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    29 марта 2024, 16:40 • В мире

    Обещания ЕС провоцируют Армению наступить на украинские грабли

    Эксперты назвали последствия попыток евроинтеграции Армении и разрыва ее связей с Россией

    Обещания ЕС провоцируют Армению наступить на украинские грабли
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    Правительство Армении наложило запрет на трансляцию передач Владимира Соловьева. Данное событие произошло на фоне заявлений парламентариев республики о важности «европейского пути» для Еревана. Также руководство страны все чаще критикует проекты интеграции с Россией, заявляя о том, что они мешают процессу сближения с Брюсселем. Чем это чревато для Еревана?

    В Армении заблокировали трансляцию авторских передач тележурналиста Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян. По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами.

    В частности, Армения заявила о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией передач. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в настоящее время Москва и Ереван активно обсуждают риск отключения российских каналов на территории республики.

    Все это накладывается на серию заявлений спикера парламента страны Алена Симоняна о том, что Армения «всегда шла по пути» в ЕС. По его словам, местное общество давно разделяет систему европейских ценностей, европейской семьи и демократии. Он отметил, что препятствием воплощения данной установки стало втягивание Армении в другую структуру, то есть в ЕАЭС.

    Напомним, ранее Симонян говорил, что в настоящий момент вопрос членства страны в Евросоюз не рассматривается. «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», – подчеркивал он. Спикер парламента также замечал, что государству требуется изменить многие стандарты, чтобы не повторить ошибок Грузии или Турции и «не ждать годами».

    Заявления Симоняна вызвали большой резонанс в России. Так, глава МИД Сергей Лавров напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом возглавлял движение, которое имело связи с фондом Сороса. Дипломат отметил, что лозунгом объединения был «Выход», то есть отказ от участия в ОДКБ и ЕАЭС.

    По его словам, ранее, общаясь с Пашиняном лично, у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и важность евразийских институтов. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств».

    При этом Лавров уточнил, что данная позиция не отвечает интересам ни РФ, ни Армении. Кроме того, сложившееся положение не способствует стабильности на Южном Кавказе, который западные страны желают «превратить в зону своего доминирования». Он также подчеркнул, что миссия ЕС в стране постепенно превращается в миссию НАТО. Дипломат сообщил, что туда направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США.

    «Судя по последним заявлениям властей Армении, страна хочет последовать по пути Украины, Грузии и других «удачных» примеров евроинтеграции на постсоветском пространстве. Это называется идти по граблям и удивляться, почему они бьют по лбу», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, Ереван мог бы вести сбалансированную внешнюю политику, но после победы Пашиняна власти страны пошли другим путем, в результате чего республика «плачет, колется, но продолжает есть кактус». В итоге возможны два варианта: либо перед Арменией, как и перед Грузией, будут держать «морковку» членства ЕС, либо ситуация пойдет по худшему сценарию – украинскому.

    «Для России подобный выбор Армении несет риски. Мы должны понимать, что политика создания на наших границах очагов нестабильности давно используется Западом. Однако Москве следует продолжать информационную работу в стране, поддерживать пророссийские настроения, пояснять выгоды от сотрудничества с нашим государством и подчеркивать минусы продолжения текущего пути», – подчеркнул Корнилов.

    На схожесть текущей армянской риторики с украинской образца 2013 года указывает Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. «Тогда имела место попытка втянуть ряд государств в ЕС. Ни к чему хорошему это никогда не приводило», – напоминает он.

    «В ЕС хотели вовлечь и Армению. Перед ней стоял выбор – либо продолжить интеграцию в рамках ЕАЭС, либо двинуться в сторону «европейского рая». Ереван сам решил сотрудничать с нами. Если теперь республика, несмотря на имеющийся перед глазами пример Украины, хочет наступить на те же грабли, мне их искренне жаль», – отмечает собеседник.

    «Сейчас Евросоюз превратился в экономический придаток НАТО. Объединение находится в тупике и пытается выйти из него за счет других стран. Граждане Армении, видимо, думают, что сближение с ЕС принесет много денег. Но Запад заинтересован лишь в получении антироссийского опорного пункта в Закавказье.

    Если в Ереване укрепится «русофобский вирус», то это будет на руку тем, кто хочет устроить в регионе заварушку.

    И первыми от этого пострадают простые люди», – уточнил Климов. В свою очередь, постоянный участник трансляций передач Владимира Соловьева Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», сообщает, что в эфире никогда не звучало антиармянской риторики.

    «Приглашенные эксперты всегда дают взвешенный взгляд на происходящие события. Кроме того, мы трезво рассказываем о промахах как Еревана, так и Баку», – сказал он. «Данный запрет логично укладывается в общую линию ужесточения диалога двух государств. В нее начинают вовлекать не только политиков, но и представителей общественного мнения. К сожалению, практика цензуры со временем будет лишь прогрессировать. Западным странам удалось поставить Армению на путь, по которому шла Украина», – отмечает он.

    «Правительству Пашиняна не нужны свободные голоса и альтернативное мнение, которое предоставляют наши СМИ. Америка и Европа значительно повлияли на местные политические элиты. Сделали их русофобскими. Ряд заявлений от наиболее критично настроенных парламентариев или министров могли бы сойти даже за риторику офиса Зеленского», – указывает собеседник.

    «Однако заставить отказаться армянское население от российских передач и газет будет непросто. Есть сотни способов обходить информационную блокаду, искусственно созданную правительством. Местные жители ощущают тесную связь с РФ. У многих здесь проживают родственники, поэтому интерес к новостям из нашей страны огромен», – акцентирует эксперт.

    «Тем не менее администрация Пашиняна активно пытается продать гражданам сказку о европейском выборе. Украинскому руководству удалось значительно изменить сознание населения страны всего лишь за десять лет. Надеюсь, что армянское гражданское общество сумеет достойно ответить на сформировавшийся вызов», – резюмирует Ткаченко.

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