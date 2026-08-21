Экономист рассказал о выгодных покупках после 1 сентября

Экономист Кутьин: Канцтовары можно купить после 1 сентября

Tекст: Вера Басилая

По словам Кутьина, родителям школьников не обязательно приобретать все необходимые товары до начала учебного года. Покупку дополнительных комплектов одежды, сменной обуви и некоторых канцелярских принадлежностей выгоднее перенести на вторую половину сентября, передает «Газета.Ru».

Кутьин отметил, что пик спроса на школьные товары приходится на конец августа. После этого магазины начинают снижать цены, предлагая скидки до 30–50% на отдельные модели формы и рюкзаков.

Эксперт также рекомендовал не торопиться с покупкой карандашей и фломастеров до утверждения списка учителем.

«Составьте два списка. В первый включите основную форму, сменную обувь и базовый набор канцелярии. Во второй – вещи «на всякий случай» и то, необходимость чего учитель подтвердит уже в сентябре», – посоветовал Кутьин.

Экономист Александр Соломатин посоветовал родителям школьников составлять четкие перечни необходимых вещей.

Эксперт Минфина Ольга Дайнеко назвала отсутствие заранее составленного плана расходов главной ошибкой при подготовке к учебе.

Финансовый консультант Наталья Колбасина рекомендовала откладывать деньги на школьные товары в рамках годового бюджета.