителей соответствовали медицинским требованиям для покрытия расходов, 11,8% – лишь частично, а 28,5% – не соответствовали. Другая информация была предоставлена 4,5%. Слово «частично» может означать, например, что было подано несколько заявок, но не все они были одобрены, пояснила пресс-секретарь Федеральной медицинской службы.

Пример: застрахованное лицо просит провести операцию по смене пола с мужского на женский и удалить нижние ребра для уменьшения объема талии. Расходы на операцию по смене пола покрываются, но это не относится к удалению ребер.

Особенности социально-медицинской оценки операции по смене пола при транссексуализме заключаются прежде всего в том, что медицинское вмешательство с необратимыми последствиями проводится на биологически здоровом организме, – поясняет пресс-секретарь. За последние пять лет количество принятых заявлений существенно не изменилось: доля заявлений, по которым утверждается полное покрытие расходов, колеблется между 45 и 55% в зависимости от года. Разбивка по полу в статистике не учитывается».

Итак – 5813 людей, которые решились на болезненный «переход». И это под постоянной пропагандистской бомбежкой со всех сторон, которая буквально толкает людей к «новой нормальности». Около 6 тысяч на 80 млн населения.

Но погодите – если читать СМИ и смотреть телевизор, то создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте.

Идет хорошо оплачиваемая пропаганда транс-перехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

Тут есть несколько соображений, одно из которых – так как вся эта тема напрямую нарушает права женщин, а также вы будете смеяться – гомосексуалов тоже, то это попытка ограничить движение за женские права, которое достигло со времени своего возникновения слишком больших успехов и угрожает «капиталистическим ценностям». Реальный феминизм уже пытались торпедировать запуском карикатурных радфемок, знакомство с которыми у любого человека должно вызвать вечное отвращение к теме феминизма. Но они настолько карикатурны и глупы, что не сработало. Тогда пошла тема трансов и это чисто манипулятивная технология. По расколу общества на еще более мелкие части, которыми управлять гораздо сподручнее. Фальшивая повестка – как отстрел ложных целей с боевого вертолета.

В этом деле вот эти 5813 человек в очереди на операцию только помеха, просто кость в горле для активистов. Поэтому сначала была навязана абсолютно надуманная тема с гендерными ролями и т.д.

Потому что следующим шагом должно было стать «право» на переход без хирургического вмешательства, чисто по факту объявлению себя с понедельника человеком другого пола, с одновременным предъявлением новых требований к миру и окружающим. Что вполне входит в рамки гигантской индустрии якобы обиженных якобы меньшинств, которую и предложили как бы демократические либеральные силы. По факту – мощнейшие тоталитарные структуры, которые давят несогласных танками пропаганды, группами прямого воздействия. И это давно не медицинская и не психологическая, и даже не психическая, гормональная проблема. Это поступь Нового Порядка, для которого национальные границы – только помеха.

Как пишут на форуме Welt читатели: «Предположительно, у этих так называемых «трансперсон» никогда бы не возникло мысли о том, что с их телом что-то не так, если бы это не вдалбливали им соответствующие идеологи. За всю свою жизнь, а она довольно длинная, я не встречал ни в школе, ни в университете, ни на работе никого, у кого были бы подобные проблемы, а теперь вдруг оказывается, что таких людей много! Какие еще безумные идеи придут в голову нашим политикам?».

То есть обычные люди о чем-то догадываются.

В Германии против закона, который уже используется в других странах сексуальными преступниками с целью тянуть срок в женских тюрьмах, а извращенцами – чтобы работать учительницами в школах – выступили оппозиционные партии.

Сам закон готовился очень странно: так, эксперт по трансгендерам Александр Корте должен был дать оценку Акту о самоопределении в Бундестаге. Но затем вместо него неожиданно пригласили другого. А все дело в том, что эксперт Корте хотел предупредить о том, что самодиагноз «транс» часто оказывается неверным.

«Гендер превращается из биологического факта в вопрос сиюминутного настроения», – сказала Сара Вагенкнехт. В начале дебатов и после выступления Вагенкнехт вице-президент Бундестага Петра Пау (Левая партия), председательствовавшая на заседании, призвала к уважению и объективности в дебатах. То есть, практически затыкала рот несогласным.

Но Сара реально смешно и саркастически продемонстрировала нелепость нового закона: «В стране, где государство запрещает людям у себя дома ставить отопление, какое они хотят, запрещает людям ездить на машинах, на каких они хотят, вдруг можно объявить себя персоной другого пола и государство говорит: да-да это частное дело». К этому добавим – что объявить себя Ж или М можно, а патриотом своей страны – нельзя, нельзя задавать вопрос, почему от «Астры» и «Пфайзера» умирают люди, отказываться от них тоже нельзя. И так далее.

Как пишет читатель Welt: «При всем уважении, это не право на самоопределение. Настоящее право на самоопределение начинается в совершенно других местах и заканчивается в совершенно других местах. Оно начинается с права жить и умереть по собственному усмотрению и распространяется на такие личные свободы, как свобода слова, свобода прессы, свобода решать, как передвигаться, как отапливать свой дом, что есть, что носить и т. д. Оно также включает право выбирать, быть или не быть патриотом. Быть патриотом или нет – это тоже акт самоопределения. То, что нам представили сегодня, – это не более чем политика покровительства для исчезающе малой группы за счет не только солидарного сообщества, но и всего сообщества геев и лесбиянок, потому что им придется за это платить».

Лучше не скажешь.