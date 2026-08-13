Установлен соучастник убийств ради квартир в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Установлена причастность брата обвиняемого к совершению трех убийств ради завладения жильем в столице, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Преступления совершались в 2010 и 2023 годах на территории Подмосковья. Сейчас подозреваемому 40 лет.

По данным следствия, в мае 2011 года в озере под Воскресенском нашли тело женщины в чемодане, которая пропала в декабре 2010 года вместе с дочерью.

В марте 2024 года в Ногинске обнаружили закопанное тело мужчины, исчезнувшего осенью 2023 года. Потерпевшие перед исчезновением передали свои квартиры фигуранту. Подозреваемого задержали в июне 2025 года в аэропорту Внуково после возвращения из США, а позже на берегу озера Светлое нашли останки пропавшей девочки.

В ведомстве уточнили, что брат обвиняемого помогал в убийстве женщины и ребенка, а также скрывал тела рядом со своим домом в Воскресенске. В настоящее время соучастник объявлен в розыск.

В январе следователи предъявили вернувшемуся из США россиянину обвинение в тройном убийстве ради недвижимости.

Несколькими днями ранее Следственный комитет завершил расследование давнего убийства москвички с маленькой дочерью.

В конце прошлого года суд арестовал убившего своего отца ради столичной квартиры мужчину.