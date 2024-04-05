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    Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    @ Zuma/ТАСС

    5 апреля 2024, 17:47 Мнение

    Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Если читать новости – не только политические и военные, то такое ощущение что каждое второе слово на этой неделе – «НАТО». НАТО то, НАТО сё. Хотя, конечно, мы про него слышим аж с 1949 года, а на этой неделе как раз юбилей – 75 лет. И с самых первых шагов Североатлантического альянса все, что мы слышим от тамошних спикеров, – ложь. Ну, например, как говорил генсек этой конторы Расмуссен, «организация была создана для защиты Европы от советского вторжения».

    Конечно, если учесть, что США с Британией уже в 1946 году планировали наконец уже уничтожить СССР, своего бывшего «союзника», то НАТО – да, совсем-совсем оборонительный альянс. Даже с ответом на создание Варшавского договора не получается – его Советский Союз создал аж в 1955-м. А перед этим русские – впервые в 1954-м – по-честному предложили войти в НАТО самому СССР. Вряд ли это был какой-то наивный шаг. Тут есть два соображения – во-первых, убедиться, что разговоры про оборону – чистая чушь, и отказ был ярким признанием этого факта.

    А во-вторых, наверняка, была некая тема «держи врага как можно ближе». Как бы ни пытались конструкторы НАТО представить организацию в качестве единой силы свободных государств, с самого начала было ясно, что главный игрок, он же спонсор, он же стратег – это США, а организация необходима, чтобы держать участников в узде, а заодно – в качестве самой близкой и очевидной цели для русских ракет, если что.

    Из Второй мировой американцы сделали правильный вывод – воевать лучше и выгодней на чужой территории. Желательно из-за океана.

    Это понимал выдающийся политик Шарль де Голль, который в рамках своей борьбы с зависимостью от Америки в один момент просто взял и вышел из НАТО. Вернее, оставил Францию в политических структурах НАТО, а из военных – до свиданья. Потому что он делал Францию sa grandeur d'antan, возвращал ей «былое величие» и строил собственную атомную бомбу. Как вы понимаете, американские базы он тоже со своей территории вывел, да и штаб-квартиру НАТО отправил из Парижа в Брюссель, где она до сих пор и пребывает.

    С тех пор Европа не родила ни одного политика подобного масштаба, который бы заботился о суверенитете своей страны. Потому что каждое последующее поколение политдеятелей ведет себя так, словно хочет продать собственные страны Америке по дешевке и не собирается оставаться жить на родине после отставки. Возможно, они уже купили себе участки на Марсе.

    Самым печальным периодом для НАТО были 1990-е, когда Горби и Ельцин рассказывали Америке, а Америка рассказывала им, что теперь Россия совсем другая, мирная, жаждущая влиться в семью цивилизованных народов и поэтому пустила под нож десятки боевых кораблей, ракет, заводов и всего остального. Выглядело это так, что НАТО уже совершенно не нужно и денег на него тратить не надо вообще. Правда, именно этот период у нас рассматривается как подготовка к расширению НАТО на восток, вопреки всем договоренностям.

    И, что бы ни говорили «политологи за еду», обещание не расширять НАТО имеет не только устные, но и документальные свидетельства. Незадолго до украинской кампании (а именно 11 и 19 февраля 2022 года) в немецких изданиях Welt и Spiegel эти свидетельства были опубликованы, за что оба издания получили по башке буквально через несколько часов.

    Историк Клаус Вигрефе 11 февраля публикует подробнейшую статью в Der Spiegel под названием «Так прав ли Путин, считая, что Россия была обманута расширением НАТО на восток?», где приводит огромное количество фактов и цитат – из Геншера, Бейкера, Мейджора и даже противоречащие друг другу рассказы Горбачева. Ее нет на сайте теперь, но есть не менее мощная под заголовком «Имеет ли Путин право?»

    «К счастью, существует множество документов, полученных от различных стран, принимавших участие в переговорах, включая записки, составленные в ходе бесед, стенограммы переговоров и отчеты. Согласно этим документам, США, Великобритания и Германия сигнализировали Кремлю, что о вступлении в НАТО таких стран, как Польша, Венгрия и Чехия, не может быть и речи. В марте 1991 года премьер-министр Великобритании Джон Мейджор во время визита в Москву пообещал, что «ничего подобного не произойдет, – пишет Der Spiegel. – В начале февраля Геншер и Бейкер независимо друг от друга представили эту идею в Москве. Министр иностранных дел Германии заверил Кремль: «Для нас совершенно точно, что НАТО не будет расширяться на восток».

    Американец в свою очередь предложил «железные гарантии того, что юрисдикция или силы НАТО не будут продвигаться на восток». Когда Горбачев заявил, что расширение НАТО «неприемлемо», Бейкер ответил: «Мы согласны с этим». Президент США Джордж Буш-старший, например, сказал: «У нас нет намерения даже в мыслях каким-либо образом навредить Советскому Союзу». Президент Франции Франсуа Миттеран сказал Горбачеву, что он «лично выступает за постепенный демонтаж военных блоков». Генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер позже высказался против расширения западного альянса».

    Затем Der Spiegel дает 18 февраля 2022 года материал «Вновь обнаруженное досье 1991 года подтверждает обвинения России». Про документ, находящийся под грифом «секретно», который обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем содержится протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года. Из документа следует, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».

    19 февраля 2022-го вышла статья в Die Welt (опубликована в 16:49) под названием «Архивная находка подтверждает мнение России о расширении НАТО на восток», где излагается фактура из Der Spiegel, – и она вбила еще один гвоздь в крышку гроба сказки «Мы ничего подобного не обещали». «Британцы, французы и американцы также отвергли членство в НАТО для восточноевропейцев. Представитель США Раймонд Сейтц сказал: «Мы ясно дали понять Советскому Союзу на переговорах, что мы не воспользуемся выводом советских войск из Восточной Европы». Два года спустя американцы скорректировали свою политику». Ключевое слово – «американцы».

    И тут уже вечером, в 22:30, спустя шесть часов в Die Welt появляется статья «Что на самом деле означает документ о нерасширении НАТО на восток», где старший редактор Свен Келлерхоф многословно и демагогически пытается дезавуировать предыдущие статьи. Его основная мысль: «Но это вовсе не подтверждает тезис Путина о том, что Запад «предал» Россию». И вообще, «такого термина, как «нерасширение НАТО», в то время даже быть не могло».

    А потом НАТО показало, что такое «нерасширение» и «оборона» – в частности в Югославии, в Афганистане, в Ираке.

    Украинский конфликт НАТО рассматривает не как предупреждение, а как возможность. Речь идет о деньгах, которые полились в структуру. Неслучайно на место Столтенберга сегодня столько желающих – и в том числе была большая специалистка по управлению денежными потоками Урсула фон дер Ляйен (но ее не подпустили к кранику, считая, что все свое она уже взяла на вакцинах от ковида от Pfizer).


    Под разговоры о защите Украины НАТО максимально придвинулось к русским границам – Швеция и Финляндия купились на посулы. Но нервишки сдают перед американскими выборами – их аж трясет от мысли, что придет Трамп. И хотя именно республиканцы всегда были самыми ярыми сторонниками расширения НАТО вплоть до погранперехода Торфяновка, бюрократов из НАТО пугает, что Америка под Трампом перестанет играть роль главного спонсора и финансиста альянса, а также – что самое важное – целеуказателя.

    Тем временем все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает. Хотя бы потому, что они уверены в том, что Россия не применит на славянской территории даже тактическое ядерное оружие.

    Но они ни в чем не могут быть уверены на 100% – просто потому, что мы им не верим и теперь уже не будем верить никогда.

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