Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

Перед очередной Мюнхенской конференцией по безопасности организаторы выкатили ежегодный «индекс безопасности», в котором измеряют опасения жителей развитых и важных стран. Фактически рейтинг того, что из новостей международной повестки и повседневной жизни «заходит» в массовую аудиторию, а что нет в той или иной стране.

История достаточно интересная, если смотреть в динамике. Итак, свежий рейтинг «угроз миру».

Россия. Если в 2023 году угроза со стороны России занимала второе место в общем рейтинге опасений (уступив только перебоям с поставками энергии), то в 2024 году она опустилась сразу на девятое место.

Климат и окружающая среда. Проблемы климата снова занимают три первых места, как и в 2022 году (отчет вышел тогда до начала боевых действий на Украине). В 2022 году на первом месте были экстремальная погода и лесные пожары, на втором – климатические изменения, на третьем – уничтожение окружающей среды. В 2024 году эти проблемы заняли те же места и в том же порядке. Климатическая повестка работает и живее всех живых.

Экономика. В 2024 году экономический кризис занял четвертое место после климатических проблем, «потеряв» одну позицию с 2023 года, когда он был на третьем. Тем не менее изменение по сравнению с «базовым» 2022 годом, когда он был на седьмом месте, свидетельствует о неутихающей тревожности.

Миграция. Опасения массовой миграции вследствие войны или изменений климата также значительно выросли – до пятого места, тогда как в 2023 году и 2022 году эта тема была на 11-й строке. В трех странах Старой Европы – Германии, Франции, Италии – миграция занимает первое место среди страхов.

Терроризм. В 2024 году тема радикального исламистского терроризма претерпела драматичный рост: она оказалась на шестом месте, тогда как в 2023 году была на 24 месте, а в 2022 году – на 15-м. В этой категории наиболее опасающимися в 2024 году снова стали Франция, Германия и Италия. Иран занял 17 место против 25-го в 2023 году и 28-го в 2022 году. Спасибо активному продвижению и поддержке позиции Израиля властями Запада.

Ресурсы. Перебои с поставками энергии – проблема, которой вообще не было в списке 2022 года и которая заняла первое место в 2023 году, в 2024 году опустилась на 10 место. Нехватка продовольствия оказалась на 16 месте, опустившись с девятого места в 2023 году. В 2022 году она находилась на 17 месте.

Ядерное оружие. В 2022 году его использование занимало 22 место по значимости среди всех проблем в целом, в 2023 году оно выросло до 12 места, а в 2024 году вернулось на 20-ю позицию. В 2024 и 2023 годах первое место среди стран, опасающихся применения ядерного оружия, занимала Япония, тогда как в 2022 году она была на втором месте после Индии, которую тогда беспокоил возможный конфликт с Пакистаном. В общем, все ресурсы, вложенные в продвижение «ядерной угрозы», потрачены зря.

Пандемия. В 2024 году пандемия COVID-19 продолжала терять свои позиции, заняв 30 место против 28-го в 2023 году и четвертого – в 2022 году. Аналогичным образом снижаются опасения относительно будущей пандемии: 22 место в 2024 году против 21-го в 2023 году и 8-го в 2022 году. В этом же районе третьей десятки болтается ИИ.

Итак, украинский конфликт постепенно заезжает в палату дома престарелых к ковидной бабушке в Бергамо. А беспокоит людей то, что они видят и с чем сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека. Источник