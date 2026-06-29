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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    29 июня 2026, 01:17 • Новости дня

    Потомок Бисмарка заявил о полной ненужности НАТО для Германии

    Tекст: Катерина Туманова

    Большинство жителей Германии осознают бессмысленность дальнейшего существования Североатлантического альянса из-за отсутствия глобального военного противника, заявил основатель проекта «Бисмарк-диалог» потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

    «Я лично считаю, как и многие в Германии, что нам больше не нужна НАТО. Зачем? Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно», – поделился он мнением с ТАСС.

    Александр фон Бисмарк выразил недоумение, против кого это объединение в современных условиях?

    «Тогда нам нужен враг, но мы не хотели бы его иметь. Большинство в Германии видит это», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Кнутов указал на возрождение в Германии духа реваншизма. Власти Германии задумались о возвращении обязательной воинской службы. Правительство ФРГ столкнулось с массовым отказом молодежи от участия в военных приготовлениях.


    27 июня 2026, 18:49 • Новости дня
    Профессор Диесен осудил программу НАТО по уничтожению тыловых авиабаз России

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил обеспокоенность запуском программы Airfield Denial Challenge, направленной на уничтожение тыловых авиабаз России.

    Запуск программы Североатлантического альянса по нейтрализации российских аэродромов вызвал тревогу в западном экспертном сообществе, передает РИА «Новости».

    «Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», – подчеркнул Диесен.

    В Москве неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию ситуации, напрямую втягивают альянс в конфликт и представляют собой опасную игру.

    Ранее Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий блокировки тыловых баз российской авиации.

    Организаторы отвели на внедрение дешевого способа вывода из строя российских аэродромов менее одного года.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал данный конкурс подготовкой к потенциальному прямому столкновению Москвы и НАТО.

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    28 июня 2026, 18:37 • Новости дня
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья украинских беженцев вынесла из арендованной в Германии квартиры всю мебель и сантехнику, нанеся владелице ущерб на сумму более 100 тыс. евро.

    Об инциденте с арендаторами, которые вынесли из чужого жилья мебель и сантехнику, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Bild. Владелица недвижимости Натали Шелл, переехавшая в детстве в Германию из Казахстана, в 2025 году пустила в свой дом украинскую семью. Женщина сдала квартиру площадью 140 квадратных метров паре с шестью детьми, поскольку искренне сочувствовала их положению.

    Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью обчистили помещения. Злоумышленники забрали плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также целиком демонтировали систему отопления. Потерпевшая оценивает нанесенный ущерб в сумму, превышающую 100 тыс. евро.

    В настоящее время бывшие квартиранты благополучно вернулись на родину. «Люди прислали мне скриншоты из Инстаграма с фотографиями моего арендатора и его сына, укладывающих плитку на Украине. Как будто ничего не произошло, я в шоке», – заявила Шелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ всерьез обеспокоились возможным кризисом из-за наплыва украинских переселенцев.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт указал на радикальное изменение отношения немцев к приезжим.

    Немецкий журнал Compact зафиксировал рост числа уголовных преступлений со стороны беженцев.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    26 июня 2026, 17:50 • Новости дня
    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников

    Manager Magazin: Volkswagen планирует уволить 100 тыс. сотрудников

    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
    @ IMAGO/Berit Kessler/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий автогигант Volkswagen планирует сократить по всему миру в ближайшие годы до 100 тыс. рабочих мест, пишет журнал Manager Magazin.

    По данным Manager Magazin, глава компании Оливер Блуме уже представил соответствующий план санации правлению, передает ТАСС.

    Ранее производитель заявлял о намерении уволить 50 тыс. сотрудников к 2030 году в целях экономии. Таким образом, новая программа реструктуризации предусматривает двукратное увеличение числа сокращений. В среднесрочной перспективе могут быть закрыты четыре завода в Ганновере, Цвиккау, Эмдене, а также предприятие марки Audi в Неккарзульме.

    Руководство Volkswagen Group также планирует полностью изменить структуру автоконцерна. Основная марка Volkswagen и подразделение по производству компонентов будут выведены из группы и организованы в независимые компании. В настоящее время в Volkswagen работают около 657 тыс. человек. Новые планы подчеркивают серьезность кризиса в немецкой автомобильной промышленности.

    Напомним, глава германского концерна Оливер Блюме подтвердил планы уволить 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

    До конца текущего года компания сократит 19 тыс. рабочих на немецких заводах.

