  • Новость часаМедведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    @ Zuma/ТАСС

    24 марта 2024, 12:20 Мнение

    Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    Путин дал оценку нападению НАТО на Югославию
    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте

    Читал обоснование «следа Исламского государства» (ИГ, она же ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в западной экспертизе и все время натыкался на название некой лавки – «Soufan Group», смутно показавшейся мне созвучным с фамилией где-то на дне памяти.

    Погуглил и действительно – «Суфан групп» основал Али Суфан – то самое ускользающее воспоминание начала 2000-х. Он прославился 20 лет назад во время охоты на мусульман в США после 11 сентября.

    Палки сами себя не срубят, поэтому после 11.09.01 ФБР сформировало группы провокаторов, которые подходили к мусульманам в мечетях, учебных заведениях, книжных магазинах и вели задушевные беседы. Со всем ли они согласны в смысле политики партии и правительства, все ли им нравится в войне с Афганистаном или Ираком, не вызывает ли у них внутреннего протеста жертвы среди мирного населения, нет ли у них несогласия с происходящим в тюрьме Гуантанамо.

    И зачастую разрабатываемые наговаривали себе на срок по тогда еще новым американским антитеррористическим законам. Одним из главных кураторов направления был Али Суфан – этнический араб, один из десяти арабоязычных офицеров ФБР на тот момент.

    Вершиной и одновременно финальной точкой его деятельности в ФБР было дело Рафика Сабира – флоридского врача, которому дали 25 лет за словесное согласие выполнить свой профессиональный долг: оказать медицинскую помощь солдатам иракской армии в 2005-м, записанное непосредственно Суфаном. Он изображал из себя высокопоставленного офицера «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и напугал этим абсолютно американизированного уроженца Нью-Йорка и выпускника Колумбийского университета Сабира до полусмерти. Суд был громким, и не сказать, чтобы с привлекательной стороны подсветил практики ФБР. Суфан из конторы ушел. 

    Написал пару книжек про «войну с террором» и свою колоссальную роль в ней, содержание которых сводится к тому, что если бы у него были власть и полномочия, 11 сентября бы не случилось. Подкреплял он этот тезис как раз тем, как самоотверженно помогал бороться с террором в пыточной тюрьме Гуантанамо и на воле. Видел я эти книги, поэтому и вспомнил.

    Благодаря книгам Суфан стал популярным в определенных кругах США. Араб, столько сделавший для организации провокаций против мусульман, участник пыток других арабов – ну не чудо ли? «Больший американец, чем сами американцы».

    Это позволило ему основать НКО в области «проблем безопасности и международных отношений» (по традиции такого рода организаций ассоциированной с одноименной «консалтинговой компанией» в области «анализа рисков и безопасности»).

    По-настоящему звездный час «Группы Суфана» наступил утром 23.03.2024, когда их специалисты стали первыми из «независимых экспертов», кто рассказал прессе про очередной «успех» удивительной организации IS-К («ИГ-Хорасан»). Которая примечательна прежде всего тем, что за последние годы совершила теракты против трех «врагов ислама» – «Талибана», Ирана и России. И более не против никого.

    Цитата главного эксперта Суфана Кларка: «IS-K последние два года была зациклена (fixated) на России» обошла все мировые СМИ, будучи посеяна так плотно, как со времен объяснений прелестей ковидной вакцинации никто в мировых СМИ ни один небольшой тезис не продвигал.

    Оно и понятно. Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ-Х на России «в последние два года», да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок. Источник 

    Другие материалы автора

    Главное
    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем
    Поздняков отметил отсутствие реакции МОК на теракт в «Крокус сити холле»
    Шаман выпустил песню-реквием в память о погибших в «Крокусе»
    Опубликованы кадры из отеля, где жили подозреваемые в теракте
    Коммунисты Греции заблокировали поезд с американскими танками
    Светлаков рассказал Собчак, как баррикадировался в «Крокусе»

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

    Президент России Владимир Путин заявил о подготовке с украинской стороны «окна» на границе для побега террористов из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали в Брянской области. На Западе заявляют, что за терактом стоит «Исламское государство», но в экспертной среде считают: Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............