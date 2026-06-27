И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
Сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей-офф ЧМ
Сборная Новой Зеландии уступила команде Бельгии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Игра группы G состоялась в Ванкувере, передает РИА «Новости». Главным героем противостояния стал Леандро Троссард, оформивший дубль на 28-й и 50-й минутах. Также отличились Кевин Де Брейне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс, а единственный мяч проигравших забил Элайджа Джаст.
По итогам трех туров бельгийские спортсмены набрали пять очков и заняли первое место в своем квартете. Вторую путевку в 1/16 финала завоевала сборная Египта, также имеющая в активе пять баллов.
Третью строчку турнирной таблицы заняла команда Ирана с тремя очками, а новозеландцы замкнули группу, заработав лишь один балл. Финал мирового первенства, проходящего в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед стартом турнира Международная федерация футбола потребовала от египетской сборной убрать семь звезд с игровой формы.
Накануне нидерландские футболисты со счетом 3:1 обыграли команду Туниса.
Сборная Эквадора благодаря двум забитым мячам одержала волевую победу над командой Германии.