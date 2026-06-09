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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня

    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

    8 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный удар по Затоке в Одесской области повредил стратегический мост, через который проходила важная логистика для украинских военных, пишут украинские СМИ.

    Одесские паблики опубликовали видео первых секунд после ударов по поселку, где находится ключевой мост, соединяющий две части региона, пишет издание «Страна».

    Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max сообщил, что армия России наносила удары по Затоке с помощью «Гераней» и корректируемых авиабомб ФАБ с УМПК, стараясь перерезать логистику ВСУ в Одесской области. По данным канала, загорелся стратегический мост, через который проходило снабжение украинских сил.

    Пожары в районе удара подтверждает сервис спутникового мониторинга очагов возгорания NASA FIRMS, говорится в сообщении. Отмечается, что незадолго до происшествия мониторинговые каналы предупреждали об угрозе. «Около десяти мопедов с акватории Черного моря летят в сторону Затоки/Каролино-Бугаза, к мосту. Еще пять мопедов пролетают Александровку/Лупарево в сторону Галициново/Николаева», – сообщали украиснкие ресурсы.

    Отмечается, что прошлые удары по этому мосту наносились в декабре 2025 года, тогда переправа полностью уничтожена не была.

    В декабре прошлого года российские войска ударили фугасными авиабомбами по мосту в Затоке. Украинские военные эксперты предупредили о риске изоляции западных районов Одесской области. Позже Вооруженные силы России вывели из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени.

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты войск беспилотных систем Вооруженных сил России ликвидировали патрульный катер украинской армии.

    Удар был нанесен в акватории Черного моря с использованием дрона «Герань», сообщило Минобороны, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России опубликовало официальные кадры успешной операции. На видеозаписи зафиксирован момент точного попадания российского беспилотника по вражескому судну.

    Накануне расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

    Несколькими днями ранее российские аппараты «Герань» уничтожили цех по производству дронов в Харьковской области.

    В конце апреля силы флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров противника в северо-западной части моря.

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    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

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    8 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    На Украине отчислили 30 тыс. студентов мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание «Телеграф» .

    На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тыс. студентов мобилизационного возраста, передают «Вести». Соответствующая информация стала известна после проверок заведений профессионального и высшего образования.

    В настоящее время на Украине продолжаются инспекции учащихся старше 25 лет, которые имеют право на отсрочку от призыва. «Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тыс. студентов», – говорится в исходном материале.

    Глава госслужбы качества образования Руслан Гурак подтвердил факты отчислений в текущем году. По его словам, массовое обучение мужчин данной возрастной категории стало серьезным вызовом для государства. Он подчеркнул важность контроля за процессом зачисления, чтобы выяснить истинные мотивы поступления граждан и исключить попытки уклонения от мобилизации.

    В начале года украинские учебные заведения начали массово отчислять студентов за пропуски занятий.

    Весной прошлого года кабинет министров Украины предложил лишить отсрочки от мобилизации учащихся старше 25 лет.

    До этого власти Украины утвердили правило об отчислении молодых людей за отказ от прохождения базовой военной подготовки.

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    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

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    8 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о попытках сорвать проведение Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы», – заявил глава региона в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

    Беглов также поблагодарил представителей силовых структур за высокий уровень готовности. Он особо отметил эффективное межведомственное взаимодействие при отражении угрозы.

    Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. Губернатор Беглов назвал этот налет признаком слабости противника.

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    8 июня 2026, 20:30 • Новости дня
    Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
    Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нидерланды завершили свое участие в международной операции Interflex по подготовке украинских военнослужащих, говорится в заявлении министерства обороны королевства.

    В заявлении министерства обороны королевства отмечается, что «текущий этап операции подошел к концу». Конкретные причины такого решения ведомство не обнародовало, передает ТАСС.

    В рамках британской инициативы с 2022 года прошли обучение более 63 тыс. солдат и офицеров ВСУ, включая 11 тыс. инструкторов. В миссии участвовали вооруженные силы 14 государств. Они преподавали украинцам базовую военную подготовку, стрельбу, оказание медицинской помощи и основы гуманитарного права.

    Королевство участвовало в проекте с самого начала, привлекая инструкторов из сухопутных войск и морской пехоты. Власти страны решили не присоединяться к новому этапу, который сфокусируется на специализированных курсах вместо базовой подготовки. При этом Нидерланды продолжат тренировать украинских военных в других международных программах, включая миссию Евросоюза EUMAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Великобритании объявило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих Interflex.

    В прошлом году британское военное ведомство продлило действие этой тренировочной миссии до конца 2026 года. Осенью власти Нидерландов решили ускорить поставки военной помощи Киеву.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Кулеба высмеял заявления Киева о «рывке до Кремля»

    Бывший глава МИД Украины Кулеба назвал чушью заявления о рывке до Кремля

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью заявления украинских политиков о скором «походе на Москву».

    Бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба резко прокомментировал недавние заявления о якобы произошедшем переломе в ходе конфликта, передают «Вести». Поводом для его реакции послужили высказывания некоторых украинских деятелей о том, что украинские войска якобы «теперь добежат до Кремля», потому что наступил «поворотный момент».

    «Чушь», – охарактеризовал подобные оптимистичные заявления экс-глава МИД. Кулеба подчеркнул, что такие оценки совершенно не соответствуют действительности.

    Политик уверен, что уже к ноябрю руководству страны придется отказаться от громких обещаний и вернуться к более насущным проблемам. В частности, Киеву предстоит вновь «вернуться к нарративу о том, как пережить зиму».

    До этого Владимир Зеленский заявлял, что Украина находится в шаге от создания собственной баллистической ракеты.

    Ранее Кулеба посоветовал согражданам поберечь психическое здоровье и уехать из столицы на фоне ожидаемых ударов. Кулеба предрек Украине тяжелую реальность и тактическое поражение.

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    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

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    8 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Ynet: Феофил III получил поддержку Трампа для посредничества по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия, сообщает Ynet.

    Американский лидер провел 40-минутную встречу с предстоятелем Иерусалимской церкви четвертого июня, передают «Вести».

    Издание Ynet пишет, что президент США дал согласие на то, чтобы Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия.

    Помимо вопросов урегулирования кризиса, стороны обсудили доступ верующих к святыням на Святой земле. Ожидается, что уже в текущем месяце духовный лидер посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

    Кандидатура священнослужителя была выбрана благодаря его авторитету в православном мире. Он имеет богатый опыт реализации гуманитарных проектов и пользуется высоким доверием у обеих сторон.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже.

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    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    8 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Мендель назвала последствия отсутствия сделки по Украине этим летом

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине рискует затянуться до весны следующего года, если сторонам не удастся достичь дипломатического урегулирования этим летом, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    По словам Мендель, украинское противостояние продолжится в 2027 году при отсутствии мирных договоренностей этим летом, передают «Вести». Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского выразила уверенность, что отсутствие соглашений приведет к затягиванию кризиса.

    «Если этим летом не будет заключено мирное соглашение – вообще любое соглашение – даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до марта», – написала Мендель в соцсети X.

    Экс-спикер объяснила такую перспективу политической ситуацией в США. По ее словам, Вашингтон, выступающий ключевым посредником, будет отвлечен на промежуточные выборы в Конгресс, за которыми последуют зимние каникулы. Мендель добавила, что украинцам вновь предложат потерпеть и будут рассказывать о скором «крахе» России, рассчитывая на их наивность.

    Ранее Мендель рассказала о масштабной онлайн-революции недовольных продолжением боевых действий граждан.

    До этого Мендель назвала открытое письмо Владимира Зеленского российскому лидеру посланием обиженного ребенка. В конце мая Мендель обвинила главу киевского режима в создании проблем для Соединенных Штатов.

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    8 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    WNP: Уезжающих из Польши украинцев заменили мигранты из Латинской Америки

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане Украины стремительно теряют рабочие места в Польше из-за массового притока дешевой рабочей силы из Колумбии, Филиппин, Индии и Непала, сообщает польский портал WNP.

    Польское издание WNP пишет, что трудовые мигранты с Украины массово уезжают в страны Западной Европы, освобождая вакансии для выходцев из других регионов мира, передают «Вести».

    Местные предприятия успешно восполняют нехватку кадров за счет привлечения специалистов из стран Южной Америки и Азии.

    Издание WNP отмечает, что процесс замещения персонала носит необратимый характер. «Даже после окончания войны у многих украинцев могут возникнуть проблемы с возвращением на польский рынок труда. Компании, которые уже наняли работников из Азии или Колумбии, не захотят увольнять их только для того, чтобы снова нанять украинцев», – подчеркивается в публикации.

    Общее число иностранных специалистов в польской экономике превысило 1,17 млн человек. Хотя украинцы пока остаются самой многочисленной группой работников, их доля на внутреннем рынке систематически сокращается.

    В марте польская погранслужба выдворила за пределы страны более 100 граждан Украины.

    В прошлом году число украинских беженцев в республике сократилось до 983 тыс. человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что растущие потоки украинских мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для Германии.

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

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    Попытки навредить России дорого обходятся ВМС Франции

    Всего лишь на несколько дней французские власти осмелились задержать россиянина – капитана танкера «Тагор», захваченного ВМС страны в Атлантическом океане. Париж не скрывает, что настоящая цель подобных захватов – попытка увеличить расходы покупателей российской нефти. Но в итоге реальные убытки несут ВМС Франции и Великобритании. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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