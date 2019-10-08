Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

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8 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

МРК проекта 21631 в свое время был флоту необходим, но сейчас он просто дорогостоящая бессмыслицаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Одним из главных достижений ВМФ России за последние годы стало принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр». Их эффективное применение в Сирии, в том числе с малых ракетных кораблей (МРК), стало для Запада большим шоком. Однако теперь, с ликвидацией Договора РСМД, само существование МРК c «Калибрами» в составе российского ВМФ должно быть поставлено под вопрос. Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай — когда их желания исполнились. Подробности...

Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

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В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

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      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              Дмитрий Дробницкий

              Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 8 октября 2019, 13:10

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              Все военные авантюры Соединенных Штатов за рубежом в последнее время нарекались весьма помпезно. Обязательно что-нибудь вроде «Несокрушимой свободы», «Благодарной наковальни», «Решительной поддержки», «Обдуманной силы», «Возрождения надежды» и т.п. В результате никто, конечно, не был благодарен, все надежды были обмануты, а свободы в разбомбленных регионах так и не прибавилось.

              И вот 45-й президент заокеанской сверхдержавы, похоже, придумал что-то новенькое. Он решил, что «пора американским парням возвращаться домой». Понятное дело, что от декларации плана до его реализации может пройти немало времени. Дональд Трамп еще в 2017-18 гг. заявлял о намерении вывести воинские контингенты из Сирии и Афганистана. Он включил эти пункты в свою предвыборную программу. Он шел на выборы как «кандидат мира». И, вообще говоря, как бы у нас сказали, оправдал доверие. На его сроке президентства войны начинали все его ближайшие предшественники — от Буша-старшего до Обамы.

              А вот «невозможный Дональд», похоже, все свои первые четыре года проведет без развязывания новых войн. Это не в интересах США, — говорит Трамп. И по большому счету его слова не расходятся с делом. Сирийский контингент американских войск сокращался уже дважды, афганский — трижды. Теперь речь зашла о полном выводе спецназа, военно-технических инструкторов и служб обеспечения с территории северной Сирии. На их место должна прийти турецкая армия. Во всяком случае, именно так описали ситуацию мировые СМИ.

              Соединенные Штаты уходят из ключевой точки Ближнего Востока по договоренности с другими региональными игроками. Эту операцию следовало бы назвать в полном соответствии с вашингтонской традицией — громко и символично. Например, «Великая и непревзойденная мудрость». Почему нет? О выводе войск давно говорят во многих мозговых центрах США. Лишь только неоконсерваторы и либеральные интервенционисты все последние годы продолжали настаивать на необходимости американского военного присутствия в Сирии и многих других странах региона. Союзники Вашингтона — в первую очередь, Саудовская Аравия и Израиль — разделяли данную точку зрения и щедро снабжали обитателей Федерального округа Колумбия деньгами.

              То, что «дело так дальше не пойдет», стало понятно еще весной 2016 года, когда нью-йоркский миллиардер изложил свое видение внешней политики США на площадке, предоставленной авторитетным американским внешнеполитическим изданием The National Interest. Так что спустя три с половиной года удивляться «неожиданному ходу Трампа» не стоит. Он делает ровно то, что обещал своим избирателям.

              Фото: Andrew Burton/Reuters

              Конечно, этим недовольны союзники Соединенных Штатов. В первую очередь, сирийские курды, которые, по уверению Вашингтона, в 2013-17 гг., были главной «силой объединенной коалицией на земле» в борьбе с «Исламским государством*» (организация запрещена в России). Говоря попросту, всерьез воспользоваться авиаподдержкой со стороны США смогли только курды. Именно они не пускали на свою территорию боевиков ИГИЛ* (организация запрещена в России) и умело наступали каждый раз, когда армия самопровозглашенного халифата подвергалась ракетно-бомбовым ударам. Заметим в скобках, что правительственную армию САР нашим военным пришлось довольно долго принуждать к решительным действиям под «зонтиком» российских ВКС.

              И вот Америка «кинула» курдов, которые за вклад в борьбу с ИГ* просили гарантий своей если не международно признанной автономии, то хотя бы безопасности. Само собой, на курдские вольницы на севере Ирака и Сирии в Анкаре смотрели с настороженностью. В этих вольницах, по мнению турецких властей, зрели зародыши сепаратизма в самой Турции. Руководителей самоуправляемых анклавов правительство Эрдогана неизменно называло террористами.

              Всё, что удерживало Анкару от «принуждения Курдистана к миру» — это весьма небольшой воинский контингент США вблизи сирийско-турецкой границы. Бомбить эту территорию и резать ее танковыми клиньями Турция не могла. От активных боевых действий всех также удерживал курдский лагерь для пленных боевиков ИГИЛ и их семей (в нем заключены тысячи человек).

              Но это имело хоть какое-то значение лишь до тех пор, пока Дональд Трамп не заявил о том, что «американским парням пора домой».

              А как же гарантии «друзьям Америки»? Вот что написал в своем твиттере хозяин Белого Дома: «Как я решительно заявлял ранее, а здесь просто повторяю, если Турция сделает что-то, что я, в своей великой и непревзойденной мудрости, сочту запретным, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!). Они должны, вместе с Европой и другими, следить за захваченными боевиками ИГИЛ и их семьями. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог когда-либо ожидать, включая захват 100% территорий халифата ИГИЛ. Настало время для других стран региона, обладающих большими богатствами, защитить свою территорию. США —великая страна!».

