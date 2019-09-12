Путин и Нетаньяху завершили встречу в Сочи

В резиденции президента России Бочаров ручей завершилась встреча главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщают информационные агентства.

Переговоры продолжались примерно три часа, передает ТАСС.

С российской стороны в них также участвовали министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, вице-премьер Максим Акимов, помощник президента Юрий Ушаков, а также спецпредставитель главы государства по Сирии Александр Лаврентьев.

Нетаньяху заявил, что встреча с Путиным важна «для безопасности». Он отметил, что отношения между Россией и Израилем «никогда не были столь близкими», диалог двух стран позволил «предотвратить лишние опасные инциденты» и стал «важной составляющей стабильности в регионе».

Премьер-министра Израиля обвинил Иран в том, что тот стал чаще предпринимать попытки ударов по Израилю с территории Сирии и установить «направленные на Израиль ракеты повышенной точности».

Нетаньяху заявил Путину, что Израиль «действует и продолжит действовать» против «подобной угрозы».