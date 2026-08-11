Инфантино пообещал Мексике переход в КОНМЕБОЛ за поддержку

Tекст: Мария Иванова

Федерация футбола Мексики намерена покинуть КОНКАКАФ из-за конфликта с руководством региональной организации, передает ТАСС.

Напряженность обострилась после того, как мексиканским клубам начали мешать выступать в Кубке Либертадорес и Кубке КОНМЕБОЛ. Об этом сообщило испанское издание As.

Переход в КОНМЕБОЛ выгоден Мексике в свете возможного расширения чемпионата мира до 64 команд. Южноамериканская конфедерация получит больше мест, что повысит шансы мексиканской сборной на прохождение отборочного этапа. Кроме того, страна рассчитывает на помощь Инфантино в получении права на проведение клубного чемпионата мира в 2029 году.

Ранее Джанни Инфантино столкнулся с резкой критикой после предложения продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам. Идею отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатская конфедерация футбола и КОНМЕБОЛ. Европейские футбольные чиновники даже пригрозили бойкотом турниров ФИФА и выразили готовность вынести президенту вотум недоверия, если он не покинет свой пост. В то же время Инфантино поддержали Африканская конфедерация футбола и ряд стран, включая Мексику.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. С тех пор 56-летнего функционера дважды переизбирали на безальтернативной основе. Следующие выборы руководителя организации запланированы на март 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три крупнейшие футбольные конфедерации потребовали провести расследование попытки продажи прав на чемпионат мира.

Ассоциация футбола Уэльса публично отказалась поддерживать Джанни Инфантино на предстоящих выборах.

При этом руководящие структуры ФИФА подтвердили полную поддержку главы организации.