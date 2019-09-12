Путин анонсировал визит в Израиль

Президент России Владимир Путин сообщил, что в начале 2020 года приедет в Израиль, чтобы посетить мероприятия памяти жертв Холокоста.

«Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с [годовщиной] освобождения Освенцима и Дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль», – сказал Путин, обращаясь к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, передает ТАСС.

Он также заявил, что особое значение придает взаимодействию России и Израиля в сфере безопасности.

«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», – обратился Путин к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху на переговорах в Сочи.

По его словам, такое взаимодействие важно с учетом «сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».

Также Путин прокомментировал предстоящие выборы в Кнессет (парламент Израиля), выразив надежду, что победят ответственные политики, которые сохранят все лучшее в отношениях с России.

«Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше 1,5 млн выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля», – признался Путин.

Во вторник проходят переговоры Путина и Нетаньяху в Сочи.