    В конце прошлого года автопроизводитель впервые за 88 лет закрыл свое предприятие в Дрездене.

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    28 июня 2026, 07:33 • Новости дня
    Bild: Сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Недавний сбой на немецкой железной дороге продемонстрировал неготовность логистической инфраструктуры Германии к оперативной переброске войск и техники НАТО в случае военного кризиса, пишет Bild.

    «Прекращение железнодорожного сообщения выявило критическую слабость НАТО. В среду вечером внутренний сбой в железнодорожной радиосистеме парализовал все движение поездов», – указывает Bild, отметив, что сбой «выявил критическую слабость НАТО».

    Издание отмечает, что в случае конфликта ФРГ должна стать для НАТО ключевым транспортным узлом для быстрой переброски вооружений и личного состава на восточный фланг альянса, передает ТАСС.

    «В случае чрезвычайной ситуации Бундесвер не сможет положиться на железную дорогу. Железнодорожная сеть к этому пока не готова, а сотрудники компании не обучены», – заявил профессор инженерных наук из Высшей школы техники и экономики Берлина Кристиан Беттгер.

    Эксперт подчеркнул, что инфраструктура и персонал вряд ли готовы к современным угрозам, таким как появление беспилотников над диспетчерскими пунктами.

    Беттгер также призвал разработать резервные маршруты и подготовить обходные пути. По его мнению, это необходимо на случай возможного разрушения основных транспортных магистралей во время кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил поезда по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме. Масштабные неполадки в работе немецкой железнодорожной сети произошли из-за технических проблем при обновлении системы связи.

    В прошлом году Бундесвер начал закрытые переговоры с крупными гражданскими компаниями для логистической поддержки войск.

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    27 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия после достижения целей спецоперации должна продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами, учитывая провал старой евроатлантической модели безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. Он перешел в горячую фазу, и мы с ним сейчас разбираемся, наша страна в режиме чрезвычайного реагирования, так это назовем, с использованием военных, военно-технических средств», – сказал дипломат, напомнив о статье главы МИД Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Трофимов подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, а на следующем этапе России предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и понять, как они впишутся в общий евразийский контекст, передает ТАСС.

    Он отметил, что интерес к евразийской безопасности уже проявляют, в частности, Венгрия и Сербия, участвовавшие в Минских конференциях, и добавил, что подобный интерес существует не только там.

    По оценке дипломата, концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, сначала «обанкротилась», а затем «с треском рассыпалась». Он заявил, что эту систему дискредитировали сами европейские государства, европейские члены НАТО и ЕС, в результате чего она утратила для России смысл и практические перспективы. При этом Трофимов выразил надежду, что в Европе сохраняются здравомыслящие силы, способные увидеть происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» заявил о предпочтении дипломатического пути для достижения целей спецоперации при наличии надежных гарантий безопасности.

    Лавров в этой же статье подчеркнул разрушение созданной с 1975 года европейской модели безопасности руками европейских лидеров и отсутствие перспектив ее восстановления.

    Выступая на слушаниях по безопасности в Евразии, Лавров заявил о полном крахе евроатлантической модели безопасности из-за спровоцированного Западом конфликта на Украине и о подчинении политики Евросоюза интересам НАТО.

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    26 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    FT: Отказ Берлина от фрегатов обернулся катастрофой для Rheinmetall

    Отказ Минобороны ФРГ от постройки фрегатов F126 обрушил акции Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапное решение властей Германии свернуть кораблестроительную программу стоимостью 15 млрд евро привело к резкому падению рыночной капитализации ведущего оружейного концерна страны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус решил отказаться от дорогостоящего проекта строительства фрегатов F126 в пользу более бюджетных кораблей Meko компании TKMS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для концерна Rheinmetall и его руководителя Армина Паппергера такой поворот событий стал полной неожиданностью.

    Еще в марте предприятие купило судостроительную компанию Naval Vessels Lurssen за 1,5 млрд евро. Паппергер уверял инвесторов, что новый дивизион получит правительственный контракт на 15 млрд евро. «Решение властей стало для нас катастрофой», – заявил один из руководителей Rheinmetall.

    Топ-менеджер признался журналистам, что отмена проекта обернулась большим шоком, а акции подрядчика рухнули почти на пятую часть. Этот стратегический провал серьезно ударил по деловой репутации Паппергера. Ситуацию усугубило то, что за сутки до этого он приобрел ценные бумаги Rheinmetall на 4 млн евро в надежде на рост котировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств. На фоне этой информации стоимость акций оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%.

    Для участия в военном судостроении данная компания в прошлом году приобрела предприятие Naval Vessels Lurssen.

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    28 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Жители Германии перешли на ночной образ жизни из-за аномальной жары

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Германии массово переходят на ночной образ жизни из-за аномально высоких температур, парализовавших дневную активность, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, в минувшую субботу улицы крупных мегаполисов, таких как Берлин, Мюнхен и Гамбург, практически полностью опустели в светлое время суток, поскольку люди предпочитали прятаться от зноя в домах, передает РИА «Новости».

    «Кто в субботу прогуливался по улицам многих городов, тот заметил, насколько они опустели. Популярные места выглядели так, словно они вымерли. Только вечером, когда температура пошла на спад, жизнь в городах начала снова пробуждаться», – отмечает издание.

    Настоящее оживление начиналось лишь с наступлением сумерек, когда парки, набережные и открытые террасы заполнялись людьми даже после полуночи.

    Немецкая метеослужба зафиксировала в субботу температурный рекорд в 41,5 градуса Цельсия в населенном пункте Мекерн-Древиц. По данным метеорологов, отметку в 40 градусов преодолели сразу 46 метеостанций по всей стране, а на 250 пунктах наблюдения были обновлены исторические температурные максимумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей из-за рекордной жары.

    Накануне западные СМИ спрогнозировали столкновение 193 млн европейцев с экстремальными температурами.

    Аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек.

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    28 июня 2026, 04:57 • Новости дня
    Полиция Берлина применила водометы для охлаждения людей из-за рекордной жары

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Берлина полиция включила водометы, для охлаждения жителей и туристов из-за аномальной жары, пишет Tagesspiegel.

    Немецкая метеослужба зафиксировала сначала 39,2 градуса, а позже температура поднялась до 39,5 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Кепенике и составлял 38,6 градуса, в соседнем Потсдаме в субботу отметили уже 39,9 градуса, пишет Tagesspiegel.

    Чтобы помочь людям в зной, полиция вывела на улицы два водомета. Один из пунктов охлаждения организовали у Бранденбургских ворот.

    Аномальная жара ударила и по инфраструктуре. На автомагистрали А2 между федеральной землей Бранденбург и Саксония-Анхальт возникли дорожные повреждения. Представитель полиции рассказал, что из-за разрушений приходится закрывать развязки и направлять транспорт по загородным дорогам. Правоохранители отмечают, что на некоторых отрезках трассы покрытие разрушено настолько, что безопасное движение по ним уже невозможно.

    В самой столице из-за рекордной жары в субботу вышло из строя множество светофоров, что дополнительно осложнило дорожную обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной охватил европейские страны и унес жизни более 200 человек.

    В Бельгии власти железных дорог из-за аномальной жары отменили свыше 100 пассажирских поездов.

    В Великобритании сильная июньская жара вынудила больницы свернуть плановую помощь и поставить под угрозу тысячи операций.

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    28 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    Власти Германии заявили об огромном ущербе экономике из-за жары

    Tекст: Ольга Иванова

    Аномально высокие температуры и нехватка воды наносят серьезный удар по немецкой промышленности, требуя масштабной перестройки городов в ближайшие десятилетия.

    «Жара наносит огромный ущерб нашей экономике», – заявил министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер в интервью газете Handelsblatt, передает РИА «Новости». Для борьбы с экстремальными погодными условиями потребуется масштабная перестройка немецких городов, рассчитанная на четверть века.

    По словам чиновника, планируется увеличить количество деревьев и зеленых насаждений, создать больше тенистых зон и сократить площади асфальтового покрытия. Такие меры позволят лучше удерживать влагу на городских территориях. Засухи и падение уровня грунтовых вод стали серьезной проблемой для местных производств, особенно для крупных предприятий, зависимых от водоснабжения.

    Министр подчеркнул, что дефицит воды может затормозить открытие новых индустриальных проектов из-за возможного социального сопротивления. Тем временем Немецкая метеослужба зафиксировала температурный пик в 41,5 градуса Цельсия в Саксонии-Анхальт. Отметку в 40 градусов преодолели 46 метеостанций, а на 250 пунктах наблюдения обновились исторические максимумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей из-за рекордного зноя.

