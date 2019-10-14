Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа

Взгляд
14 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия богатеет на американских ошибках

Косвенной причиной успеха энергетического сектора России стали американские санкцииФото: Максим Стулов/Ведовости/ТАСС
Американские аналитики признали – санкционная война США против России привела к прямо противоположным результатам. Инвестиции США в российскую экономику выросли в три раза, Штаты все активнее закупают российскую нефть. Попытка надавить на Иран и Венесуэлу опять обернулась выгодой для Москвы. Однако изменение санкционной политики сейчас не выгодно ни Москве, ни Вашингтону, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Вооруженные силы учатся беречь военную технику

На российских военных аэродромах самолеты по-прежнему мокнут под дождем и снегомФото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и
информации Минобороны России/ТАСС
Вооруженные силы, похоже, начинают пересматривать свой традиционный подход к тому, как должна храниться и оберегаться военная техника. Есть признаки того, что и к самолетам, и к кораблям в российской армии начинают относиться более бережно. Почему это настолько важно, особенно в современных условиях? Подробности...
Перейти а раздел…

Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

Президент Сирии одержал важную дипломатическую победу Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMA/ТАСС
Конфликт на севере Сирии стремительно разгорается. Армия Башара Асада после сделки с курдами берет под контроль один город за другим. Им навстречу движутся войска Турции, которые также рапортуют об успехах. Между ними в «ловушке» оказались американские военные. Почему эти события вызвали в России и Европе противоположную реакцию? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Шахматная партия «Турецкая операция против сирийских курдов» входит в миттельшпиль – следующую за дебютом стадию игры. И пока не понятно, закончится она российско-сирийской победой или российско-турецко-сирийской победой. Подробности...

Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

Павел Волков, публицист
Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Поляки проголосовали против ЕС и за Россию

    Самые кровожадные средневековые сказки

    Россия и США ищут выход из кризиса

      Перейти а раздел…

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Курды отказались пускать армию Сирии в свои города
              Отец подозреваемого в убийстве девочки в Саратове выступил за смертную казньВ Кремле отреагировали на просьбу Нетаньяху помиловать гражданку ИзраиляУкраина обиделась на Турцию за встречу Эрдогана с крымскими депутатамиСК назвал подозреваемых в насилии в отношении представителей власти на акциях в Москве
              Украинцы из разных стран призвали признать Крым российскимТурция помешала США забрать из Сирии «ценных» боевиков ИГПремьер Украины объяснил, зачем пришел на концерт неонацистовТрамп обвинил курдов в намерении втянуть США в конфликт
              Главы генштабов России и США провели телефонные переговорыЭрдоган рассказал об отношении России к переходу Кобани под контроль ТурцииРоссийские институты получили гранты на уникальные научные установкиАмериканский нелегал в Обнинске побил полицейского и попал под следствие

              Главная тема


              Украинского премьера заставили плясать под нацистскую музыку

              итоги сирии


              Египет объяснил выбор Т-90 вместо «Абрамсов»

              нападение соседа


              В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

              военная операция


              Турецкие войска попытались перекрыть стратегическое шоссе в Сирии

              Видео

              громкое дело


              Израиль бурлит из-за российского приговора за контрабанду наркотиков

              искусственные люди


              Российский космонавт предсказал полет генно-модифицированных людей в космос

              бум солнечных электростанций


              Россия научилась зарабатывать на Солнце

              новый президент


              Куба опять пошла по пути СССР

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Вербовочная база


              Олег Хавич: Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

              Элитное орудие


              Андрей Манчук: Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

              Мерзкое решение


              Герман Садулаев: Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

              на ваш взгляд


              Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?


              Геворг Мирзаян

              Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 14 октября 2019, 18:20

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Турция продолжает наступление на позиции сирийских курдов. Медленно, но верно турецкие войска вгрызаются в курдские позиции, рапортуют о взятии пограничных городов, которые заранее подвергаются варварским артиллерийским обстрелам. Политики уже говорят о сотнях убитых курдских боевиков и намекают на то, что зачисткой от «террористов» турецко-сирийского пограничья дело может и не закончиться. Анкара собирается идти дальше и окончательно решить курдский вопрос. Тем более что на его решение она получила добро как от России, так и от Соединенных Штатов (которые заблаговременно отвели свои войска).

              Однако дальнейшие успехи турецкой операции неожиданно оказались под большим вопросом. За курдов вступились. Не их союзники Соединенные Штаты, и даже не западные страны (а у них долгая история систематического предательства курдов). Вступился официальный Дамаск — естественно, после того, как его об этом хорошо и, что самое важное, правильно попросили сами курдские руководители.

