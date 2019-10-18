Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

Взгляд
18 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
Перейти а раздел…

Отношения США и Турции получили шанс на спасение

Американцы уходят – а Турция остается навсегдаФото: Ralph Peters/imago/ТАСС
Реджеп Эрдоган вышел победителем из противостояния с Америкой по итогам кризиса, связанного с операцией турецкой армии на севере Сирии. Давление Вашингтона на Анкару, призывы «не быть дураком» и угрозы санкциями ни к чему не привели. Турция согласилась приостановить операцию на пять дней, после чего займет те районы, которые и планировала. Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уход американского контингента, начало турецкой операции, стремительное выдвижение сирийской армии на северо-восток, договоренности между Дамаском и курдами – все пришло в движение, все меняется с невероятной скоростью. Подробности...

В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм, и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее – совсем наоборот. Симпатизируя каталонскому сепаратизму, можно встать на очень опасный путь. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые «воруемые» картины и художники в истории

    Новое дело «пьяного мальчика»

    Россия своих людей не бросает

      Перейти а раздел…

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Начальника полиции московского района Дорогомилово задержали за взятку
              Горбачев рассказал об обращении к ПутинуКремль прокомментировал договоренность США и Турции по СирииГлава минэнерго США подал в отставку на фоне скандала вокруг УкраиныЭквадор пожаловался на «атаки» из России
              Посольство России ответило губернатору Токио на шутку про КурилыБелый дом предложил смириться с политикой США «услуга за услугу»Пригожин упрекнул «артиста» ЗеленскогоЭкологичные отели оказались никому не нужны
              При освобождении Белграда от фашистов был дважды повторен подвиг МатросоваКурды оценили соглашение США и Турции о прекращении огня в СирииДепутата Рады поймали за перепиской с мужчиной о трусах и сексеРоссиян уличили в чрезмерной любви к яйцам

              Главная тема


              Отношения США и Турции получили шанс на спасение

              «путешествие» в Северодвинск


              США объяснили инцидент с дипломатами попыткой «понять Россию»

              Американские СМИ


              National Interest рассказал о «настоящем оружии Судного дня» России

              гудбай, Америка


              Россия официально предложила перевести Первый комитет ГА ООН в Европу

              Видео

              громкое дело


              Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

              Уход американцев


              У Ближнего Востока появились новые покровители

              новые условия


              «План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

              общественное мнение


              Украинцы захотели с Россией общего будущего

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Возможность работать


              Сергей Мардан: Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Банковский запрет


              Екатерина Звягина: Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Хорошие новости


              Алексей Алешковский: Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              на ваш взгляд


              Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?


              Дмитрий Дробницкий

              Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 18 октября 2019, 09:14

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Ситуация в Сирии быстро развивается. Уход американского контингента, начало турецкой операции, стремительное выдвижение сирийской армии на северо-восток, достижение предварительной договоренности между Дамаском и курдскими формированиями – все пришло в движение, все меняется с невероятной скоростью.

              На этом фоне Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию, а затем – Объединенные Арабские Эмираты. Совсем недавно, в сентябре 2019 года, прошли переговоры российского президента и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Сочи. Вскоре может состояться и ответный визит. То есть он в любом случае состоится – летом 2020 года, но в нынешних условиях вполне возможна и более ранняя встреча двух лидеров. С иранским руководством Кремль и МИД поддерживают контакты постоянно – как в рамках астанинского процесса, так и на двусторонней основе. И вот вчера состоялся телефонный разговор Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого было согласовано проведение двусторонних переговоров в России.

              Таким образом, Москва «замкнула на себя» всех региональных лидеров Ближнего Востока – Израиль, Иран, Турцию и так называемое арабское НАТО (альянс этот неформальный и по большому счету несостоявшийся, поскольку никто так и не поддержал совместную военную операцию КСА и ОАЭ в Йемене, не говоря уже о других странах).

              Это, несомненно, огромный успех России. Его не преминули заметить на Западе. Серьезные внешнеполитические издания и информационные агентства высоко оценили многостороннюю дипломатию Москвы. Не то чтобы журналисты приветствовали рост влияния нашей страны на Ближнем Востоке, но сам факт они не отрицают. Более того, Владимиру Путину «присвоили» целый ряд высоких титулов – «создатель королей», «главный силовой брокер» и т. д.

