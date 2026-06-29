Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.26 комментариев
Потомок Бисмарка заявил о полной ненужности НАТО для Германии
Большинство жителей Германии осознают бессмысленность дальнейшего существования Североатлантического альянса из-за отсутствия глобального военного противника, заявил основатель проекта «Бисмарк-диалог» потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
«Я лично считаю, как и многие в Германии, что нам больше не нужна НАТО. Зачем? Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно», – поделился он мнением с ТАСС.
Александр фон Бисмарк выразил недоумение, против кого это объединение в современных условиях?
«Тогда нам нужен враг, но мы не хотели бы его иметь. Большинство в Германии видит это», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Кнутов указал на возрождение в Германии духа реваншизма. Власти Германии задумались о возвращении обязательной воинской службы. Правительство ФРГ столкнулось с массовым отказом молодежи от участия в военных приготовлениях.