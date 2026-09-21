Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
ГП потребовала осудить прибалтийских националистов за помощь нацистам
Генпрокуратура просит суд юридически закрепить участие эстонских, латвийских и литовских коллаборационистов в массовых убийствах мирного населения.
Российские прокуроры добиваются юридической оценки действий карателей на оккупированных территориях, передает РИА «Новости».
«Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, – о признании прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа», – сообщили в пресс-службе.
В качестве доказательств представлены архивные материалы ФСБ, Министерства иностранных дел, Минобороны и Государственного архива. Документы подтверждают, что гитлеровцы поручали местным жителям проведение жестоких карательных операций. Прибалтика стала местом массовых расправ над пленными солдатами и заподозренными в симпатиях к Красной армии гражданами.
В ведомстве пояснили, что зверства совершались при непосредственном участии латвийских, литовских и эстонских националистов, а также различных местных организаций. Всего за военные и послевоенные годы прибалтийские коллаборационисты уничтожили свыше 1,5 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе московский суд признал лидеров украинских националистов пособниками нацистской Германии.
В том же месяце в Латвии с воинскими почестями похоронили бывшего участника латышского легиона СС Лаймониса Эзергайлиса.
Ранее представитель Российского военно-исторического общества поделился фактами массовых убийств мирных жителей латышскими карателями.