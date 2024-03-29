  • Новость часаЧисло пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    13 комментариев
    29 марта 2024, 10:15 • Новости дня

    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева

    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы Министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

    По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами, передает ТАСС.

    В частности, власти Армении заявили о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией этих передач.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал на сознательные попытки Армении ухудшить отношения с Россией.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с участившимися случаями задержаний и арестов россиян в иностранных государствах, при планировании поездки за границу следует взвешивать все возможные риски, заявили в МИД России.

    В частности, дипведомство напомнило о недавних запретительных мерах ЕС, касающихся ввоза личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, передает РИА «Новости».

    Также МИД сообщил о поступающих обращениях от россиян, столкнувшихся с проблемами из-за санкций.

    Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что при пересечении границы россияне «добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию», что означает обязанность соблюдать законы страны пребывания.

    В этой связи МИД рекомендует перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией о безопасности на сайте министерства, сайтах дипмиссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России.

    В МИД напомнили о мобильном приложении «Помощник за рубежом», где размещают сведения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, эпидемиологической обстановке и других возможных вызовах безопасности для россиян.

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    26 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Леонков: ВСУ долгое время обстреливали Артемовск с позиций в Часовом Яре

    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Часов Яр является важным опорным пунктом ВСУ на пути ко второй полосе обороны противника. Взятие города позволит России не только обезопасить Артемовск, но и существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно о колоссальных трудностях украинской армии в рамках обороны Часова Яра.

    «Часов Яр расположен на возвышенности и предоставляет значительное преимущество той стороне, которая контролирует населенный пункт», – говорит военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что после освобождения Артемовска именно из этого населенного пункта противник вел огонь по нашим позициям. «В ходе контрбатарейной борьбы мы проредили артиллерию ВСУ, но обстрелы, к сожалению, еще происходят», – указал спикер.

    Освобождение Часова Яра изменит ситуацию, убежден он. «С одной стороны, это будет способствовать прекращению артиллерийских обстрелов Артемовска. С другой стороны, этот плацдарм открывает нам дорогу к укрепрайону Краматорск – Славянск», – подчеркнул Леонков.

    О стратегическом значении Часова Яра говорит и доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, это важный опорный пункт на пути ко второй полосе обороны противника. «Данный город ранее был тыловым пунктом снабжения группировки ВСУ на передней полосе обороны. Там находились склады, командные пункты», – напоминает собеседник.

    Эксперт настаивает: Часов Яр важно освободить, это позволит обезопасить Артемовск. При этом говорить о том, как именно будет происходить освободительная операция, пока преждевременно, считает спикер. «Очевидно, что самой эффективной тактикой станет окружение населенного пункта», – резюмировал Сивков.

    Ранее стало известно, что ВСУ в Часовом Яре на Донецком направлении из-за колоссальных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, комбинированные удары ВС РФ по живой силе и технике противника на данном участке фронта серьезно сказались на ситуации вблизи населенного пункта.

    Он также подчеркнул, что образовавшаяся нехватка боеприпасов и вооружений в украинской армии деморализует солдат ВСУ. В их среде наблюдаются «панические настроения». «В ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра», – подчеркивает Марочко.

    О плачевной для украинской армии ситуации в населенном пункте ранее сообщало британское издание The Times. Как рассказал газете Виталий Овчаренко, офицер спецназа ВСУ, положение войск в городе давно стало сложным, и оно продолжает ухудшаться с каждым днем.

    Между тем Российская армия продолжает свое продвижение на Донецком направлении. В субботу ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Также силами подразделения южной группировки войск были заняты более выгодные рубежи на данном участке фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны.

    В понедельник в районах Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР) было нанесено поражение третьей штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ.

    В общей сложности противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две самоходные артиллерийские установки Krab, а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».

    По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Красного в совокупности с постепенным приближением к Часову Яру позволяет говорить о скорой возможности начала восстановления Артемовска. Он отметил, что до этого Россия не могла начать разминирование населенного пункта и разбор завалов из-за угрозы непрекращающихся обстрелов.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко описал необходимые для освобождения Часова Яра условия.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    28 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    В Херсонской области задержали диверсанта с американскими минами

    Силовики задержали диверсанта с двумя американскими минами в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсонской области силовики задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт с помощью двух противопехотных мин американского производства, сообщают в региональном управлении ФСБ.

    Отмечается, что в Херсонской области пресекли действия гражданина жителя города Алешки (Украина) 1991 года рождения, готовящего диверсионно-террористические акты на территории области, передает РИА «Новости».

    Так, во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства M18A1 «Клеймор».

    Уточняется, что задержанный в 2022 году был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под его руководством он прошел обучение минно-взрывному делу.

    Диверсант планировал совершить теракт в отношении представителей органов госвласти, правоохранителей и военнослужащих.

    Ранее в Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины. До этого в Забайкалье в суд передали дело о 13 диверсантах.

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    29 марта 2024, 03:56 • Новости дня
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда был в оппозиции возглавлял созданное им движение, «которое – все это знали – имело связи с фондом Сороса» (фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в России), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что лозунг у движения был «Выход» – имелся в виду выход «из ОДКБ и из Евразийского экономического союза». Министр напомнил, что под этим лозунгом Пашинян грозился «поднять народ», если «не его изберут». «Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении», – приводят его слова «Известия».

    Лавров рассказал, что Россию «никто не поставил в известность», когда Армения в Праге в 2022 году подписала с Азербайджаном документ «о том, что Карабах – это Азербайджан». По его словам, «никаких объяснений не было». Как заявил Лавров, Пашинян «всегда просил» помнить, что «параллельно с усилиями последних трех лет» необходимо «как-то урегулировать вопрос со статусом Нагорного Карабаха». Россия «этим занималась», сказал Лавров.

    Однако «вопрос о статусе отпал», когда сам Пашинян согласился признать регион территорией Азербайджана. Пашинян же при этом спросил у президента России Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы». «Извините ради бога, это вы решили, что они не являются гражданами или претендуют на какое то гражданство Азербайджана», – сказал Лавров.

    Как заявил Лавров, в ходе общения с Пашиняном у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств», то есть Армения повторяет идеи «Выхода».

    Лавров считает, что такая позиция Армении не отвечает ее собственным интересам, интересам России, а также не способствует «стабильности на Южном Кавказе», который Запад желает «превратить в зону своего доминирования», как и другие регионы.

    Напомним, Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что считает получение статуса кандидата на членство в ЕС самым правильным и желательным вариантом для Армении.

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    28 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    Лавров указал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО

    Лавров указал на то, как миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

    Лавров указал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Он указал на то, что туда направляют военнослужащих из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, что превращает миссию ЕС в миссию НАТО, передают «Известия».

    Ранее парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье.

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    28 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Захарова: Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада

    Захарова: Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Предстоящая встреча в формате «Армения – ЕС – США», которая пройдет 5 апреля, вызывает беспокойство у России, поскольку США и ЕС открыто говорят о ее антироссийской направленности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ». Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

    Дипломат выразила недоумение позицией Еревана, который, по ее словам, «делает вид, что не понимает, о чем речь». Захарова заявила, что Армению «на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада», которые не соответствуют интересам армянского народа.

    Захарова говорила ранее, что Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить республику о рисках, некоторые доводы России были восприняты армянской стороной и были приняты определенные меры.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    27 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Германия решила увеличить свой контингент в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Германия решила увеличить число своих полицейских в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое руководство намерено увеличить численность своих сотрудников в мониторинговых миссиях ЕС в Грузии и Армении, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Для гражданской миссии ЕС в Армении максимальное число полицейских увеличат с 15 до 25, для наблюдательной миссии ЕС в Грузии – с 20 до 30, сообщил Хебештрайт, передает РИА «Новости».

    В миссии в Сомали контингент увеличат с 10 до 20 сотрудников из Германии.

    Программа защиты гражданской миссии ЕС на армянской стороне армяно-азербайджанской границы была запущена в феврале 2023 года. Общее число гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая 50 невооруженных наблюдателей.

