Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

Так широко рекламировавшаяся как «историческая» и «судьбоносная» встреча Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен закончилась оглушительным ничем.

Армении пообещали денег (немного) на три года. Примерно столько разово тратит на Украину небольшая европейская страна или департамент Пентагона, если нужно попасть с пресс-релизом в СМИ, а согласовывать масштабные траты ни с кем не охота.

Еще отдельно немного денег пообещали беженцам из Арцаха. Кстати, природа возникновения десятков тысяч беженцев и их дальнейшая судьба остались за пределами переговоров и итоговых заявлений. Им помогут немного и оставят пребывать в этом же «неоткудавзявшемся» состоянии.

Вообще, «безопасность Армении» не звучала никак. Звучало «процветание». До крайности нелепо в отрыве от безопасности обсуждать процветание страны, у которой экономика растет на вдесятеро большую, чем «в среднем по Западу», цифру – от 8 до 12 % в последние годы, при этом все проблемы которой коренятся в том, что соседи даже не пытаются скрывать идей по ее уничтожению и геноциду ее населения.

Если к этому добавить, что перед встречей ее ключевые участники (Блинкен, фон дер Ляйен) позвонили Алиеву и практически публично извинились за то, что вот так вот встречаются с Пашиняном, уверив в том, что встреча имеет только «гуманитарное измерение», то ситуация выглядит совсем невесело. Добавлю, что Алиев в своей обычной манере одновременно со встречей в Брюсселе провел «переговоры» с турками, где наговорил гадостей и в адрес Армении, и в адрес Запада, и в очередной раз пообещал армянам возмездие за «неправильное поведение».

Важная, кстати, история для понимания сути происходящих в мире изменений. Сегодня госсекретарь США вынужден из слабой позиции объясняться с лидером некрупной страны третьего мира, а оный еще и бровь хмурит, и публично отчитывает оного госсекретаря.

Возвратимся на Кавказ. К Армении у Запада есть два запроса и интереса.

«Демонстрация смены геополитического вектора». От символической – все вот эти встречи и поездки по западным столицам вплоть до выхода из ОДКБ, участие в которой среди прямых союзников (Средняя Азия) и просто симпатизантов (Белоруссия) Азербайджана для Армении особого военного смысла не имеет. До практической – реальные шаги вплоть до закрытия военной базы в Гюмри, поддержка санкций и прочее – это программа максимум.

Встраивание Армении в «антииранскую коалицию». Опять же от символического в виде словесных интервенций до практического – передача границы с Ираном под ту или иную форму контроля врагам Ирана с резким падением трансграничного экономического сотрудничества.

Предпринимать практические шаги для Армении бессмысленно. Не получив больше безопасности, она получит экономический крах и ущерб для суверенитета. Даже частичное выполнение пожеланий по поддержке санкционной политики, что в адрес Ирана, что в адрес России, приведет к потерям, на порядки превышающим озвученные суммы «помощи». А за «мощные сигналы» на уровне слов и символических жестов Запад платить готов, но небольшие деньги. Да и границ у Армении слишком мало, чтобы отказываться от единственного более-менее лояльного партнера по трансграничному сотрудничеству.

Вот и вся – весьма грустная для Армении – история.

Ей остается продолжать маневрировать среди субъектов, имеющих к ней весьма условный и неглубокий интерес. Время она так выиграть сможет. Если не ввяжется в какие-нибудь драматические авантюры.

Но решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.