    Немцы массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.

    Периоды экстремальной жары и засухи поставили на грань нищеты около 5,6 млн европейцев.

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    28 июня 2026, 20:39 • Новости дня
    Переговоры властей Германии о выплатах польским жертвам нацизма зашли в тупик

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение гуманитарных компенсаций Варшаве фактически остановилось из-за юридических сомнений и сложной бюджетной ситуации в Берлине, при этом цена вопроса составляет около 300 млн евро.

    Консультации немецкого кабмина по поводу финансовой помощи полякам затягиваются, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung. «В федеральном правительстве он обсуждается несколькими ведомствами и, надо сказать, пока что затягивается. В качестве аргументов приводятся юридические сомнения, опасения по поводу требований со стороны других стран и, что неудивительно, сложная бюджетная ситуация», – отмечается в публикации.

    Власти Германии наотрез отказываются обсуждать полноценные репарации за преступления Третьего рейха. Официальный Берлин считает этот вопрос закрытым, допуская лишь гуманитарный жест. Ранее Варшава требовала выплатить 1,3 трлн евро, однако немецкая сторона указала на отсутствие правовых оснований для таких шагов.

    Сейчас стороны обсуждают компромиссное предложение об индивидуальной выплате каждой жертве нацизма по 10 тыс. злотых в год. В таком случае в 2027 году потребуется выделить около 100 млн евро. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ускорить процесс, пригрозив самостоятельными выплатами из польского бюджета в случае отсутствия решения до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Германии пообещали вернуть польской стороне похищенные в годы войны культурные реликвии.

    В декабре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от канцлера ФРГ Фридриха Мерца ускорить выплаты компенсаций жертвам нацизма.

    Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал инициативу премьера о возможных компенсациях пострадавшим за счет польского бюджета.

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    28 июня 2026, 05:17 • Новости дня
    Минфин Германии собрался повысить налог на крепкий алкоголь на 20%

    RND: Минфин ФРГ подготовил законопроект о повышении налога на крепкий алкоголь

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство финансов Германии подготовило законопроект о повышении налога на крепкие алкогольные напитки для покрытия части многомиллиардного дефицита государственного бюджета, сообщает RND.

    При этом инициатива министра Ларса Клингбайля предполагает более мягкое повышение, чем изначально рекомендовала профильная комиссия, пишет RND.

    В документе отмечается, что мера послужит «консолидации федерального бюджета на 2027 год и финансового плана до 2030 года». Государство рассчитывает получать дополнительно около 400 млн евро ежегодно. Эти средства пойдут на закрытие бюджетной дыры размером 20 млрд евро.

    Ставка вырастет с 13,03 до 15,64 евро за литр чистого спирта. В результате стандартная бутылка водки в рознице подорожает почти на евро. Сборы на пиво и тихие вина останутся без изменений, однако власти планируют также повысить налог на табак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году дефицит бюджета Германии составил рекордные 170 млрд евро.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель критиковала планы министра финансов по повышению налогов.

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    27 июня 2026, 16:21 • Новости дня
    Жители Берлина устроили массовый протест против политики властей Германии

    Акция против сокращения социальных расходов собрала в Берлине тысячи участников

    Tекст: Мария Иванова

    Около 3 тыс. недовольных граждан собрались на улицах немецкой столицы, требуя отменить планы правительства по урезанию финансирования жизненно важных общественных программ.

    В субботу жители столицы Германии выразили масштабное недовольство планами руководства страны по ослаблению трудовых гарантий, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в Берлине 3000 человек приняли участие в демонстрации под лозунгом «Хватит!». Акцию организовали DGB, профсоюзы, социальные, благотворительные и экологические организации, религиозные общины и другие инициативы гражданского общества», – говорится в заявлении Немецкого объединения профсоюзов.

    Участники митинга возмутились тем, что основная финансовая нагрузка перекладывается на плечи обычных работников, безработных и нуждающихся семей. Демонстранты потребовали увеличить государственные инвестиции в здравоохранение, систему ухода, образование и жилищное строительство.

    Организаторы акции подчеркнули, что текущий курс властей ведет к расколу общества. По их оценкам, урезание социальных программ подрывает доверие к государственным институтам и создает почву для усиления радикальных политических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня тысячи людей вышли на антиправительственную манифестацию в центре Берлина.

    В мае делегаты съезда Объединения немецких профсоюзов освистали канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за планов жесткой экономии.

