Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.10 комментариев
Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения надежной защиты государственных границ.
«Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим … неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу», – подчеркнул российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин заявил о появлении новых очагов нестабильности вблизи границ стран СНГ.
В апреле глава государства пообещал продолжить работу над созданием защитного кордона для обеспечения спокойствия приграничных регионов.