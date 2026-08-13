Tекст: Алексей Дегтярёв

«Отказ Киева от обмена собственными гражданами – это холодный, циничный расчет и откровенное предательство своего народа», – заявил Перминов РИА «Новости».

По его словам, живые люди для офиса Владимира Зеленского стали лишь разменной монетой, необходимой для затягивания конфликта и выпрашивания новых западных кредитов.

Парламентарий добавил, что украинская сторона охотно меняет только медийных националистов, полностью игнорируя обычных мобилизованных из провинций.

На Банковой опасаются, что масштабные обмены продемонстрируют готовность к диалогу, что разрушит миф о недоговороспособности России.

Напомним, омбудсмен Яна Лантратова рассказала о нежелании украинской стороны забирать 224 пленных.

Позже российская сторона подготовила к передаче еще 273 военнослужащих ВСУ.