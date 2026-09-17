История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.0 комментариев
Ударный дрон «КУБ-10МЭ» превзошел по зрению аппараты разведки
Оптика ударного беспилотника «КУБ-10МЭ» оказалась мощнее систем разведдронов
Российский ударный беспилотник «КУБ-10МЭ» получил уникальную оптико-электронную систему, позволяющую наносить максимально точные удары по позициям противника.
Отечественный управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» превосходит по своим характеристикам оптико-электронного оснащения большинство существующих аппаратов-разведчиков, сообщает Ростех.
Разработка концерна «Калашников» активно применяется в зоне проведения спецоперации на Украине и демонстрирует высокую эффективность.
«КУБ-10МЭ – универсальное и высокоточное средство поражения. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет ликвидировать легкобронированную технику, командные пункты, а также самолеты и вертолеты противника на площадках базирования», – подчеркнули представители госкорпорации.
Ударный беспилотник успешно выводит из строя системы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также объекты противоракетной обороны и вражеские дроны. Мощная оптика и устойчивость к воздействию ПВО и РЭБ позволяют аппарату наносить максимально точные удары по заданным целям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» на международной выставке в Претории.
Концерн «Калашников» продемонстрировал этот новейший управляемый аппарат в подмосковном парке «Патриот».
Разработчики создали данный беспилотный комплекс с учетом опыта специальной военной операции.