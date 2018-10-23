Давление Запада на олигархов вернет их деньги в Россию

У российских рэкетиров «лихих девяностых» в ходу было такое выражение: «вырастить кабанчика». Под кабанчиком, разумеется, понимался прикрываемый «братвой» активно набиравший финансовый «жирок» бизнесмен, который в один прекрасный для «животноводов» день будет «забит на мясо». Формально, с простым отъемом денег, или фактически – пулей в лоб – это уже детали, особого значения не имеющие.

Очень похоже, что сия разработка «новых русских» приглянулась «старым западным» – процесс выжидания, пока российские «кабанчики» раздобреют до подходящих параметров, практически завершен и переходит в стадию забоя.

С момента возвращения Крыма в Россию началась активная «точка ножей». Антироссийские санкции должны были намекнуть российским толстосумам, что тема «не доверяйте Западу – только Россия обеспечит вам и вашим капиталам защиту» – не повод для шуток, а единственная реальная альтернатива. Верить, что вкладывать в Россию «все нажитое непосильным трудом» в ходе кумовской приватизации, сомнительных залоговых аукционов и обретения миллионных активов за копейки, является делом безопасным и надежным, не хотелось. Разориться на Западе или вернуться в Россию – оба варианта казались злом, но третьего не дано, а из двух зол надо было выбрать меньшее.

Меньшее подкреплено объявлением в России налоговой амнистии. Выбор становился очевидным.

Но не для всех. Скажем, попавший под жесткий прессинг литовских властей мультимиллионер Владимир Романов к голосу разума прислушался и перебрался в Москву, а от иностранных активов вроде шотландского футбольного клуба «Хартс» и каунасского баскетбольного «Жальгириса» избавился. Как показало последующее объявление бизнесмена Литвой в международный розыск, шаг им был сделан абсолютно правильный. Кому бы он там сейчас что доказывал из-за решетки?

Потом было «дело Сулеймана Керимова», задержанного во Франции по подозрению в отмывании средств и неуплате налогов. Через несколько месяцев бизнесмена освободили, сменив ему статус с «подозреваемый» на «свидетель».

Дело Керимова было уже не тревожным звоночком, а настоящим ударом в набат. Но услышали эти звуки далеко не все.

Хороший слух оказался у Алишера Усманова, решившего избавиться от пакета в 30,2% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» и перевести вырученные деньги в Россию. В очередной раз по страницам прессы пробежала волна слухов относительно Романа Абрамовича, то продающего, то передумавшего продавать лондонский «Челси».

В свете отказа Великобритании продлить Роману Аркадьевичу визу для многих это выглядело мотивом, который должен побудить олигарха вывести все активы из британских и небританских банков, фондов и предприятий. Пока этого не случилось, но Абрамович – из тех людей, которые если и допускают утечку в прессу информации о себе, то такой ее минимум, что он практически ничего не может сказать о будущих действиях титулара.

Обкладывание красными флажками мирового алюминиевого лидера ОК «Русал» и лично его главы Олега Дерипаски стало уже явным свидетельством начала сезона открытой охоты на «кабанчиков». Уступки Дерипаски требованиям американского минфина облегчения ни компании, ни ее руководителю не принесли, и в конце концов он решил перерегистрировать свое детище в России.

У арестованного французскими силовиками Дмитрия Рыболовлева рассчитывать на «а меня-то за что» оснований было, наверно, больше, чем у кого-либо другого. Все-таки личная дружба с принцем Монако располагает, а неформальное общение с министром юстиции княжества способствует. Вот только чему – выяснится позднее. Против Рыболовлева уже год раскручивается уголовное дело по стандартному антиолигархическому набору «подозрения в неуплате налогов, отмывании средств и коррупции». Выкрутиться у миллиардера, как считают его адвокаты, шансы, конечно, есть. Но о размерах потерь подзащитного стараются умалчивать.

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Ничего пока не угрожает, пожалуй, только экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Он – бизнесмен, с точки зрения западных финансовых и, главное, политических структур, правильный. Не был, не отмывал, не уклонялся, не состоял… Но – состоящий. В активном противостоянии нынешнему главе России. Свободы выражения мнения, конечно, никто не отменял, но для МБХ эта свобода выглядит как-то уж чересчур однобоко: чем больше критики, тем лучше, о соответствии выводов фактам заботиться не стоит, если чего не хватает для обвинения – домысливайте. Но только при следовании этим пунктам методички российский капиталист, доверивший свои сбережения Западу, имеет право надеяться на их сохранение. Впрочем, индульгенция эта тоже не вечна, а действует лишь до момента, пока эмигрировавший олигарх выступает против действующего российского президента.

Итак, каковы же перспективы российского олигархата?

Выбор, надо признать, невелик, но он есть. Чего уже почти нет – так это времени. Налоговую амнистию на возвращаемые капиталы продлили. До 28 февраля 2019 года. Оппозиционная российская пресса выразила сомнение, что из этого выйдет толк: «условий для безопасного использования капиталов здесь не создано».

Соответствует ли такое высказывание действительности – спорить можно долго, до хрипоты и с нулевым конечным результатом. Отношения Запада к российским олигархам и их капиталам это все равно не изменит. Решение принято, сезон отстрела «кабанчиков» вступает в свою пиковую фазу.