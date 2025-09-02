В акции «Страна знаний» приняли участие 1,5 млн учащихся

Более 1,5 млн школьников и студентов приняли участие в культурных, просветительских и благотворительных программах, а также в уроках добра и встречах с Героями СВО.

В более чем 30 регионах России дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении долга, отправились на линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.

Военнослужащие участвовали в 102 торжественных линейках в рамках акции «Быть рядом». Организаторы отмечают, что акция впервые стала символом мужского братства и памяти о подвиге.

Волонтеры, которых было более 205 тысяч, провели классные часы, мастер-классы, открытые уроки по первой помощи и пожарной безопасности. Ученики написали около 10 тыс. писем благодарности и поддержки участникам специальной военной операции, которые отправят на фронт.

Студенческий проект «Твой Ход» организовал адаптационные программы и командные игры для первокурсников. Также прошли музыкально-поэтические вечера, «Первокурсные квартирники».

Волонтеры запустили акцию по сбору канцелярии для детей из детских домов и нуждающихся семей, а в соцсетях россияне делились историями школьных лет.