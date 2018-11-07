Россия и Китай собрались до конца года перейти на расчеты в нацвалютах

Россия и Китай готовят соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, которое может быть подписано до конца 2018 года, сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов.

«У России уже есть свой канал, у китайцев есть свой канал. Надо просто договориться, как мы будем взаимодействовать, используя эти каналы и другие формы, чтобы проводить эти расчеты», – цитирует ТАСС заявление Шувалова по итогам российско-китайских межправительственных переговоров.

По словам Шувалова, уже понятно, как будет работать схема, но ее необходимо описать в соглашении.

«В кратчайшие сроки – было бы отлично, если бы мы смогли подписать до конца года», – пояснил он.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что торговля между двумя странами в 2018 году достигнет 100 млрд долларов, что еще 10 лет назад казалось фантастическим.

«Сейчас мы говорим о других рубежах, мы говорим о возможности выхода на 200 млрд долларов торгового оборота, и, я думаю, что эта цифра вполне по силам нашим странам, если мы будем активно продвигать сотрудничество в согласованных сферах», – сказал он.

Он рассказал, что договорился с китайским коллегой о ряде дополнительных шагов по поддержке малого бизнеса, совершенствованию электронной торговли и системы расчетов.

Медведев также сказал о важности сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути.

Он отметил, что у России и Китая множество инвестпроектов в сфере энергетики, нефти, газа, нефтепереработки, высоких технологий, включая пилотируемую космонавтику и создание искусственного интеллекта. Перспективы сотрудничества есть в сельском хозяйстве.

«Мы увеличили экспорт в Китай сельскохозяйственной российской продукции, с другой стороны китайские партнеры работают в том же направлении, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы реализовать новые проекты, включая экспорт в Китай российской сои и целый ряд других направлений, имея в виду развитие транспортно- логистических возможностей», – сказал он.

Премьер также рассказал, что обменялся мнениями с премьером Госсовета КНР Ли Кецяном о состоянии международной торговли, передает РИА «Новости».

Главы правительств двух стран согласились, что недопустимо нарушение правил Всемирной торговой организации в виде введения необоснованных торговых барьеров, санкций.

«Здесь наши подходы едины. Мы считаем, что все, что было сделано в этой сфере, должно способствовать глобальной торговле, глобальному обмену инвестициями, а не замыкаться в рамках отдельных стран или регионов, поскольку это препятствует в целом развитию», – отметил он.

Во вторник Россия и Китай подписали четыре исполнительных контракта по проектам сооружения новых блоков Тяньваньской АЭС и демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600 на полях выставки China International Import Expo в Шанхае.

Также страны согласовали новые поставки оружия в ходе авиакосмического салона Airshow China 2018 в Чжухае.