              Не прошло и трех турецких военных операций, как курды поняли, что ключи от их спасения находятся в Москве и в Дамаске. Вслед за упорными слухами о том, что лидеры сирийских курдов собираются договориться с Асадом при посредничестве Москвы, состоялась и сама эта договоренность. Курды согласились реинтегрироваться в сирийское государство на условиях Дамаска. Выражаясь словами одного из командиров сирийских курдов Мазлума Абди, выбирая между компромиссом и геноцидом, они выбрали жизни своих людей. В ряде курдских городов впервые за много лет поднялись сирийские флаги, а армия страны, которая обязана защищать этих людей — граждан Сирии — выдвинулась навстречу наступающим турецким частям и занимает оккупированные курдами территории.

              И теперь вопрос в том, что будет, когда сирийская и турецкая армия выкатятся навстречу друг другу. Соответствуют ли шаги официального Дамаска турецко-сирийским (а точнее турецко-российским и сирийско-российским) договоренностям?

              Теоретически, конечно, Эрдоган должен быть доволен сделкой Асада с курдами. Задачей Анкары была ликвидация курдского де-факто государства у турецких границ — и эта задача, вроде бы, выполнена. Судя по просочившейся в прессу информации об условиях сирийско-курдской сделки (возвращение флага, а также властных, силовых и гражданских структур Сирии на курдские земли, интеграция подразделений курдов в сирийскую армию и т.п.), ни о какой широкой автономии курдам, которой опасался Эрдоган, тоже речи не идет.

              Фото: twitter.com/TSKGnkur

              По сути, получилось, что турецкий президент добился поставленной задачи без лишних жертв со своей стороны — военных, экономических, политических, а также репутационных. Ведь в операции участвуют не только регулярные турецкие войска, но и новые башибузуки — отряды взращенных Турцией сирийских боевиков, которые не церемонятся с курдским населением. Изнасилования, грабежи, убийства, в том числе громкие (в частности, убили лидера курдской партии «Сирия будущего») — все это фиксируется западными СМИ, и за все это придется отвечать Анкаре. Проблема лишь в том, что эта задача отнюдь не единственная, поставленная Эрдоганом в операции «Источник мира». Так, Анкара хотела в ходе операции утилизировать часть прикормленных ею сирийских боевиков — очевидно, что десятки тысяч людей, умеющих только воевать, являются уже головной болью для турецкого руководства. И бросить страшно (мало ли кто подберет), и содержать дорого, а также бессмысленно.

              Вторая — и куда более важная задача – была в создании на оккупированной территории «безопасной зоны», куда можно было бы в добровольно-принудительном порядке выселить миллионы сирийских беженцев. Живущих сейчас на территории Турции и создающих серьезные социально-экономические проблемы для юго-восточных провинций страны.

              Поэтому действия Дамаска идут вразрез с максималистскими планами Эрдогана. И тут возникает еще один вопрос — готов ли будет турецкий президент поумерить свои аппетиты ради того, чтобы не ссориться с Москвой?

              Вопрос открытый. Однако сам факт того, что этот вопрос существует, показывает, как грамотно в этой ситуации сыграли американцы.

              Дональда Трампа обвиняют в предательстве курдов, однако президент США этим «предательством» реализовал целый ряд своих задач. Как тактических, так и стратегических. Не только столкнул лбами Турцию с Россией (для которой, давайте будем честными, это столкновение тоже полезно — давно пора показать Эрдогану пределы его возможностей и принудить турецкого президента-султана выполнять обязательства по Идлибу), но и получил основания для вывода американских войск из Сирии.

              Войск, присутствие которых Вашингтоном уже давно воспринималось, скорее, как угроза американским интересам, нежели как трамплин для новых возможностей (любая атака на них могла бы втянуть США в опасную и проигрышную наземную операцию в Сирии).

              Наконец, Трамп получил еще и возможность наказать Турцию за непослушание — зверства турецкой армии и «башибузуков» на начальном этапе операции уже привели к тому, что в Конгрессе всерьез обсуждается введение новых санкций против Анкары. Фактически, Дональд Трамп, уйдя с пути турецкого наступления, позволил Реджепу Эрдогану попасть в ловушку его собственных амбиций.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

              Павел Волков, публицист
              Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

              Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...

              Россия переполнена сокровищами

              Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
              Наша страна буквально переполнена сокровищами! Россия – настоящая пещера Аладдина. Мне вообще кажется, что оцифровка и опубликование российских музейных коллекций станет едва ли не главным событием всемирной истории искусств XXI века. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Как Украина поможет монополизации Европы

              Глеб Простаков, журналист
              Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
              Обсуждение: 39 комментариев

              Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

              Андрей Манчук, политолог
              Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

              Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
              Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

              Олег Хавич, политический аналитик
              Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
              Обсуждение: 47 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............