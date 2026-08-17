Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Польские учителя решили устроить протест накануне учебного года
Глава ZNP: Польские учителя выйдут на протест накануне учебного года
В последний день лета польские педагоги проведут масштабную демонстрацию в Варшаве, требуя от правительства увеличить оклады на 15%.
Массовая акция пройдет 31 августа перед зданием канцелярии премьер-министра, передает РИА «Новости». Организатором выступает Союз польских учителей (ZNP) во главе со Славомиром Броняжем.
«Учителя будут протестовать 31 августа перед канцелярией премьер-министра. Акция пройдет за день до начала нового учебного года», – сказал Броняж. Профсоюз настаивает на пересмотре системы оплаты труда и повышении ставок на 15%.
По словам председателя ZNP, недавние переговоры с правительством оказались безрезультатными. Теперь бастующие намерены добиваться жесткой привязки доходов педагогов к средней заработной плате в экономике, чтобы избежать ежегодных споров о повышении выплат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года польские железнодорожники начали массовую акцию протеста из-за сокращений рабочих мест.
Осенью 2024 года сотрудники полиции отказались выписывать штрафы ради повышения зарплат.