    Месяцем ранее около 5 тыс. человек провели в Марбурге масштабную акцию против урезания социальных гарантий.

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    28 июня 2026, 05:58 • Новости дня
    Власти Германии задумались о возвращении обязательной воинской службы

    Глава комитета Бундестага Ревекамп: ФРГ может ввести обязательный призыв в армию

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии могут вернуть обязательную военную службу из-за дефицита добровольцев, заявил глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп.

    Ревекамп предупредил, что Берлину придется возобновить призыв, если амбициозные цели по набору контрактников не будут достигнуты, пишет Telegraph.

    «Если мы не сможем достичь этих целей за счет добровольного призыва, нам придется вернуться к обязательной воинской повинности», – заявил представитель Христианско-демократического союза.

    По его словам, окончательное решение необходимо принять до 31 июля 2027 года, когда вступит в силу новое законодательство о военной службе.

    Германия приостановила обязательный призыв в 2011 году. Однако оборонная политика страны претерпела значительные изменения после начала спецоперации на Украине. Ревекамп отметил, что с тех пор с молодежью не обсуждались вопросы войны и мира. Он также выразил опасение, что Россия якобы может подготовиться к нападению на страны НАТО к 2029 году, подчеркнув важность диалога с молодым поколением об их роли в обороне государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года Бундестаг принял закон о восстановлении воинского учета для юношей.

    В мае немецкие школьники провели в Берлине демонстрацию против возврата обязательной службы.

    Правительство ФРГ столкнулось с массовым отказом молодежи от участия в военных приготовлениях.

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    26 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Суд Германии вынес пожизненный приговор организатору теракта в Магдебурге

    Виновник наезда на ярмарку в Магдебурге получил пожизненный тюремный срок

    Tекст: Мария Иванова

    Выходец из Саудовской Аравии, убивший шесть человек на рождественской ярмарке в 2024 году, приговорен к пожизненному заключению.

    Судебная инстанция в Германии назначила 51-летнему выходцу из Саудовской Аравии Талебу аль-Абдулмохсену пожизненный срок за совершение атаки в Магдебурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Совершивший теракт в Магдебурге Талеб Аль-Абдулмохсен в пятницу утром был приговорен к пожизненному заключению», – отмечает издание.

    Трагедия произошла вечером 20 декабря 2024 года. Террорист на автомобиле протаранил толпу посетителей городской рождественской ярмарки. По данным премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, жертвами нападения стали шесть человек, еще более 300 граждан пострадали.

    Судебный процесс над виновником атаки стартовал в ноябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года водитель умышленно направил автомобиль в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге.

    Власти Саудовской Аравии заранее предупреждали немецкие правоохранительные органы о потенциальной угрозе со стороны этого мужчины. Позже в машине террориста полицейские нашли завещание.

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    26 июня 2026, 09:45 • Новости дня
    В НАТО призвали доказать сплоченность альянса на саммите в Анкаре

    В НАТО сообщили о планах увеличить военные расходы на саммите в Анкаре

    Tекст: Мария Иванова

    Предстоящая встреча в Анкаре должна стимулировать страны нарастить инвестиции в оборону, подтвердить поддержку Киева и подчеркнуть сплоченность участников договора, пишут СМИ.

    Заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе Джон Стрингер призвал продемонстрировать сплоченность, передает AP News.

    «Саммиты – это в высшей степени политические события, и они являются демонстрацией единства любой организации», – подчеркнул британский маршал авиации.

    Встреча пройдет 7 и 8 июля на фоне заявлений президента США о пересмотре американского присутствия. Европейские лидеры обеспокоены возможным сокращением контингента США и необходимостью самостоятельно обеспечивать безопасность.

    Представители командования Эстонии и Финляндии отметили важность реальных действий по сдерживанию угроз. По словам генералов, союзникам предстоит компенсировать нехватку американской техники за счет расширения производства боеприпасов и создания новых комбинаций вооружений.

    Отдельное внимание уделено Британии, где недавно ушли в отставку два профильных министра. Причиной стали планы правительства увеличить оборонный бюджет лишь до 2,68% ВВП к 2030 году, тогда как альянс требует достижения показателя в 3,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте анонсировал масштабную перестройку структуры организации.

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать свой континент.

    Ряд стран-членов военного блока планирует опустить планку оборонного финансирования ниже установленных 2% ВВП.

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