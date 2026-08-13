Красноярск впервые принял масштабный Международный форум коренных народов

Красноярск впервые принял Международный форум коренных народов

Tекст: Ольга Иванова

Масштабное мероприятие впервые проходит на территории Сибири и приурочено к Году единства народов России.

«В нашей стране поддержке коренных народов уделяется приоритетное внимание», – подчеркнул в своем приветствии президент Владимир Путин. Глава государства пожелал собравшимся плодотворной работы.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев выразил уверенность в укреплении международного сотрудничества благодаря форуму. К его словам присоединились послы Мексики и Эфиопии, отметившие важность защиты традиционного уклада в условиях изменения климата. Деловая программа стартовала с обсуждения вопросов сохранения биоразнообразия.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что региональные власти активно поддерживают коренное население, предоставляя гранты, технику и жилье. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов напомнил о необходимости соблюдать баланс между развитием территорий и защитой природы. Представители профильных ассоциаций также заявили о важности участия экспертов в разработке экологических стратегий.

В рамках форума открылась выставка-ярмарка «Сокровища Севера», которая впервые за 20 лет покинула столицу. Свои уникальные изделия представили более 400 мастеров со всей страны. Работа площадок Национального центра «Россия» продлится до 16 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин поздравил жителей Красноярска с открытием филиала Национального центра «Россия».

В феврале глава государства выступил на церемонии открытия Года единства народов России.

Весной российский лидер провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны.