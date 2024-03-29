В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева

Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра

Военный эксперт Леонков: ВСУ долгое время обстреливали Артемовск с позиций в Часовом Яре

Tекст: Анастасия Куликова

«Часов Яр расположен на возвышенности и предоставляет значительное преимущество той стороне, которая контролирует населенный пункт», – говорит военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что после освобождения Артемовска именно из этого населенного пункта противник вел огонь по нашим позициям. «В ходе контрбатарейной борьбы мы проредили артиллерию ВСУ, но обстрелы, к сожалению, еще происходят», – указал спикер.

Освобождение Часова Яра изменит ситуацию, убежден он. «С одной стороны, это будет способствовать прекращению артиллерийских обстрелов Артемовска. С другой стороны, этот плацдарм открывает нам дорогу к укрепрайону Краматорск – Славянск», – подчеркнул Леонков.

О стратегическом значении Часова Яра говорит и доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, это важный опорный пункт на пути ко второй полосе обороны противника. «Данный город ранее был тыловым пунктом снабжения группировки ВСУ на передней полосе обороны. Там находились склады, командные пункты», – напоминает собеседник.

Эксперт настаивает: Часов Яр важно освободить, это позволит обезопасить Артемовск. При этом говорить о том, как именно будет происходить освободительная операция, пока преждевременно, считает спикер. «Очевидно, что самой эффективной тактикой станет окружение населенного пункта», – резюмировал Сивков.

Ранее стало известно, что ВСУ в Часовом Яре на Донецком направлении из-за колоссальных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, комбинированные удары ВС РФ по живой силе и технике противника на данном участке фронта серьезно сказались на ситуации вблизи населенного пункта.

Он также подчеркнул, что образовавшаяся нехватка боеприпасов и вооружений в украинской армии деморализует солдат ВСУ. В их среде наблюдаются «панические настроения». «В ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра», – подчеркивает Марочко.

О плачевной для украинской армии ситуации в населенном пункте ранее сообщало британское издание The Times. Как рассказал газете Виталий Овчаренко, офицер спецназа ВСУ, положение войск в городе давно стало сложным, и оно продолжает ухудшаться с каждым днем.

Между тем Российская армия продолжает свое продвижение на Донецком направлении. В субботу ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Также силами подразделения южной группировки войск были заняты более выгодные рубежи на данном участке фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны.



В понедельник в районах Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР) было нанесено поражение третьей штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ.

В общей сложности противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две самоходные артиллерийские установки Krab, а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Красного в совокупности с постепенным приближением к Часову Яру позволяет говорить о скорой возможности начала восстановления Артемовска. Он отметил, что до этого Россия не могла начать разминирование населенного пункта и разбор завалов из-за угрозы непрекращающихся обстрелов.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко описал необходимые для освобождения Часова Яра условия.