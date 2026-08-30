Российская пловчиха победила на заплыве в Дарданеллах

Россиянка Короткова одержала победу на межконтинентальном заплыве в Дарданеллах

Tекст: Вера Басилая

Марина Короткова заняла первое место в категории от 65 до 69 лет на 39-м заплыве через турецкий пролив Дарданеллы, передает РИА «Новости». Она проплыла дистанцию за 56 минут 54 секунды. Всего в воскресном соревновании приняли участие более 1,5 тыс. пловцов.

«Я участвовала в заплыве впервые, а в июне проплыла 150 км по Дону», – рассказала победительница. Третье место в возрастной группе от 35 до 39 лет досталось еще одной россиянке Екатерине Барбашиной.

Организаторы отмечают, что из-за сильного южного течения фактическая дистанция сокращается с пяти до трех с половиной километров. Опытные участники предупреждают, что плыть по прямой линии ошибочно. В этом году особое внимание уделили мерам безопасности после гибели российского спортсмена на Босфоре в августе 2025 года.

Количество участников из России выросло почти втрое и достигло 50 человек из 300 иностранных атлетов. Об этом сообщил представитель турагентства Wilusa Tur Эрхан Измирлиоглу.

Неделей ранее около 2,5 тыс. спортсменов переплыли пролив Босфор.

В августе прошлого года российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва.

После этого инцидента турецкие организаторы усилили меры безопасности на соревнованиях в Дарданеллах.