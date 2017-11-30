Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо

Два за неделю кровавых нападения подростков на школы, где они учились, – это не случайность, это уже тенденция. Взрослые люди активно размышляют вслух, что же с этой страшной и непонятной тенденцией теперь делать.

Самыми, мягко говоря, странными, а честно говоря – глупыми, выглядят различные инициативы по ужесточению наказаний. И в Перми, и в Улан-Удэ нападавшие и без того пытались покончить с собой, пусть им это и не удалось – как, к счастью, и не удалось кого-нибудь убить. Пытаться напугать добровольных смертников смертной казнью – спасибо, мы это уже проходили в моменты обострения терроризма.

Хотя увеличение минимального наказания за убийство или попытку убийства ребенка однозначно назрело. Сейчас в длинной и объемной второй части статьи 105 УК РФ даже нет отдельного пункта, посвященного детям.

Есть убийство «малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека». И наказание от восьми лет лишения свободы.

Возможно, если потенциальный преступник будет знать, что за покушение на жизнь ребенка ему без вариантов грозит от 20 лет до пожизненного, жутких новостей вроде той, что пришла из Оренбурга, где зарезали семилетнего ребенка и его отца, будет меньше.

Но это речь о взрослых людях. В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое.

Контроль за контентом групп в социальной сети – это второй вопрос, о котором в последние годы немедленно вспоминают после резонансных преступлений. Безусловно, в открытом доступе групп, призывающих «убей учителя», быть не должно.

Но подражательные убийства, как и подражательные самоубийства, были всегда, задолго до появления соцсетей, СМИ и даже, скорее всего, письменности. От чтения «колумбайн-групп» до готовности убивать и пойти на смерть расстояние больше, чем от диванных споров о том, какой предлог правильнее употреблять со словом «Украина», до отъезда на передовую в Донбасс.

Не миновал многих обсуждающих и так называемый синдром доктора Фрейда, который на основании поведения своих психически больных пациентов делал выводы о здоровых людях. Даже если подростки из Перми и Улан-Удэ будут признаны абсолютно вменяемыми, все равно нормальный человек не будет резать учительницу ножом и рубить младшекласснице пальцы.

Поэтому пафосные заявления о том, что это «портрет потерянного поколения», «крах системы образования», и прочие обобщения выглядят пугающе, но истины в них не больше, чем в утверждении, что эдипов комплекс – это неизбежное достояние каждого человека.

Поведение курсантов Ульяновского института гражданской авиации (подчеркнем, что гражданской, чтобы не было бреда про «честь мундира» и «оскорбленных ветеранов») – это нормально, как и всех остальных студентов, кто снимает ролики разной степени оголенности в их поддержку.

Эпатировать – это естественное поведение для подростков. Демонстрировать свою сексуальность – тоже вполне естественно, хотя относительно способов демонстрации можно поспорить. Поддерживать несправедливо наказанных – этому вообще учит вся «литература воспитания» на протяжении столетий. Это – нормально.

А вот рубить младшеклассников и учителей топором и резать ножом – ненормально. Поэтому судить по этому отклонению от нормы обо всем поколении 15–16-летних не просто не нужно, а вредно и опасно.

Так действительно недолго договориться до того, что абсолютно всех детей по достижении 13-летнего возраста нужно переводить в закрытые школы тюремного типа и выпускать не раньше 21 года после строгих экзаменов и тщательных психиатрических экспертиз.

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На самом деле изобретать велосипед совершенно не нужно. Как наиболее действенным способом борьбы с терроризмом является агентурная работа, когда оперативники обладают развитой сетью информаторов в потенциально способной порождать террористов среде, так и лучшим способом предотвращения превращения тихих подростков в безжалостных убийц является постоянное взаимодействие с детьми.

Творческие кружки, спортивные секции, волонтерские организации, клубы юных поисковиков, ролевиков, археологов, журналистов, летчиков и космонавтов, да хоть уфологов и астрологов (хотя без последних двух лучше обойтись).

Любая подростковая занятость лучше подросткового безделья, брошенности и предоставленности самому себе.

От родителей требуется найти ребенку занятие по его (и только его, а не по собственному, иначе эффект будет строго противоположным!) вкусу. От государства – предоставить возможность детям из небогатых семей заниматься бесплатно или за символические деньги. А от тех, кто работает с детьми – максимально нагружать их интересными заданиями и сложными, но посильными задачами.

Разумеется, это не панацея. В СССР с его бесплатными спортивными секциями и обилием кружков подростки резали друг друга и били младшеклассников пусть не прямо в школах, но за школами и ходили район на район.

Но, в отличие от разнообразных ужесточений и ограничений, это действительно может подействовать на причины проблемы, а не на ее последствия.