Ветераны СВО сопроводили детей боевых товарищей в школы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всероссийская акция «Быть рядом» прошла в День знаний в 40 регионах России. Ветераны специальной военной операции проводили в школы детей своих погибших и находящихся на фронте боевых товарищей, чтобы подчеркнуть преемственность поколений и показать единство общества.

Организаторами инициативы выступили Ассоциация ветеранов СВО и Роспатриотцентр Росмолодежи. Акция направлена на то, чтобы дети героев ощущали поддержку мужского братства, а семьи знали о надежной защите со стороны сообщества защитников Отечества.

Как отметил и. о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко, «Семья – это когда рядом есть те, кто поддержит в беде и разделит радость. Мы будем рядом всегда: в победах и в трудностях, сегодня и завтра».

В основе акции лежит реальная история 2023 года из Тамбовской области, когда сына Героя России майора Дмитрия Семенова в первый класс проводили боевые товарищи отца. Для Руслана Семенова это стало символом поддержки и принадлежности к единому сообществу.

По словам Ксении Семеновой, заместителя исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО, «У ребенка должно быть два крыла – мама и папа. Если по воле судьбы одно крыло уже не может обнять его, вторым становится воинское братство». Она подчеркнула, что сила заключается в поддержке детей погибших героев.

В этом году акция прошла в два раза большем количестве регионов по сравнению с 2025 годом и расширила формат: в Рязани к инициативе присоединился Герой России Андрей Красов, который вместе с ветераном СВО Артуром Абеляном сопроводил в школу двух девочек, чьи отцы сейчас выполняют боевые задачи. Исполнительный директор Ассоциации Владимир Горох отметил, что расширение формата подчеркивает значимость фронтового братства даже в мирной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году военнослужащие сопроводили детей погибших участников спецоперации на школьные линейки.

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