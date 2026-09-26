«Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче КХЛ

Tекст: Мария Иванова

Встреча прошла в Москве. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Шелдон Ремпал на 13-й минуте, Сергей Варлов на 23-й и Девин Броссо на 60-й. Единственный гол у «Динамо» на счету Артема Бондаря (23), сообщает РИА «Новости».

Благодаря победе уфимский клуб набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции. Московское «Динамо» с 10 очками занимает шестую строчку на Западе.

В понедельник, 28 сентября, «Динамо» примет на своем льду челябинский «Трактор», а «Салават Юлаев» сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».

В других матчах игрового дня череповецкая «Северсталь» обыграла «Сочи» со счетом 3:1, а «Шанхайские драконы» нанесли поражение минскому «Динамо» – 2:1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ.