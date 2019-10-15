Путин назвал содержательным политический диалог с ОАЭ

Политический диалог России с ОАЭ содержателен, продолжаются инвестиции и сотрудничество в сфере энергетики и мирного атома, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Абу-Даби.

«Политический диалог регулярен и содержателен... Продолжаются инвестиции и совместная работа в стартапах, в области энергетики, в области мирного атома. Продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+», – передает слова Путина РИА «Новости».

Россия и ОАЭ, по словам Путина, координируются в вопросах глобальной повестки дня – в первую очередь это касается ситуации в Сирии, Ливии, Йемене и Персидском заливе.

«Российско-эмиратские отношения продолжают успешно развиваться в дружественном и конструктивном ключе... Расширяются связи в культурно-экономической и гуманитарной сферах, поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня», – сказал президент России.

Путин добавил, что Россия готова развивать сотрудничество с ОАЭ и в космической сфере, передает ТАСС.

Он поздравил руководство ОАЭ с успешным полетом первого астронавта Хазаа аль-Мансури на МКС.

«Это событие стало возможным благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи», – сказал Путин, обращаясь к наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Президент России выразил готовность и в дальнейшем помогать Эмиратам в космической отрасли, в том числе в таком направлении, как «спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту».

Путин во вторник прибыл в ОАЭ. Накануне он работал в Саудовской Аравии.