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    Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    @ Johnson Lai/AP/ТАСС

    12 февраля 2024, 17:47 Мнение

    Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

    Василий Авченко Василий Авченко

    писатель и журналист

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    Наше (и не наше) внимание приковано к боевым действиям в Донбассе, но сегодняшний мир – странно малый и взаимосвязанный. Если волной снесет в море утес в Европе – рванет в Азии, колокол беспрерывно звонит по всем. Происходящее в мире заставляет вспомнить и Корейскую войну 1950–1953 годов, когда американцы и русские впервые сошлись в бою, и Карибский кризис 1962 года. Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы. Тихоокеанье – геополитическое минное поле, при активации которого Газа и Йемен покажутся цветочками.

    Поднебесная республика: не последние китайские предупреждения

    В 1949 году в китайской гражданской войне победили коммунисты Мао Цзэдуна, которым помогала Москва. Мао основал КНР. Его противник, лидер партии «Гоминьдан» Чан Кайши, возглавил на Тайване маленький второй Китай, который до 1971 года даже занимал «китайское» кресло в ООН. Пекин пока воздерживается от попыток вернуть остров, но считает его своей территорией и исповедует принцип «одного Китая»: хотите иметь дипломатические отношения с КНР – не имейте таковых с Тайванем. Поэтому даже Штаты формально Тайвань не признают, хотя прилежно вооружают этот «непотопляемый авианосец». Разумеется, не из любви к тайваньским китайцам, а потому, что любой «сукин сын» становится «нашим», если он против Москвы или Пекина.

    Вооруженные силы Штатов и Японии «наращивают сотрудничество» из-за возможного конфликта вокруг Тайваня; над Америкой сбит китайский аэростат; китайский лидер Си Цзиньпин призвал своих генералов «осмелиться сражаться»; Путин встретился с министром обороны Китая; корабли КНР вышли на маневры в Тайваньский пролив; Штаты отправили на Тайвань военных советников и инструкторов; корабли ТОФ отправились из Владивостока на российско-китайские учения… – вот информационный фон 2023 года.

    Обращаясь к нации накануне Нового года, глава Китая назвал воссоединение страны «исторической необходимостью». Масла в огонь подлили прошедшие в январе на Тайване президентские выборы, на которых победил проамериканский Лай Циндэ. Тем, кто поздравил его с избранием, Китай направил гневные ноты.

    Можно считать риторику Си «последним китайским предупреждением», но столь сильным, как сейчас, Китай не был никогда. Не отметит ли он 100-летие Северного похода 1926–1928 годов (тогда Чан Кайши объединял страну, причем операции разрабатывал советский военачальник Василий Блюхер) – Южным? Азиатский Муромец встал с печи и, кажется, решил, что время собирать камни.

    Полуостров утренней свежести: непогашенный огонь

    Южную и Северную Кореи, в 1953 году подписавших всего лишь «соглашение о прекращении огня», бросает то в жар, то в холод по отношению друг к другу. Разговоры о перспективах объединения прекратились, теперь все чаще говорят о возможном возобновлении «горячей» войны.

    КНДР, с черного входа вошедшая в ядерный и космический клуб, запускает ракеты, южане проводят учения с американцами. Под новый год военное ведомство Южной Кореи заявило о «конце режима» лидера КНДР, если тот решится применить против Сеула ядерное оружие. Ким Чен Ын в ответ сказал, что отныне считает Республику Корея не партнером для переговоров об объединении, а враждебным государством. В начале 2024 года артиллерийские выстрелы с обеих сторон гремели у острова Ёнпхёндо в Желтом море. Ким говорит, что не намерен начинать войну, но в случае «военных провокаций» готов уничтожить Юг.

    Другая сторона «корейского вопроса» связана с Украиной. Северная Корея по украинскому вопросу поддерживает Россию, по тайваньскому – Китай. Что до Южной Кореи, то ее лидер Юн Сок Ёль в 2023 году заявил о возможности поставок Украине летального оружия, на что сразу отреагировал Дмитрий Медведев: «Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?» Альянс Вашингтона, Токио и Сеула с четкой антикитайской и антироссийской направленностью уже называют «азиатским НАТО».

    Летом 2023 года, после посещения Пхеньяна Сергеем Шойгу, Минобороны РФ лаконично сообщило об «укреплении военных связей» России и КНДР. Осенью Ким Чен Ын побывал на российском Дальнем Востоке, причем знакомился в основном с «оборонкой»: космодром Восточный, корабли ТОФ, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Вскоре в Пхеньяне побывал министр иностранных дел Сергей Лавров, в январе его коллега Цой Сон Хи посетила Москву с ответным визитом. Аналитики выдвигают свои версии – от возможной поставки из КНДР снарядов, ракет и орудий до участия корейских добровольцев в СВО, а строителей – в восстановлении разрушенных городов Донбасса. У КНДР, между прочим, четвертая по численности армия мира. «Изгой», записанный Америкой в «ось зла», становится влиятельным мировым игроком.

    Архипелаг восходящего солнца: внимание, цунами!

    Почему-то считается, что России и Японии не хватает мирного договора, подписание которого Токио ставит в зависимость от возвращения «северных территорий» – Курильских островов, вошедших в состав Сахалинской области по итогам Второй мировой. Но с учетом того, что Япония в 1945 году подписала акт о капитуляции, наличие или отсутствие мирного договора не имеет смысла.

    Во внешней политике Токио следует в кильватере Вашингтона. Политолог Ицуро Накамура фантазирует: если Россия проиграет на Украине, она может ударить по Японии «Сарматом». Японский премьер Фумио Кисида едет в Киев, после чего появляются сообщения о поставках Украине военного снаряжения (а Киев подает заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство, хотя какое отношение Украина имеет к Тихому океану – загадка). Москва отвечает символическим жестом – переименовывает 3 сентября из Дня окончания Второй мировой войны в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно говорит, что это «может способствовать возникновению антияпонских настроений в России».

    2024 год начался с заявления главы японского МИД Ёко Камикавы о выделении Киеву 37 млн долларов на противодронные системы – и здесь по части «антияпонских настроений» никто уже не беспокоится. Японию встревожил возможный приезд президента РФ на Курилы – о таких планах Владимир Путин сказал в Хабаровске.

    На Востоке зреет цунами. Риторика политиков не обязательно перетекает в действия, но в начале всегда бывает слово. Магеллан полтысячи лет назад погорячился, нарекая самый большой океан планеты Тихим. Он не более тих, чем Дон у Шолохова. Pacific Ocean готов вскипеть новыми Перл-Харборами и Мидуэями.

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