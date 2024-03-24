Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

Читал обоснование «следа Исламского государства» (ИГ, она же ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в западной экспертизе и все время натыкался на название некой лавки – «Soufan Group», смутно показавшейся мне созвучным с фамилией где-то на дне памяти.

Погуглил и действительно – «Суфан групп» основал Али Суфан – то самое ускользающее воспоминание начала 2000-х. Он прославился 20 лет назад во время охоты на мусульман в США после 11 сентября.

Палки сами себя не срубят, поэтому после 11.09.01 ФБР сформировало группы провокаторов, которые подходили к мусульманам в мечетях, учебных заведениях, книжных магазинах и вели задушевные беседы. Со всем ли они согласны в смысле политики партии и правительства, все ли им нравится в войне с Афганистаном или Ираком, не вызывает ли у них внутреннего протеста жертвы среди мирного населения, нет ли у них несогласия с происходящим в тюрьме Гуантанамо.

И зачастую разрабатываемые наговаривали себе на срок по тогда еще новым американским антитеррористическим законам. Одним из главных кураторов направления был Али Суфан – этнический араб, один из десяти арабоязычных офицеров ФБР на тот момент.

Вершиной и одновременно финальной точкой его деятельности в ФБР было дело Рафика Сабира – флоридского врача, которому дали 25 лет за словесное согласие выполнить свой профессиональный долг: оказать медицинскую помощь солдатам иракской армии в 2005-м, записанное непосредственно Суфаном. Он изображал из себя высокопоставленного офицера «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и напугал этим абсолютно американизированного уроженца Нью-Йорка и выпускника Колумбийского университета Сабира до полусмерти. Суд был громким, и не сказать, чтобы с привлекательной стороны подсветил практики ФБР. Суфан из конторы ушел.

Написал пару книжек про «войну с террором» и свою колоссальную роль в ней, содержание которых сводится к тому, что если бы у него были власть и полномочия, 11 сентября бы не случилось. Подкреплял он этот тезис как раз тем, как самоотверженно помогал бороться с террором в пыточной тюрьме Гуантанамо и на воле. Видел я эти книги, поэтому и вспомнил.

Благодаря книгам Суфан стал популярным в определенных кругах США. Араб, столько сделавший для организации провокаций против мусульман, участник пыток других арабов – ну не чудо ли? «Больший американец, чем сами американцы».

Это позволило ему основать НКО в области «проблем безопасности и международных отношений» (по традиции такого рода организаций ассоциированной с одноименной «консалтинговой компанией» в области «анализа рисков и безопасности»).

По-настоящему звездный час «Группы Суфана» наступил утром 23.03.2024, когда их специалисты стали первыми из «независимых экспертов», кто рассказал прессе про очередной «успех» удивительной организации IS-К («ИГ-Хорасан»). Которая примечательна прежде всего тем, что за последние годы совершила теракты против трех «врагов ислама» – «Талибана», Ирана и России. И более не против никого.

Цитата главного эксперта Суфана Кларка: «IS-K последние два года была зациклена (fixated) на России» обошла все мировые СМИ, будучи посеяна так плотно, как со времен объяснений прелестей ковидной вакцинации никто в мировых СМИ ни один небольшой тезис не продвигал.

Оно и понятно. Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ-Х на России «в последние два года», да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок. Источник