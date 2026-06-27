Сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей-офф ЧМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Игра группы G состоялась в Ванкувере, передает РИА «Новости». Главным героем противостояния стал Леандро Троссард, оформивший дубль на 28-й и 50-й минутах. Также отличились Кевин Де Брейне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс, а единственный мяч проигравших забил Элайджа Джаст.

По итогам трех туров бельгийские спортсмены набрали пять очков и заняли первое место в своем квартете. Вторую путевку в 1/16 финала завоевала сборная Египта, также имеющая в активе пять баллов.

Третью строчку турнирной таблицы заняла команда Ирана с тремя очками, а новозеландцы замкнули группу, заработав лишь один балл. Финал мирового первенства, проходящего в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед стартом турнира Международная федерация футбола потребовала от египетской сборной убрать семь звезд с игровой формы.

Накануне нидерландские футболисты со счетом 3:1 обыграли команду Туниса.

Сборная Эквадора благодаря двум забитым мячам одержала волевую победу над командой Германии.