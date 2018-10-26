Кто виноват в том, что чиновники имитируют

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Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны, но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
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Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

Авиамузей в Монино – настоящая легенда. Станет ли таким же перенесенный музей в Кубинке?Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кто виноват в том, что чиновники имитируют

Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...

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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Антон Крылов

          Кто виноват в том, что чиновники имитируют

          Антон Крылов
          журналист
          		 19 ноября 2018, 18:15

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          Из разных регионов приходят сообщения о том, что чиновники имитируют собственную деятельность. В Междуреченске Кемеровской области возили между дворами детскую площадку: установили, сфотографировали, отправились в следующий двор. В Саратове чиновник «убрал» свалку в «Фотошопе», в Петербурге таким же образом «убрали» кондиционеры с исторического здания. Ну и так далее, примеров множество, от откровенно дилетантских до вполне продуманных, которые невозможно вскрыть без специальной проверки.

          У экспертов нет однозначного ответа на вопрос, зачем чиновники имитируют. Пожалуй, мне наиболее близка версия социального психолога Натали Варской, которая в интервью газете ВЗГЛЯД сказала, что подобные действия напоминают логику алкоголиков:

          «Если алкоголизм – это химическая зависимость, то тут зависимость другого рода. Человек выработал себе определенные шаги на уровне рефлекса, когда у него все на автопилоте. Он не думает и становится зависимым от такого способа существования, поэтому с алкоголизмом можно провести аналогию. Не стану утверждать, что вышеуказанные чиновники пьют, но это общая модель поведения».

          Действительно, алкоголики и наркоманы очень хорошо умеют имитировать сочувствие и внимание, делать вид, что они «вот-вот» найдут работу, и даже якобы работать, но все с одной целью – раздобыть денег на покупку дурмана и забыться. Вылечить такого человека практически невозможно в основном потому, что он сам не хочет лечиться, его все устраивает.

          Более того, он честно и искренне верит, что действительно «вот-вот» бросит пить или колоться, но «еще немножко» ему совсем не повредит. Это «еще немножко» длится до смерти, у особо везучих – десятилетиями. И все эти десятилетия родственники и знакомые, все отлично понимая, все равно дают алкоголику (или наркоману) деньги.

          Фото: vk.com/onf_saratov

          Историки опровергли существование «потемкинских деревень» в реальной российской истории, но поскольку в массовом сознании этот феномен существует, не так уж принципиально, пользовался ли светлейший князь Григорий Александрович аналогом «Фотошопа» 18-го века, чтобы скрасить поездку императрицы Екатерины Великой в наш Крым.

          Но между 18-м веком и современностью есть принципиальная разница. В 1787 году практически невозможно было представить себе ситуацию, чтобы изображавший сытого крестьянина голодный крестьянин бросил декорацию богатого дома, подбежал к матушке-Екатерине и наябедничал на князя. А в 2018 году попытки корректировки реальности пресекаются не то что без участия главы государства, но даже без участия губернатора. Это делает непосредственное начальство пожелавшего нарисовать благостную картинку чиновника практически сразу после поступления сигнала от общественности.

          Методы 18-го, 19-го и даже 20-го века в 21-м веке совершенно неприменимы, как бы ни мечтали с затаенным сладким страхом некоторые представители интеллигенции о выездных визах или о телесных наказаниях.

          Более того. Герман Греф регулярно отчитывается о том, как он безжалостно увольняет менеджеров среднего звена и заменяет их искусственным интеллектом. Будущее по версии «Сбербанка» вообще выглядит не слишком гостеприимным к людям: если кто-то не видел рекламу про «мистера Чайника», посмотрите.

          Похоже, что увольнение чиновников среднего звена, тех самых, кто сейчас распоряжается о «перелетных» детских площадках или убирает мусор в «Фотошопе» – абсолютная неизбежность.

          Общеизвестно, что количество чиновников на душу населения после распада СССР выросло, правда, никто достоверно не знает, насколько. Разные источники в зависимости от своих идеологических предпочтений приводят разные данные. Кто-то, например, просто игнорирует факт, что в Советском Союзе была создана двойная система управления. С одной стороны – исполком, с другой – обком партии, который в реальности имеет больше власти.

          Почему-то многие подсчеты игнорируют партийные органы власти, считая лишь советские. И наоборот, в число нынешних «чиновников» некоторые «оценшики» включают врачей, учителей и сотрудников госкомпаний.

          Более того, есть популярный миф о том, что Россия чуть ли не на первом месте в мире по числу чиновников. Это не так.

          Еще в 2014 году агентство РБК публиковало исследование, согласно которому в благополучных скандинавских странах и Канаде госслужащих на душу населения примерно в два–три раза больше, чем у нас, а в Германии, США, Японии, Испании, Израиле – где-то столько же, сколько в России.

          В любом случае чиновничьи должности по мере развития искусственного интеллекта и телекоммуникационных технологий будут сокращаться. Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте?

          В связи с неизбежной роботизацией возникает вопрос – а не перейдут ли к роботам человеческие недостатки? Месяц назад американская компания Amazon была вынуждена уволить искусственный интеллект для поиска сотрудников: он оказался сексистским и при прочих равных предпочитал брать на работу мужчин. По мнению критиков, это вызвано сексизмом разработчиков.

          Если искусственные интеллекты для государственной и муниципальной службы будут разрабатываться по заказу чиновников и приниматься чиновниками, не будет ли в них изначально «зашито» умение строить виртуальные «потемкинские деревни»? Мне кажется, что риск довольно велик.

          Впрочем, пока это «светлое будущее» не наступило, людям-чиновникам следует помнить, что, в отличие от подавляющего большинства граждан страны, они уже живут в мире победившей антиутопии Оруэлла «1984» или любой другой, где описывается постоянная слежка.

          «Большой брат», который следит за ними, – это не тайное видеонаблюдение в кабинетах. Это мы с вами – те, кого категорически не устраивают убранный в «Фотошопе» мусор и кочующая из двора во двор детская площадка. «Отмахнуться» от граждан чиновникам становится все сложнее, когда на каждый случай имитации бурной деятельности, не говоря о хамстве и грубости, есть подтверждающая видеозапись.

          Чиновники уже практически переехали в дома со стеклянными стенами. Это, как мы знаем на примере Грузии времен Михаила Саакашвили, вовсе не гарантия добросовестности, но вести себя по старинке в подобных условиях становится гораздо сложнее.

          Если чиновники осознают, что вести себя по-новому – это не осваивать «Фотошоп», а, наоборот, прекращать имитировать и начинать реально работать – будет прекрасно.

          Если не осознают, то искусственный интеллект придет им на смену на несколько лет раньше, ведь ни один начальник не будет держать на работе человека, который может подвести босса под критику и сверху, и снизу.

          А вот что делать, если киберчиновники тоже научатся строить потемкинские деревни, мы подумаем как-нибудь в другой раз.


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