Масленица против политической торговли страхом

Примерно понятно, как зарубежная оппозиция будет бороться с результатами выборов в России. Призывы не признавать результаты в СМИ и на всех возможных площадках, а чтобы не признавать результаты было сподручнее и обоснованнее – попытаться опустить уровень участия за счет обещаний терактов и создания максимально нервозной обстановки. «Продажи страха» – буквально как в ковид.

Вполне себе вызов для внутренней политики. И видно, как профильные подразделения с этим будут справляться.

Фактически ответа три.

Институциональный. Трехдневное голосование, отлично подходившее для ответа «продавцам страха» в ковид, не утратило своих психотерапевтических функций и сейчас. Меньше очередей, меньше скоплений народа, ниже террористическая угроза.

Тут важная часть – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Обход жителей членами избирательных комиссий – практика очень полезная. Ко мне – я в Московской области живу – приходили аж два раза.

Ну и отдельная большая работа для регионального внутрипола – «информирование» работодателей с предложением дать людям возможность пораньше уйти с работы в пятницу, чтобы проголосовать. После выборов посмотрим, но, думаю, в неформальном голосовании субъектов «за явку» победят те, кто больше даст этой самой явки в «пятницу, вторая половина дня».

Высокотехнологичный. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Голосование по интернету побьет рекорды в этот раз. Полагаю, что по субъектам вроде той же МО моей – будет в районе 30–35% дистанционного голосования. По мировым меркам уже близко к той доле, которую в Европе и Штатах начала давать другая – существенно, на мой взгляд, менее эффективная и удобная форма дистанционного голосования – почта.

«Эмоция против эмоции». Тут достаточно широкая палитра проектов, ориентированная на семьи прежде всего. «Голосуем всей семьей» – понятная история, призванная напомнить о том, что голосование – это в том числе и семейная традиция. Я помню, в детстве, «еще до всего», меня водили голосовать, и я очень радовался возможности просто опустить бюллетень в урну, сожрать какой-нибудь пирожок с яблоком и конфетку. Не потому, что конфет в доме не было, а потому, что голосование было вполне себе праздником. И неважно, что в бюллетене было напечатано.

Собственно, Масленица, которую зовут праздновать по пути на участок, – это ровно то же. И для взрослых, и для детей. Свою задачу по явке в выходные она решит безусловно и успешно.

Позитивные повестки неполитические всегда победят любую торговлю страхом.

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