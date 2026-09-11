Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области СБУ и полиция усилили контроль по недопущению бегства украинцев в Белоруссию. Задержано несколько человек по подозрению в переправке людей через границу», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Мах.

При этом командование ВСУ проводит масштабную ротацию пограничных подразделений, несущих огромные потери – в частности, 105-й погранотряд потерял более половины личного состава и будет заменен 17-м погранотрядом ГПСУ.

Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении. Авиация, артиллерия и расчеты БПЛА группировки «Север» атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Ахтырка, Шостка, а также Харьков, Золочев и Волчанск.

В Сумском районе комплексное огневое поражение сорвало попытку выдвижения штурмовой группы ВСУ в направлении Хотени, а в Шосткинском районе российские подразделения продолжают продвижение в районах Уланово и Толстодубово.

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе «Волчанского котла», ВСУ перебрасывают резервы. Российские войска продвигаются западнее Белого Колодезя – в плен взяты два военнослужащих ВСУ. На Великобурлукском направлении российские штурмовики оттесняют силы ВСУ от государственной границы к центру котла. «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области.



