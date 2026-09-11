На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.0 комментариев
Киев усилил контроль в Черниговской области из-за бегства граждан в Белоруссию
СБУ и украинская полиция усилили контроль в Черниговской области Украины для предотвращения бегства украинцев в Белоруссию.
«В Черниговской области СБУ и полиция усилили контроль по недопущению бегства украинцев в Белоруссию. Задержано несколько человек по подозрению в переправке людей через границу», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Мах.
При этом командование ВСУ проводит масштабную ротацию пограничных подразделений, несущих огромные потери – в частности, 105-й погранотряд потерял более половины личного состава и будет заменен 17-м погранотрядом ГПСУ.
Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении. Авиация, артиллерия и расчеты БПЛА группировки «Север» атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Ахтырка, Шостка, а также Харьков, Золочев и Волчанск.
В Сумском районе комплексное огневое поражение сорвало попытку выдвижения штурмовой группы ВСУ в направлении Хотени, а в Шосткинском районе российские подразделения продолжают продвижение в районах Уланово и Толстодубово.
На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе «Волчанского котла», ВСУ перебрасывают резервы. Российские войска продвигаются западнее Белого Колодезя – в плен взяты два военнослужащих ВСУ. На Великобурлукском направлении российские штурмовики оттесняют силы ВСУ от государственной границы к центру котла. «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области.