    Миссия Евросоюза в Грузии учреждена в 2008 году, там гражданские наблюдатели патрулируют районы у границы и следят за соблюдением всеми сторонами соглашений, подписанных Грузией и Россией.

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    28 марта 2024, 22:57 • Новости дня
    Спикер парламента Армении заявил, что она «всегда шла» в ЕС

    Спикер парламента Армении Симонян назвал статус кандидата на членство в ЕС «самым правильным вариантом» для страны

    Tекст: Антон Антонов

    Получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для Армении, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

    По словам спикера, «Республика Армения, народ Республики Армения и армянская демократия давно уже перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии». Армения «всегда шла по этому пути», пока ее «не втянули в другую систему», сказал он, имея в виду ЕАЭС. «Как и Украину, в результате чего начался Майдан», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

    Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период». По версии Симоняна, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность, передает «Интерфакс-Азербайджан».

    Накануне Симонян заявил, что сейчас вопрос членства Армении в ЕС не рассматривается. Он заявил: «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС». По его словам, требуется «изменить многие стандарты», чтобы не оказаться в ситуации Грузии или Турции и не «ждать годами», передает ТАСС.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада. Глава МИД республики Арарат Мирзоян сказал, что власти Армении обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

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    26 марта 2024, 11:51 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в пункте гумпомощи в Самарской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Самарской области силы ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации, сообщили в Центре общественных связей службы.

    Известно, что пособник террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещен в России) по указанию куратора планировал подорвать самодельное взрывное устройство в здании пункта, передает ТАСС.

    По данным службы, россиянин 1994 года рождения планировал взорвать здание пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.

    В ходе задержания мужчина подорвал самодельное взрывное устройство, после чего погиб.

    Сотрудники ФСБ и гражданское население не пострадали.

    Уточняется, что мужчина открыто дискредитировал деятельность ВС России с 2022 по 2024 год. В прошлом году его завербовали украинские спецслужбы. В его доме были обнаружены лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления и готовое к применению СВУ.

    Ранее ФСБ задержала группировку из руководителей Минэка на рабочих местах.

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    28 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет
    @ Juliane Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    «Как глава правительства я должен взять ответственность в вопросах войны и мира, это относится и к вопросу о Taurus... Мы не будем отправлять солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает», – приводит слова Шольца ТАСС.

    Немецкий канцлер подчеркнул: он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны...  между Россией и НАТО».

    В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием, какую не оказывает ни одна другая страна в Европе».

    «На это мы тратим свыше 28 млрд евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.

    Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.

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    27 марта 2024, 00:49 • Новости дня
    В Подмосковье на трассе М2 столкнулись восемь машин

    На федеральной трассе М2 «Крым» в Подмосковье столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

    Tекст: Денис Тельманов

    На 28-м километре автодороги М2 «Крым» в Ленинском городском округе Московской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин.

    «В результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, передает РИА «Новости»

    По предварительной информации, около 21:30 грузовой автомобиль столкнулся с семью легковыми машинами, которые двигались в попутном направлении.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке трассы затруднено.

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    26 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания пособника РДК в Самарской области

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ показала видео задержания участника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен), который планировал устроить теракт в Самарской области, однако при задержании подорвал себя.

    На видеокадрах видно, что силовики в темное время суток обходят гаражи, а от выходящего к ним террористу требуют, чтобы он остановился, поднял руки и отбросил в сторону «то, что в руках», после чего прогремел взрыв, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, что у россиянина была организована лаборатория, где он хранил электротехнические приборы, батарейки, режущий инструмент, материалы для изготовления взрывных устройств.

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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

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    Пропаганду Запада о Буче подрывают с Востока

    «Буча еще не доказана как состоявшийся факт». Такое заявление сделано в военном руководстве Южной Кореи. Эти слова созвучны позиции Москвы по поводу едва ли не самой громкой провокации киевского режима и резко контрастируют с предыдущими высказываниями южнокорейских политиков. Что подвигло Сеул на подобное изменение? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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