              Конечно, рядовых западных читателей и зрителей обычно мало интересуют успехи той или иной державы в столь отдаленном, сложном и иной раз совершенно непонятном им регионе, как Ближний Восток. Но так происходит лишь до тех пор, пока международная повестка не становится фактором внутренней политики. Наиболее ярким примером последних десятилетий является иракская авантюра США, в которую Вашингтон умудрился втянуть десятки стран. Вторжение 2003 года стало столь очевидным геостратегическим провалом, что до сих пор поддержка этой акции 16 лет назад считается черным пятном на репутации любого политика.

              Фото: Omar Sanadiki/Reuters

              Поэтому администрация Обамы в 2011-м предпочла не возглавить, а «присоединиться» к «гуманитарной операции» в Ливии, хотя ликвидация режима Каддафи была с самого начала большим проектом экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Как водится, все кончилось катастрофой 2012 года в Бенгази, когда боевики, считавшиеся «демократически настроенными» союзниками США, уничтожили американское консульство и объект ЦРУ. Если бы объективная информация об этой трагедии просочилась в прессу, Барак Обама вполне мог бы и не переизбраться на второй срок. Но до выборов оставалось всего два месяца, и худших последствий 44-му президенту Соединенных Штатов удалось избежать. Серьезное расследование деятельности Госдепартамента в Ливии до и после убийства лидера Ливийской Джамахирии началось лишь в конце 2012-го. И тогда был окончательно решен вопрос о том, что Хиллари должна покинуть свой пост.

              Когда в 2013-м в Вашингтоне снова заговорили о военном вмешательстве на Ближнем Востоке (уже против сирийского режима Башара Асада), общество отреагировало столь негативно, что многие конгрессмены, в том числе из записных ястребов, высказались против даже ограниченной операции.

              И тогда наша страна – пожалуй, впервые за постсоветский период – сыграла важную дипломатическую партию в регионе. Напомню, тогда под присмотром международных наблюдателей из Сирии в Россию на уничтожение было вывезено химическое оружие, находившееся в арсенале Асада, что устранило непосредственную опасность агрессии против Дамаска. На тот момент...

              Возвращение Москвы в большую ближневосточную игру началось. Это тоже было отмечено в западной прессе. Правда, тогда большинство обывателей в Европе и Америке не обратили внимания ни на заявления ястребов о том, что «Путин обыграл Обаму», ни на примирительные увещевания внешнеполитических реалистов о «важности дипломатии».

              Все просто выдохнули с облегчением – новой войны на Ближнем Востоке не будет. При этом Белый дом продолжал настаивать на том, что «Асад должен уйти», и всячески принижал опасность поднявшего голову на территориях Сирии и Ирака террористического халифата. Никакой большой стратегии у Вашингтона не было. Даже иранская сделка, изначально задуманная как многоплановое соглашение о нормализации ситуации в регионе, была в конце концов сведена к договоренностям по ядерной программе Тегерана.

              Москва одобрила эту сделку, но уже готовила свой следующий ход. В 2015 году на помощь терпящему поражение от ИГИЛ** Дамаску прибыли российские ВКС и спецподразделения. Об этом немало писали в западной прессе, но по-настоящему большая медийная волна поднялась лишь в 2017-м, когда стало понятно, что ситуация серьезно изменилась, причем не только потому, что ВС РФ выполнили все поставленные перед ними задачи, но и потому, что успехи в борьбе с боевиками сопровождались интенсивными переговорами со всеми региональными лидерами. Одно из авторитетных американских изданий тогда назвало Владимира Путина «новым хозяином Ближнего Востока».

              «Вакуум власти» в регионе начал ощущаться еще при Бараке Обаме, однако при президенте Трампе он стал чувствоваться особенно явственно. 45-й президент США сделал немало дипломатических уступок Израилю и запустил кампанию «максимального давления» на Иран, но, несмотря на усилия Конгресса и значительной части своего окружения, все с большим скепсисом поглядывал на происходящее между Средиземноморьем и Персидским заливом.

              Перед Трампом, как перед былинным богатырем, было три пути. Или ввязаться в новую дорогостоящую (во всех смыслах этого слова) кампанию по наведению порядка на Ближнем Востоке силами армии США (с непредсказуемым результатом), или начать отход из региона, или продолжать – так долго, как это возможно – участвовать в местных конфликтах, разрываясь между тремя своими союзниками (Турцией, Израилем и Саудовской Аравией) и балансируя на грани войны с Ираном.

              Что выберет хозяин Белого дома, было в целом понятно даже из формулировки стоящей перед ним проблемы. Оставался один вопрос – когда он решится на настоящий (не на словах, а на деле) вывод американских войск из региона. Случилось это в октябре 2019 года. Трамп решил рубануть с плеча, сопровождая свои действия яркими и эмоциональными высказываниями. Теперь, как выразился президент США, пусть курдов защищает кто угодно, «хоть Наполеон Бонапарт».

