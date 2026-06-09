Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
НАК сообщил о трехкратном росте числа терактов в СЗФО
Количество преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем в три раза с 2023 года из-за действий киевского режима, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В Северо-Западном федеральном округе более чем втрое возросло число преступлений террористической направленности с 2023 года, указали в НАК, передает РИА «Новости».
«Стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность наших граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи», – говорится в сообщении ведомства.
Глава ФСБ и председатель НАК Александр Бортников отметил, что текущая ситуация требует серьезного изменения подходов к антитеррористической защите различных объектов.
По его словам, необходимо выработать эффективные меры противодействия диверсиям противника.
Директор ведомства подчеркнул, что особое внимание следует уделить активной профилактике экстремизма и терроризма среди молодого поколения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Бортников сообщал о предотвращении пяти терактов в различных регионах России. Глава ведомства называл Украину площадкой для подготовки террористических актов на территории стран СНГ.