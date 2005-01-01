Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Тьерри Боде – лидер наделавшего шуму в Нидерландах «Форума за демократию» (второе сенсационное место и равное с правящей партией число мандатов в сенате) – значительно более интересен и более масштабен, что ли, чем возглавляемая им политическая сила.

Во-первых, его лидерство строится на интеллекте. Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Писал книги, которые легли в основу учения (стиль Ленина, а не Макрона, когда под выборы коллектив авторов лабает что-то духоподъемное). Названия: «Консервативный прогресс», «Важность границ» – и все в таком роде. Скорее философское действительно, нежели практическое.

Из практического – книга «Разбить партийный картель». Собственно, альфа и омега партийной идеологии. Система у нас неплохая, только не современная, что позволяет всякой партийной сволочи пользоваться ее плодами и уничтожать демократию. Менять ее не надо, надо подремонтировать, загрузить новые смыслы. Зло – не в «режиме», а в профессиональных партийных бюрократах, взломавших демократии, старенькие и вяленькие («стоящие на принципах 1848 года»).

Система – неплохая сама по себе – поражена «аутоиммунным заболеванием», когда те институты, которые призваны ее воспроизводить, защищать и поддерживать, работают против нее. Поэтому – «открытые конкурсы» для госдолжностей (прям «Лидеры России»), больше референдумов по всем вопросам в швейцарском стиле (страна маленькая, как Швейцария, а управляется огромной бюрократией, как какая-нибудь империя).

Но чтобы это все взлетело – нужен суверенитет. Причем суверенитету политическому предшествует суверенитет интеллектуальный, суверенитет духа. Национальная же интеллектуальная и образовательная элита поражены «ойкофобией» – хороший его же термин, «страх перед собственным домом», и идут в русле постколониальных и марксистских идей.

В отличие от традиционных «правых консерваторов» – что сверхновых вроде VOX испанского, что традиционных, нет никакого преклонения перед «прошлым», «опоры на традиции» и так далее. Государство-нация – наиболее эффективная форма существования нации на данной территории, позволяющая нации процветать и развиваться, поэтому нужны границы, суверенитет и гонения разнообразные на тех, кто к политическому телу нации принадлежать не хочет. Отсюда никаких претензий ни к кому по цвету кожи, происхождению, религии. Вопросы только к тем, что не считает нужным в Голландии быть голландцем, и тем, кто их политически прикрывает.

И никаких тебе «не за то Тиль Уленшпигель кровь проливал», «былого величия» и прочего из арсенала правого популизма. Право само по себе выше и традиции, и веры, и вообще всего. А культура – это способ практического существования нации, а не сокровище, не скрепа и не икона ни в каком разе. Утилитарная штука, вроде того же права, которая позволяет нации жить хорошо.

Вообще все очень спокойно и сдержанно, и как-то по человечески. Без истерики. Позволить каждому быть собой, а внутри наших границ быть всем вместе по понятным, весьма лояльным к человеку и его ценностям правилам. «Выбор партнера свободен», но брак – это про государство, про всех вместе, а не про человека, поэтому ни детский, ни гомосексуальный, ни брак по сговору – не должны быть. Объединение однополых браков и браков исламских в одну, по сути, категорию – это изящное решение, на мой вкус.

По ЕС – одна претензия большая (суверенитет возможен только в государстве-нации, а не под зонтиком мертвой, бесчеловечной структуры, демократический контроль над которой недостижим в принципе) и много маленьких (регулирование, слишком быстрый рост и так далее).

Сам же Боде совершенно не старается быть популярным политиком. В личном бренде – то же самое. «Будьте собой! А все вместе будем голландцами!» Себе лично он создает образ интеллектуала, подчеркнуто сложного, не желающего, чтобы его понимали все подряд. Он – «человек XIX века», выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль (!) и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре (что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи в свои 37, что ли, лет). Он не пытается скрыть своей принадлежности к элите, не пытается стать ближе к людям: «Обществу нужен верхний слой».

Такой – опять же изящный, как все у него – отыгрыш темы «поймите свои целевые аудитории и старайтесь адресно работать с ними, стать к ним ближе». Будь собой, будь по-настоящему открыт и искренен, общайся с теми, кто тебе нравится, и на том языке, который тебе нравится – и это продастся в итоге всем. Потому что «взлетают» ценности, а не фоточки с представителями меньшинств или селебрити.

Новое правое без ора, без истерики, без бездумного поклонения мертвым традициям, без ориентации на низшие, наименее приспособленные к современности слои населения в логике «раз левые взяли университет, мы возьмем провинцию».

Хорошая история. Желаю Боде всяческих удач.

Источник: Блог Глеба Кузнецова