              Конечно, речь идет пока о передислокации нескольких тысяч американских военнослужащих. Но и этого хватило, чтобы Ближний Восток пришел в движение, и ситуация начала меняться буквально не по дням, а по часам.

              Эти перемены удостоились большого внимания западных СМИ. И на сей раз их информацию с интересом воспринимают и обыватели. Поскольку все это имеет огромное значение для внутриполитической борьбы в США. Сейчас в американских медиа так много говорят о Сирии, курдах, Турции и России лишь потому, что решается «главный вопрос» – прав Трамп или нет.

              Обвинения в адрес 45-го президента США сводятся, по сути дела, к двум пунктам (я сейчас имею в виду Ближний Восток, а не «украинское дело»). Первый – Трамп предал курдов, союзников Соединенных Штатов. Второй – он сыграл на руку России и Ирану. А возможно, в долгосрочной перспективе, и Китаю.

              Само собой, оба тезиса были сформулированы в спешке и имеют мало отношения к действительности. Курды имели хоть какое-то значение для США лишь до тех пор, пока на них можно было указывать как на вменяемую проамериканскую вооруженную оппозицию Асаду, которая к тому же отстояла свою территорию под ударами ИГИЛ*.

              Что же касается выигрыша России и Ирана, то это более сложный вопрос. Исламской Республике курдская автономия не очень-то и мешала. Теперь же ей придется толкаться локтями с Турцией. И хотя Анкара и Тегеран нашли в последнее время немало точек соприкосновения (в частности, по прорыву блокады Катара и участию в астанинском процессе), отношения между ними остаются все еще очень сложными.

              Наконец, Россия. Вся сложность ближневосточной ситуации теперь стала ее головной болью. И хотя в первые дни вывода американского контингента из Сирии всем заинтересованным сторонам удавалось избегать конфликтов, впереди еще очень много тяжелых дней, месяцев и, возможно, лет.

              Да, Соединенные Штаты теряют влияние на Ближнем Востоке. Но это вполне соответствует стратегии нынешней американской администрации. И да, Россия приобретает влияние в регионе, о котором еще пять лет назад нельзя было и мечтать. Но одновременно Москва приобретает и множество проблем, на которые раньше можно было посматривать издалека, попутно критикуя (как правило, заслуженно) действия заокеанской сверхдержавы.

              Теперь все иначе. Если дело так пойдет и дальше, то между Средиземным морем и Персидским заливом не останется никого, кроме России и ее региональных партнеров по многосторонней дипломатии. Из второго ближневосточного полицейского (причем доброго) Москва превратится в единственного. И это будет уже совсем другая игра.

              Поэтому никаких полицейских функций на себя Россия брать не собирается. Она стремится быть не полицейским и даже не судьей, а модератором, помогающим странам региона постепенно самим наладить свою жизнь.

              Первейшая (и самая сложная) задача модератора состоит том, чтобы доказать сторонам, что модерация – это их лучший и последний шанс избежать катастрофы.

              Весь вопрос состоит в том, достаточно ли напуганы перспективой полномасштабного конфликта ближневосточные игроки, чтобы начать договариваться прямо сейчас? Или после ухода США их головы кружатся от «открывшихся возможностей»?

              Это мы узнаем в самое ближайшее время.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

              Никита Коваленко, политический обозреватель
              Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм, и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее – совсем наоборот. Симпатизируя каталонскому сепаратизму, можно встать на очень опасный путь. Подробности...
              Обсуждение: 47 комментариев

              Нас создало советское телевидение

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
              Обсуждение: 49 комментариев

              Как победить страх и ненависть Америки к России

              Антон Крылов, журналист
              Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть. Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              Алексей Алешковский, сценарист
              Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
              Обсуждение: 123 комментария

              Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
              Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Сергей Мардан, публицист
              Выходцы из бывших стран СССР активно занимают вакансии не только медсестер, но и докторов любого профиля. Это касается как государственных, так и частных клиник. Подробности...
              Обсуждение: 131 комментарий

              В Персидском заливе задул ветер из России

              Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
              Визит главы российского государства в две важнейшие страны Залива – Саудовскую Аравию и Эмираты – стал одним из элементов выстраивания новой роли России в мире на основе тех возможностей, которые у нее появились. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Россия своих в обиду не дает

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти – и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Октябрьская революция против Ленина

              Андрей Манчук, политолог
              Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это – сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............