              Трамп также заявил о том, что он намерен вывести американские войска из мест, где они могут войти в недружественное взаимодействие с региональными державами и местными военизированными религиозно-этническими группировками. «Бесконечные бессмысленные войны заканчиваются!» — провозгласил президент. При этом он предупредил, что армия и флот США в любой момент могут нанести «решительный удар» там, где «что-то пойдет не так».

              Говоря языком русского классика, Америка сосредотачивается. Рекордный бюджет Пентагона обеспечит его постоянную готовность. Одиннадцать авианосных ударных групп продолжат патрулирование мирового океана. Военные базы никуда не денутся. Вот только вся эта мощь будет использоваться не для поддержания «глобального порядка, основанного на правилах», а для обеспечения национальных интересов США, и только.

              То, что это принципиальное изменение, сразу стало понятно по реакции ближневосточных стран. В этом регионе сражаются за лидерство четыре региональных державы — Израиль, Турция, Иран и Саудовская Аравия. Все они вели гибридные войны друг против друга и все (пожалуй, за исключением Исламской Республики) боролись за американскую поддержку. Теперь все четыре центра силы столкнулись с новыми вызовами.

              Пожалуй, лишь Израиль теперь может рассчитывать на безусловное союзничество Вашингтона. И то лишь в рамках безопасности самого еврейского государства. Ни для кого не секрет, что Тель-Авив активно поддерживал курдов на территории Сирии и Ирака с целью создания противовеса Ирану и Турции. Теперь «совместная опека» над Курдистаном закончилась, так что израильским политикам предстоит решить, стоит ли ввязываться в двойную прокси-войну (с Тегераном и Анкарой), дабы сохранить свои позиции в регионе.

              Невесело и Саудовской Аравии. Она и так практически вчистую проиграла войну за влияние на Ближнем Востоке Ирану и его неожиданному союзнику Турции (достаточно вспомнить, что Анкара и Тегеран совместно преодолели блокаду Катара и участвуют в астанинском процессе вместе с Россией). Сегодня всё происходящее кажется Эр-Рияду уступкой Анкаре, которая благодаря раскрутке скандала вокруг убийства Джамала Хашогги выставила семью Аль-Саудов, мягко говоря, не в лучшем свете. Всё «прогрессивное человечество» считает заказчиком расправы саудовского кронпринца. И его же (вполне справедливо) называет главным действующим лицом в йеменской мясорубке, где на стороне хуситских повстанцев активно играет Тегеран.

              Может быть, теперь Эрдогану стало вольготно? Отнюдь! Дело не в том, что Трамп пообещал уничтожить экономику Турции «в случае чего». А в том, что вся ответственность за ситуацию на севере Сирии и Ирака (а частично и в регионе в целом) переложена на Анкару. Это раньше можно было, сбив по недоумию российский самолет, бежать в объятия НАТО, прикрываясь своим статусом форпоста единого Запада на Ближнем Востоке. Теперь Эрдоган сам по себе. Он этого, конечно, добивался, но справится ли он с новой ношей?

              Иранским аятоллам тоже рано праздновать победу. Своим активным военным присутствием в регионе Соединенные Штаты сдерживали не только Исламскую Республику, но и ее противников. Наиболее агрессивные устремления Тель-Авива и Эр-Рияда демпфировались глобальным полицейским. «Не бомбите Иран, мы сами с ним разберемся», — вот что говорили израильским и саудовским лидерам все предыдущие десятилетия. Теперь месседж совсем другой. Делайте, что хотите — вся ответственность на вас. В этих условиях вероятность войны возрастает. И это совершенно точно не соответствует интересам Тегерана, который хотел бы и дальше вести торг лишь «с самым главным», то есть с США. А что теперь?

              Конечно, Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стоит хотя бы вспомнить судьбы несчастного египетского президента Мубарака и свергнувшего его (и не менее несчастного) Мурси. Но в данном случае всё куда серьезнее. Операция «Великая и непревзойденная мудрость» означает, что пропала не просто поддержка тех или иных лидеров со стороны США. Исчезает многодесятилетний вашингтонский зонтик над Ближним Востоком. Антиамериканские стратеги давно вожделели такого развития событий. Что ж, теперь им предстоит разрабатывать стратегию на самый худший случай — когда их желания исполнились.

              Само собой, вашингтонский истеблишмент и различные лоббистские группировки могут заблокировать «Великую и непревзойденную мудрость». Или, по крайней мере, растянуть ее воплощение на многие годы. Тем не менее, проект «Ближний Восток без США» анонсирован самими Соединенными Штатами. И теперь всеми игрокам региона вместе с Россией и, по всей видимости, Китаем предстоит продемонстрировать, что они не просто так заявляли о том, что разберутся сами, без «гегемона».

              Чего стоит китайский «Пояс и путь», астанинский процесс и российская многосторонняя дипломатия в регионе, мы очень скоро узнаем. Если только Трампа не одернут и всё не вернется на круги своя.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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