Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Путин поддержал предложения командующего ТОФ Лиины о развитии флота
Президент Владимир Путин высказался в поддержку идей командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины о развитии ТОФ.
«Предложения командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложения совершенствования его возможностей и потенциала будут поддержаны», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
На борту ракетного крейсера «Варяг» президент заслушал подробный доклад адмирала Виктора Лиины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии маневров.
Глава государства проинспектировал масштабные учения по защите дальневосточных рубежей с борта крейсера «Варяг».
Тренировки сил Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке начались 4 августа.