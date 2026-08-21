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Экономист рассказал о выгодных покупках после 1 сентября
Экономист Кутьин: Канцтовары можно купить после 1 сентября
Покупку запасной школьной формы и части канцелярских принадлежностей стоит отложить до второй половины сентября ради экономии, посоветовал кандидат экономических наук Василий Кутьин.
По словам Кутьина, родителям школьников не обязательно приобретать все необходимые товары до начала учебного года. Покупку дополнительных комплектов одежды, сменной обуви и некоторых канцелярских принадлежностей выгоднее перенести на вторую половину сентября, передает «Газета.Ru».
Кутьин отметил, что пик спроса на школьные товары приходится на конец августа. После этого магазины начинают снижать цены, предлагая скидки до 30–50% на отдельные модели формы и рюкзаков.
Эксперт также рекомендовал не торопиться с покупкой карандашей и фломастеров до утверждения списка учителем.
«Составьте два списка. В первый включите основную форму, сменную обувь и базовый набор канцелярии. Во второй – вещи «на всякий случай» и то, необходимость чего учитель подтвердит уже в сентябре», – посоветовал Кутьин.
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