На Госуслугах решили сделать сервис по выбору места на кладбище

Tекст: Денис Тельманов

Минцифры планирует запустить новый функционал к декабрю 2026 года, передает РИА «Новости». На реализацию проекта выделят почти 300 млн рублей. Соответствующая информация содержится в паспорте ведомственной программы цифровой трансформации на ближайшие два года.

Согласно планам, к началу зимы в Национальную систему пространственных данных загрузят информацию о 14 тыс. кладбищ. Это позволит предоставлять 15 видов услуг в электронном формате.

«На «Госуслугах» доступны новые сервисы по поиску мест для захоронений с использованием карты НСПД с возможностью их покупки. Обеспечена доступность услуг в сфере управления захоронениями. Охват: 21 регион. Финансирование: 295,5 млн рублей», – указано в документе. Проект должен быть завершен к 30 ноября этого года.

В настоящее время на портале представлено около 70 федеральных и свыше 400 региональных сервисов. Они охватывают различные жизненные ситуации, включая рождение ребенка, выход на пенсию и поступление в учебные заведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр перевел услуги для физических лиц на портал «Госуслуги».

Государственная дума обязала банки информировать граждан о новых кредитах через эту платформу.

Министерство цифрового развития сообщило о превышении отметки в 112 млн пользователей данного ресурса.