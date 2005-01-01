Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку

В истории с дебатами петербургского отделения «Открытой России» о легализации педофилии… простите, о снижении возраста согласия, по большому счету, отражается вся комфортная безысходность ситуации, в которой пребывает российская несистемная оппозиция.

Для тех, кто не в курсе происходящего, вот основные факты. В середине февраля в Петербурге вспыхнул нарко-секс-скандал, в который оказались вовлечены сторонники Алексея Навального – активисты движения «Весна». К возбужденным против них уголовным делам оказались приложены фото и видеозаписи наркотической оргии с участием 14-летней школьницы.

Однако не менее впечатляющим стало то, что соратники по движению отказались сдать своих «спалившихся» коллег и даже объявили сбор средств для них.

А теперь вот и питерская «Открытая Россия» анонсировала мероприятие, в котором недвусмысленно сквозит моральная поддержка попавших в жернова «кровавой гэбни» товарищей по борьбе.

Если собственно сам нарко-педофильский скандал вызвал просто закономерную брезгливость в обществе, то предстоящее мероприятие погрузило многих, услышавших новость, даже в некоторую задумчивость. И, в общем, понятно, почему.

Ладно, движение «Весна» – мелкое, малоизвестное, маргинальное и явно не озабоченное, что о нем думают широкие слои общества. Но «Открытая Россия» все-таки организация посолиднее во всех отношениях, и добровольно ассоциировать себя с подобной мерзостью – шаг не просто рискованный, а выглядящий едва ли не самоубийственным.

Но нет, он вовсе не самоубийственный – и в этом собственно и заключается вся суть безнадежной ловушки, в которой оказалась отечественная оппозиция. Вернее, несистемная ее часть.

Каждый раз, когда случается очередной скандал – уголовный, должностной или просто медийный – с представителями органов власти, мы прекрасно понимаем, как будут развиваться события. Объяснения-извинения, громкое порицание и открещивание от «проштрафившегося» его коллег, исключение из всяких общественных структур и увольнение в тех случаях, когда есть такая возможность. Хотя каждый подобный случай, разумеется, вызывает волну общественного раздражения, общество почти всегда видит вполне вменяемую реакцию на него со стороны власти.

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На этом фоне все уже привыкли, что отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях, и не менее принципиальный отказ их окружения дистанцироваться от них.

Собственно, нынешняя история показательна, в первую очередь, тем, что она не является чем-то из ряда вон выходящим, а наоборот – лежит во вполне привычном для российской оппозиции русле. А разгадка подобных действий весьма проста.

Системные структуры – будь то государственные, общественные или даже бизнес, как и люди, входящие в них – так или иначе вынуждены ориентироваться и учитывать мнение широкой общественности. Что, собственно, и заставляет их реагировать описанным выше образом.

Российская же несистемная оппозиция заперла себя в очень тесное пространство – и общественно-политическое, и идейное, и моральное, что резко ограничило ее свободу действий. Причем это касается и самих активистов, и той части отечественного общества, на которую она опирается. В этой системе координат отказ от поддержки заподозренных в отвратительном преступлении (секс под наркотиками с несовершеннолетней девочкой) активистов «Весны» означает присоединение к мейнстриму, к системе… к Кремлю.

Это, кстати, налаженный механизм, с помощью которого из оппозиции выдавливаются (и на данный момент изгнаны практически полностью) люди, позволившие себе малейшее отступничество от тотального бескомпромиссного противостояния властям и признавшие полезность взаимодействия с ними по важнейшим вопросам, в общем демонстрирующие минимальный здравый смысл и желание заниматься реальным делом.

Да, в глазах российского общества это выглядит ужасающе и ставит на одну доску с преступниками их группу поддержки, что в свою очередь еще прочнее запирает несистемную оппозицию во все более крошечной «банке», изолированной от остальной страны. Но с точки зрения самосохранения в рамках сложившейся схемы такое поведение и «Весны», и «Открытой России» выглядит оптимальным.

В конце концов, никакого реального интереса – в силу абсолютной утопичности данной задачи – по завоеванию широкой общественной поддержки у них нет. За сохранение сложившихся механизмов финансирования можно не беспокоиться, поскольку другой оппозиции «у меня для вас нет», так что всегда найдется тот, кто даст денег «бескомпромиссным оппонентам Кремля».

Вот и получается, что единственным смыслом существования всей этой конструкции является насыщенная внутренняя жизнь. Масштабная и повсеместная грызня мгновенно откладывается в сторону при необходимости противостоять внешнему миру.

Чему вся нынешняя история с «Весной» и дебатами «Открытой России» о снижении возраста согласия является наглядным примером.