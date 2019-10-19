Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов

17 октября в Турции высадился весьма внушительный американский десант. В него входил вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, а также спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Все они приехали уговаривать турецкого президента Реджепа Эрдогана остановить военную операцию против курдов – и, в итоге, уговорили.

Турция согласилась приостановить боевые действия. В обмен от курдских отрядов требуется в течение пяти дней покинуть зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы – то есть полосу примерно в 30 километров. После этого операция будет официально завершена.

Трамп уже назвал сделку «огромным достижением», однако многие в таком достижении засомневались. Во-первых, не прошло и суток с момента заключения сделки, как выяснилось, что у участников и причастных лиц разное понимание того, о чем договорились. И речь не только о том, что министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил об обязанности курдов сдать оружие, а сами курды хотят оставить его при себе.

Главный вопрос – в очертании зоны безопасности. По некоторым данным, она будет простираться не вдоль всей границы, а включать лишь те территории, которые уже контролируются турецкими вооруженными силами и их местными сирийскими башибузуками из числа прикормленных Анкарой боевиков.

По другой версии – озвученной курдским командованием – перемирие касается лишь зоны между городками Рас-аль-Айн и Телль-Абьяд (большая часть которой уже оккупирована турками). Сирийские войска уже заняли Манбидж, Кобани и целый ряд районов вдоль сирийско-турецкой границы. Вряд ли можно представить, что они покинут эти территории и уступят их Анкаре. Судя по всему, ясность появится после визита Эрдогана в Москву, который намечен на 22 октября (аккурат через пять дней после приостановки турецкой операции).

Во-вторых, американские СМИ и политологи говорят о том, что сделка действительно была достижением – но только для третьих стран. Для Дамаска (к которому курды после начала операции побежали за помощью, и согласились на реинтеграцию в состав Сирии), для Ирана (который получил решение курдской проблемы Сирии без дополнительных потерь среди иранских военнослужащих), для России (которая стала гарантом сделки). Наконец, для Турции, которая не только решила вопрос с курдскими боевиками, но и в очередной раз унизила Соединенные Штаты.

Поэтому, как абсолютно верно сказано в заголовке редакционной статьи The New York Times, «турецкий президент получил то, что хотел, – как и Россия с Ираном». А лидер демократов в Комитете по международным делам Сената Боб Менендез уже потребовал от администрации Трампа опубликовать стенограмму переговоров американского президента и его коллеги 6 октября, поскольку «президент США не стесняется ставить свои личные интересы поверх национальных интересов Соединенных Штатов».

Однако в порыве антитрамповской риторики американские журналисты забывают один важный аспект – Трамп действительно получил то, что хотел, но в данном случае его хотелки соответствуют американским интересам. Многие месяцы американский президент говорил о необходимости вывода войск из Сирии. Страны, битву за которую США проиграли (причем вины Трампа тут нет – американцы ее слили еще при Обаме). Дальнейшее присутствие там американцев было не только бессмысленно, но и опасно.

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Любой теракт, устроенный против них местными боевиками или суннитскими монархиями залива, мог вынудить США начать полномасштабную военную операцию в Сирии, против сирийской армии, иранских частей и, возможно, российских ВКС. Крайне безрадостная перспектива для Трампа (которому не нужны гробы с американскими солдатами перед выборами 2020 года), а также для всей Америки. С другой стороны, убрать войска у него не получалось – сразу же начинались разговоры о том, что «Штаты сдают Сирию Асаду».

Розыгрыш же курдской карты помог американскому президенту получить железобетонный предлог для вывода войск – они-де оказываются между молотом и наковальней из двух американских союзников, решивших выяснить отношения между собой. Поэтому войска США из северной Сирии были успешно выведены.

Да, Трампа стали критиковать за то, что он бросил курдов на произвол судьбы – но тут сразу же разыгрывается интересная комбинация по прикрытию хозяина Белого дома от обвинений в предательстве. Сначала в прессе появляется письмо от 9 октября (когда начался «Источник мира»), в котором Дональд Трамп явно угрожал расправой турецкой экономике в случае, если Эрдоган будет убивать курдов.

Американский лидер призвал турецкого коллегу «не быть дураком», «не строить из себя крутого» и решить проблемы с курдами через сделку, а не с помощью боевых действий.

А затем Майк Пенс приезжает в Турцию и после многочасовых переговоров заключает с Эрдоганом ту самую спасительную для курдов сделку. Ну да, спасли не всех – с начала операции турки отчитались о ликвидации нескольких сотен курдских бойцов. Однако кому они в Штатах нужны? Сейчас та же CNN показывает видеорепортажи с их похорон – своего рода укор Трампу – но сколько о них будут помнить американские избиратели?

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